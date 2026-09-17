Ministerio de Defensa deberá entregar información completa sobre los vuelos de Abelardo de la Espriella: juez le dio plazo de 48 horas

Juzgado admite tutela de José Luis Bohórquez contra el Ministerio de Defensa por vuelos del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @JLuisBohorquez/X

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El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó al Ministerio de Defensa entregar en 48 horas la información completa sobre los vuelos del presidente Abelardo de la Espriella.

La decisión fue emitida el 15 de septiembre de 2026, en respuesta a la acción de tutela interpuesta por José Luis Bohórquez López, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, que cuestionó los gastos de los desplazamientos del primer mandatario de los colombianos, al cumplirse un mes de su cuatrienio presidencial.

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De acuerdo con el fallo revelado por el congresista opositor, el juzgado señaló que la cartera liderada por el general (r) Jorge Eduardo Mora omitió información a la petición presentada por el legislador, y advirtiendo que estarían vulnerando sus derechos.

Tutela Juzgado vuelos presidenciales Abelardo de la Espriella - crédito @JLuisBohorquez/X

“Razón por la que se ordenarà al Ministro de Defensa Nacional o a quien haga sus veces para que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveido, proceda a emitir una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente frente a la solicitud elevada, en la que se de respuesta puntual”, se lee en el documento oficial.

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La orden judicial exige que la información “deberá ser suministrada en formato accesible y procesable y no en formato que dificulte o imposibilite el debido acceso y legibilidad de la respuesta”.

Tras conocerse la decisión judicial, Bohórquez López destacó el llamado del juzgado de Bogotá, agregando que por sus denuncias ha sido víctima de ataques en las redes sociales por sectores, según él, afines al presidente De la Espriella. Entre ellos, el representante resalta a Daniel Briceño, congresista del Centro Democrático.

“Como están molestos allá porque estoy indagando por todo eso, me mandaron al mejor mandado que tienen, al señor Briceño, a que me busque hasta la cama del perro. Ojalá estuviera él buscando hacer un control político, lo que hacía antes, pero que ahora dejó de hacer”, expresó Bohórquez en sus redes sociales.

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Durante 18 días, los vuelos del presidente Abelardo de la Espriella representaron más de $1.117 millones, según la información publicada - crédito @defensoresco/X

Más de 1.000 millones de gastos en vuelos presidenciales

La acción de tutela se presentó después de que el representante del Pacto Histórico diera a conocer un derecho de petición presentado al Ministerio de Defensa Nacional, donde consultaba sobre el monto económico destinado para los desplazamientos aéreos del presidente Abelardo de la Espriella.

La solicitud había sido radicada el 24 de agosto y pedía datos del periodo comprendido entre el 25 de agosto y el 8 de septiembre, en medio de las críticas de la oposición a la promesa de reducir el gasto estatal por parte del mandatario colombiano, a raíz de la crisis fiscal heredada del gobierno de Gustavo Petro.

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Según la información revelada por el congresista opositor, De la Espriella realizó 103 vuelos en ese período, donde acumuló gastos por más de 1.117 millones de pesos, respectivamente.

Algunos de los Vuelos de Abelardo de la Espriella se dieron en Barranquilla, donde tiene la sede alterna de la Presidencia - crédito @JLuisBohorquez/X

Del número total de desplazamientos, 36 fueron vuelos en helicóptero de menos de seis minutos. Incluso, Bohórquez señaló que esos trayectos conectaron la sede deportiva Adelita de Char, donde entrena el plantel profesional del Junior de Barranquilla, con el aeropuerto de Barranquilla.

El representante también acusó al Ejecutivo de ocultar información a la oposición. “Esta curul de oposición que está investigando, a la que no se le dan los datos, está mostrando que ustedes, el Gobierno del señor Abelardo, están mintiéndole al país”, afirmó. Por el momento, el Ministerio de Defensa no ha emitido su respuesta oficial a la petición del representante José Luis Bohórquez López.

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El representante José Luis Bohórquez afirmó que algunos de esos viajes del mandatario se dieron en Barranquilla y a la sede del Junior - crédito @JLuisBohorquez/X

La controversia recordó una acusación formulada en 2023 por la exsenadora María Fernanda Cabal contra la entonces vicepresidenta Francia Márquez. La política del Centro Democrático denunció que Márquez había utilizado aeronaves oficiales para sus desplazamientos y cuestionó tanto el gasto de combustible como el empleo de equipos de la Fuerza Aérea Colombiana para fines personales.

Cabal sostuvo, a partir de derechos de petición, que Márquez realizó 130 viajes en aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y otros cuatro en equipos de aviación del Ejército entre el 7 de agosto de 2022 y el 6 de marzo de 2023. El costo de esos vuelos fue de $2.869 millones, con valores individuales que oscilaron entre $4 millones y $29 millones.

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