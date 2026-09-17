Víctimas de masacre en el Tolima harían parte de los ‘brujos’, grupo relacionado con prácticas esotéricas: investigadores encontraron un altar en el lugar de los asesinatos

Estos serían los tres asesinados en El Espinal Tolima según información preliminar del caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Las autoridades avanzan en la identificación de los tres hombres asesinados en una vivienda del barrio Balcanes, en El Espinal (Tolima), durante la noche del martes 15 de septiembre: en un suceso que causó conmoción en este municipio de más de 100.000 habitantes. Y en el que los índices de inseguridad, según denunció su alcalde, Wilson Gutiérrez Montaña, preocupan en lo que va del 2026.

De manera preliminar, se pudo conocer que dos de las víctimas de esta masacre corresponden a Elkin y Rentería. Dos de ellos habrían llegado desde Villavicencio (Meta), mientras que la tercera sería oriunda del municipio, de acuerdo con la información que publicaron medios locales como El Nuevo Día y La Voz del Pueblo. Los sujetos harían parte del conocido grupo de los ‘brujos’.

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Esta es la vivienda del barrio Balkanes de El Espinal (Tolima) en el que se registró el asesinato de tres personas - crédito suministrada a Infobae Colombia

Mientras que, aunque se habló de un tercer joven identificado como Alejandro, el involucrado publicó un video en sus redes sociales desmintiendo esta información. “Les voy a hablar claro: no tengo ninguna relación con este hecho ni con las personas involucradas; están afectando mi nombre, mi trabajo y aparte están generando una gran preocupación con mi familia”, indicó el afectado.

Las pesquisas de las autoridades buscan establecer las circunstancias del ataque, el móvil y la identidad de los responsables. Uno de los asesinados, Elkin, residía desde hace cuatro meses en El Espinal, a donde llegó procedentes de la ‘media Colombia’ junto con otro de los asesinados, aun por identificar por lo que se investigan cuáles habían sido sus movimientos recientes y sus contactos.

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Rentería, como se conoció, era oriundo de la ‘Tierra de la Tambora’. Las autoridades revisan la información disponible sobre las tres víctimas para determinar si existían vínculos entre ellas y si compartían actividades, relaciones personales o antecedentes que puedan aportar elementos al proceso, que despertó curiosidad en la comunidad, tras filtrarse elementos al interior de la vivienda.

El Espinal se ha convertido epicentro de crímenes relacionados con el grupo de los 'brujos' - crédito Colprensa

En la vivienda encontraron sustancias y un altar esotérico

Durante la diligencia judicial, los investigadores encontraron sustancias psicoactivas y un altar vinculado con prácticas esotéricas. Ambos elementos quedaron bajo custodia de las autoridades como parte del material recolectado en el lugar. La presencia de esos objetos abrió distintas líneas de indagación, aunque no existe confirmación de que tengan relación directa con el homicidio.

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Uno de los objetivos de las autoridades deberán establecer si formaban parte de actividades realizadas en la vivienda, si pertenecían a alguna de las víctimas o si fueron dejados allí por terceros. El hallazgo del altar también dio lugar a versiones sobre posibles prácticas de carácter espiritual o esotérico; sin embargo, esa hipótesis no ha sido validada de forma oficial.

Del mismo modo, la investigación deberá determinar si los elementos encontrados responden a un contexto ajeno al ataque o si pueden aportar información sobre las personas que frecuentaban la casa. Entre los puntos por esclarecer figura la procedencia de las sustancias y la eventual existencia de comunicaciones o registros que permitan reconstruir las horas previas a la masacre.

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Altares esotéricos fueron encontrados al interior de la vivienda donde asesinaron a los tres hombres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este hecho se conoció luego de que se recibiera una alerta sobre una situación dentro de una casa ubicada en el barrio Balcanes. Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a los tres hombres sin vida. Hasta ahora no se divulgaron detalles oficiales sobre el tipo de ataque, las heridas que presentaban las víctimas ni el posible momento exacto en que ocurrieron los asesinatos.

Hay un detalle por establecer y es el hecho de que los tres hombres se encontraran reunidos en el inmueble. Los investigadores también intentan identificar si alguien ingresó a la casa antes del ataque o si los responsables conocían a las víctimas. En relación con los asesinados, uno de ellos tendría antecedentes judiciales, aunque la información está en proceso de verificación.

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Tras el crimen, la Alcaldía de El Espinal anunció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del triple homicidio. La administración busca recibir datos que contribuyan a esclarecer los hechos y faciliten la labor de las autoridades, en relación con movimientos sospechosos, vehículos o visitantes de la vivienda.