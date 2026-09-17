Colombia

Indignación por video de una mujer que abandonó a su perro en una vía de Dosquebradas tras llevarlo amarrado a una moto: “Muerde a la gente”

La presunta victimaria aseguró que el canino tenía comportamientos agresivos y que mordía a las personas

Indignación en Dosquebradas por video de un perro halado desde una motocicleta - crédito @ColombiaOscura/X

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Un video difundido en redes sociales el 17 de septiembre de 2026 mostró el momento en que una mujer transportó a un perro atado y halado desde una motocicleta en Dosquebradas, Risaralda, una situación que derivó en reclamos de ciudadanos y en el posterior abandono del animal en plena vía.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta Colombia Oscura en X. En la grabación se observa a varias personas que cuestionaron a la conductora por la forma en que llevaba al canino. El hecho generó rechazo entre quienes presenciaron la escena.

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La mujer conducía una motocicleta mientras el perro avanzaba sujeto con una cuerda. Una ciudadana se acercó para pedirle que entregara al animal y evitara continuar el recorrido en esas condiciones.

“Regálelo, mami, pero no lo lleve así”, le dijo una de las mujeres que registró el caso con su celular.

Grabaron a una conductora que transportaba a un perro amarrado a una moto en Risaralda - crédito @ColombiaOscura/X
Grabaron a una conductora que transportaba a un perro amarrado a una moto en Risaralda - crédito @ColombiaOscura/X

El perro quedó solo después de la discusión en la calle

La discusión subió de tono cuando la motociclista detuvo el vehículo y el animal quedó en el lugar. Una de las ciudadanas alertó a quienes estaban cerca sobre lo ocurrido y pidió que registraran la placa de la moto.

“Vea el perrito. Mire las placas de la moto, la señora lo acaba de dejar acá tirado en la calle”, se escuchó en la grabación.

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La mujer cuestionada sostuvo que el animal tenía conductas agresivas. “Muerde a la gente”, repitió en varias ocasiones ante los reclamos de las personas que exigían que buscara otra alternativa para entregarlo o mantenerlo bajo su cuidado.

La ciudadana insistió en que la situación podía constituir un caso de maltrato animal. “Búsquele, mujer. Eso no se hace”, le reclamó, mientras el perro permanecía cerca de la vía.

La conductora negó haberlo abandonado y respondió a los señalamientos con frases cortas. “¿Dónde lo he dejado?”, expresó. También aseguró que el canino mordía a las personas y que esa era la razón de su decisión.

En una parte del video, una mujer le pregunta a la conductora por qué mantenía al perro si consideraba que tenía problemas de comportamiento.“¿Pa’ qué lo tiene?”, le insistió.

Mujer abandonó a un perro tras reclamos por llevarlo sujeto a una motocicleta - crédito @ColombiaOscura/X
Mujer abandonó a un perro tras reclamos por llevarlo sujeto a una motocicleta - crédito @ColombiaOscura/X

La respuesta de la motociclista volvió a centrarse en la supuesta agresividad del animal. “Muerde”, contestó antes de alejarse del lugar.

La persona que hizo el reclamo anunció que presentaría una denuncia pública y reiteró que había quedado registrado el número de la placa. “Tengo la denuncia pública. La señora está dejando acá abandonado”, dijo mientras enfocaba la motocicleta.

Otra de las frases que se escucha en el video señala que la manera en que el perro fue llevado por la vía representaba un riesgo para el animal. “Eso es maltrato animal, señora”, afirmó la ciudadana.

Indignación en redes sociales

Los videos que registraron el presunto maltrato y abandono de un perro en Dosquebradas, Risaralda, provocaron una cadena de mensajes de rechazo en redes sociales. Usuarios cuestionaron a la mujer que aparece en las imágenes y reclamaron una actuación de las autoridades.

El video de un perro atado a una moto que generó indignación - crédito @ColombiaOscura/X
El video de un perro atado a una moto que generó indignación - crédito @ColombiaOscura/X

Una internauta escribió: “Ojalá que cuando el hijo se porte mal también lo abandone”, en alusión a la explicación de la conductora, quien sostuvo que el animal “muerde a la gente”.

Otro comentario pidió que el caso tenga consecuencias judiciales y recordó que existen normas de protección animal. “Debe terminar tras las rejas”, afirmó un usuario, que además solicitó la intervención de la activista Andrea Padilla.

También circularon publicaciones con insultos y llamados a agredir a la mujer. La discusión digital se concentró en pedir que identifiquen a la conductora y evalúen responsabilidades por el traslado y abandono denunciados del perro que aparece en el material audiovisual difundido.

El video abrió un debate sobre la tenencia responsable y la necesidad de buscar atención veterinaria, apoyo institucional o alternativas de adopción cuando un animal presenta comportamientos que su cuidador no puede manejar.

En este caso, la comunidad pidió que se determine si el traslado del perro y su permanencia posterior en la calle vulneraron las normas de protección animal.

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