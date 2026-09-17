Colombia

Habló expareja del presunto asesino de la niña Ana Lucía González en Bogotá, reportada como desaparecida en Mosquera: “Yo tenía sospechas de él”

Rusmery Gonzáles contó detalles de lo que ocurrió los días posteriores a los que ella decidió ponerle fin a su relación con Jorge Rojas Larez, detenido un día después del hallazgo del cuerpo sin vida de la niña de 8 años en un canal de aguas en la locaidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital colombiana

José Rojas Lares, expareja de Rusmery González, la hermana de Ana Lucía, fue detenido en Bogotá - crédito Fiscalía
José Rojas Larez, expareja de Rusmery González, la hermana de Ana Lucía, fue detenido en Bogotá - crédito Fiscalía
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Rusmery González, hermana de Ana Lucía González Mendoza, afirmó que la desaparición y muerte de la niña de ocho años podría estar relacionada con una discusión que sostuvo con su expareja, José Rojas Larez, quien fue capturado y es investigado por las autoridades.

La menor fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá, en el barrio Juan José Rondón, la localidad de Ciudad Bolívar, después de que su familia reportara su desaparición el lunes 14 de septiembre.

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Medicina Legal deberá establecer las causas de la muerte y la Fiscalía avanza en la reconstrucción de los hechos, tras la captura de Rojas Larez el 16 de septiembre en la capital colombiana.

Rusmery aseguró en declaraciones a Caracol Radio que su hermana se encontraba de vacaciones en Colombia desde hacía cerca de tres meses.

La niña vivía en Venezuela y la familia tenía previsto regresar a ese país durante la semana en la que ocurrió la desaparición.

El ciudadano venezolano José Rojas Larez, de 29 años, tendrá que responder ante la justicia colombiana en un caso que generó indignación y repudio a nivel nacional, luego de los detalles que se conocieron dentro del proceso investigativo que adelanta la Fiscalía General de la Nación

Hermana de Ana Lucía González dijo que sospechó de su expareja desde el comienzo

La mujer sostuvo que Rojas Larez fue la última persona que estuvo con Ana Lucía antes de que se perdiera su rastro.

De acuerdo con lo que contó Rusmery, cámaras de seguridad registraron al hombre mientras se desplazaba con la menor.

“Yo tenía sospechas de él y ahora aclaró que sí fue él porque fue la última persona con la que fue vista la niña”, declaró la hermana.

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Ella también explicó que cuatro semanas antes había terminado la relación con Rojas Larez. Sin embargo, el lunes 14 de septiembre ambos discutieron por un presunto episodio de celos.

Según su relato, el hombre había tomado sus documentos, pertenencias y teléfono celular. Rusmery afirmó que le pidió en varias ocasiones que abandonara el apartamento, pero él se negó.

- créditos Fiscalía | Red social Facebook
- créditos Fiscalía | Red social Facebook

“Él tuvo una fuerte discusión conmigo por celos. En eso, yo acudo con los niños hacia afuera, bajo del apartamento del cuarto piso hacia abajo, salimos a la calle, yo cojo a mi niño de dos años, me lo llevo conmigo en brazos y le digo a la niña (Ana Lucía) que en, en la panadería donde vivimos, en una esquina, siempre hay policías. Yo le digo a la niña: «Anda para allá y le dices al policía que te ayude», porque el sujeto, mi expareja, se habría llevado mi, mis pertenencias, documentos de la niña, del niño y mis documentos y mi celular", señaló la mujer, que no alertó a las autoridades porque tenía previsto viajar a Venezuela y no anticipó que el conflicto pudiera afectar a su hermana menor.

La familia de Ana Lucía González plantea una posible venganza como hipótesis

Rusmery considera que el hombre pudo haber actuado como una retaliación por la ruptura sentimental. Esa versión corresponde al testimonio de la familiar y deberá ser contrastada dentro de la investigación judicial que lleva la Fiscalía General de la Nación.

“Por todo lo que pasó ese día, pienso que pudo haber sido por venganza”, mencionó la hermana de Ana Lucía en la charla radial.

Rusmery contó qué pasó antes de que se perdiera todo rastro de la menor: “Yo cuando regresé (...) yo fui al CAI, me dirigí hasta el CAI con mi niño y le dije a la niña (Ana Lucía) que se dirigiera hasta la panadería donde siempre había un funcionario del CAI. Y le dije: «Si posible es un policía, mami, le dices que te ayude y me esperas aquí», le dije, en la esquina del apartamento. En eso yo agarro enseguida, porque el sujeto (Rojas Larez) también baja enseguida y va hacia el parqueadero".

“Entonces, como él llevaba mis pertenencias y yo iba a viajar,no me podía quedar sin mis documentos y sin los documentos de los niños. Entonces, yo enseguida cojo detrás de él, pero no se percata que yo voy detrás. Cuando él va cruzando hacia el parqueadero, yo paso de largo al CAI, que queda a una cuadra del parqueadero. (...) Llego ahí, me atiende una funcionaria de la Policía, le comento el caso, que me ayudaran a por favor quitarle mis documentos y mis celulares a esa persona antes de que se fuera al centro de Bogotá, que es Chapinero, donde él trabaja, de domiciliario” prosigue el relato de la hermana mayor de Ana Lucía.

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una menor de edad en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá - crédito X
El hallazgo del cuerpo de la menor de edad reportada como desaparecida en Mosquera (Cundinamarca) se reportó en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá - crédito X

La mujer también afirmó que desconoce cómo el cuerpo de la niña terminó dentro de una alcantarilla en un sector de Ciudad Bolívar.

La Fiscalía deberá establecer el recorrido de la menor desde el momento de su desaparición, revisar los videos de seguridad y determinar si hubo otras personas involucradas.

La investigación continúa mientras el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realiza los procedimientos requeridos para determinar la causa y la fecha de muerte de la niña.

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