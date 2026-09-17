Colombia

El pollo apanado tiene un truco sencillo para quedar más crujiente y esta receta lo explica

Este clásico colombiano comparte el paso clave para lograr una corteza dorada y una carne jugosa, con una preparación de 40 minutos que funciona muy bien en almuerzos caseros y comidas rápidas

Pollo frito, crujiente, empanizado, platillo tradicional, preparación caliente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Piezas de pollo frito con empanizado dorado y crujiente, servido caliente como parte de una receta tradicional en múltiples regiones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nada mejor que ese primer mordisco: la cáscara crujiente que revienta y libera el vapor de una carne jugosa por dentro. Ese contraste de texturas es la razón por la que el pollo apanado nunca pasa de moda en las mesas colombianas.

En Colombia esta preparación se volvió un clásico de comidas rápidas y almuerzos caseros, con fuerte presencia en la región Andina, donde acompaña arroz, papas a la francesa o ensalada. Su técnica —doble capa de harina, huevo y pan rallado— llegó como adaptación local del “fried chicken” y del “milanese”, y hoy es un infaltable en cafeterías, restaurantes populares y cocinas de barrio.

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Receta de pollo apanado

Piezas de pollo frito de cobertura dorada dispuestas en un plato blanco sobre una mesa de madera.
Varias piezas de pollo frito apanado reposan sobre un plato blanco situado encima de una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo apanado consiste en filetes o presas de pollo cubiertos con una capa crocante de harina, huevo batido y pan rallado, fritos hasta dorar. La técnica clave es el triple paso: primero harina, luego huevo, después pan rallado, repitiendo el proceso una segunda vez si se busca una corteza más gruesa y crujiente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos aproximadamente.

1. Preparación (marinar y apanar): 25 minutos.

2. Cocción (fritura): 15 minutos.

Ingredientes

1. 800 gramos de pechuga de pollo cortada en filetes (o 6 presas de pollo).

2. 5 gramos de sal (1 cucharadita).

3. 3 gramos de pimienta negra molida (1/2 cucharadita).

4. 1 cucharadita de ajo en polvo.

5. 1 cucharadita de cebolla en polvo.

6. 1 cucharadita de paprika o pimentón dulce.

7. 120 gramos de harina de trigo (1 taza).

8. 2 huevos grandes.

9. 30 mililitros de leche (2 cucharadas).

10. 200 gramos de pan rallado (2 tazas).

11. 30 mililitros de jugo de limón (2 cucharadas).

12. 500 mililitros de aceite vegetal para freír.

Cómo hacer pollo apanado, paso a paso

Cuatro piezas de pollo frito de color dorado sobre un plato redondo de cerámica clara sobre una superficie de madera.
Varias piezas de pollo frito apanado reposan sobre un plato llano de cerámica ubicado en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Sazona el pollo. Mezcla los filetes con la sal, la pimienta, el ajo en polvo, la cebolla en polvo y el jugo de limón.

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2. Deja reposar la carne durante 20 minutos. Así absorbe mejor los sabores.

3. Prepara las tres estaciones del apanado. Coloca la harina en un plato hondo.

4. En otro recipiente bate los huevos con la leche.

5. En un tercer plato pon el pan rallado.

6. Empaniza cada filete. Pásalo primero por la harina, cubriéndolo bien por todos los lados.

7. Sumérgelo después en la mezcla de huevo y leche.

8. Termina cubriéndolo con el pan rallado, presionando un poco para que se adhiera.

9. Si quieres un pollo más crujiente, repite el paso de huevo y pan rallado una segunda vez.

10. Calienta el aceite en una sartén profunda a fuego medio-alto. No debe humear, solo estar bien caliente.

11. Fríe los filetes de 4 a 5 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y cocidos por dentro.

12. Si usas presas de pollo con hueso, baja el fuego y prolonga la cocción para que no queden crudas por dentro.

13. Escurre el pollo sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite.

14. Sirve de inmediato, acompañado de papas fritas, ensalada o arroz.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Varias presas de pollo frito y crocante sobre una fuente de madera. Hay un trozo abierto con salsa anaranjada, un tazón de salsa, papas fritas y una servilleta.
Un plato de pollo frito estilo americano, de cobertura dorada y crocante, se sirve sobre una fuente de madera, acompañado de papas y salsa en un ambiente de mesa familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías: 420 kcal aproximadamente.

Proteína: 32 gramos.

Grasas: 22 gramos.

Carbohidratos: 24 gramos.

Sodio: 480 miligramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pollo apanado ya frito se conserva en la nevera hasta 3 días, en un recipiente hermético. Para recuperar su textura crujiente, recaliéntalo en el horno o en freidora de aire, nunca en microondas.

Si prefieres congelarlo, hazlo antes de freír: apana los filetes, colócalos en una bandeja separados entre sí y llévalos al congelador. Así aguantan hasta 2 meses listos para freír directo del congelador.

Información para la Power App

1. Ingredientes: 800 gramos de pechuga de pollo cortada en filetes, 5 gramos de sal, 3 gramos de pimienta negra molida, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de cebolla en polvo, 1 cucharadita de paprika, 120 gramos de harina de trigo, 2 huevos grandes, 30 mililitros de leche, 200 gramos de pan rallado, 30 mililitros de jugo de limón, 500 mililitros de aceite vegetal.

2. Descripción del plato: El pollo apanado es un clásico colombiano de corteza crujiente y carne jugosa por dentro. Se sirve con papas fritas, ensalada o arroz en cualquier almuerzo casero.

3. Tiempo de preparación: 25 minutos.

4. Tiempo de cocción: 15 minutos.

5. Resumen del proceso: El pollo se sazona con especias y limón, se deja reposar y luego se pasa por harina, huevo batido con leche y pan rallado, repitiendo el empanizado si se busca mayor crocancia. Después se fríe en aceite caliente hasta dorar por ambos lados y se escurre sobre papel absorbente antes de servir.

6. Calorías por porción: 420 kcal.

7. Tipo de cocina: Colombiana.

8. Categoría: Plato principal.

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