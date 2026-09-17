Una discusión de pareja y un acto de venganza: estas son las principales hipótesis del asesinato de la pequeña Ana Lucía, encontrada en una alcantarilla en Bogotá

Ana Lucía había llegado desde Venezuela tres meses antes para pasar vacaciones con su familia y debía regresar esa semana para retomar cuarto grado - crédito Fiscalía/X

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La muerte de Ana Lucía González Mendoza, una niña venezolana de ocho años, es investigada por las autoridades después de que su cuerpo fuera encontrado en un conducto hídrico de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. La familia había denunciado su desaparición el lunes 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca.

La menor había llegado a Colombia para pasar vacaciones con su hermana antes de regresar a Venezuela y retomar cuarto grado. La investigación busca establecer qué ocurrió desde que salió de la vivienda familiar hasta el hallazgo de sus restos.

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Ana Lucía estaba en un apartamento del sector Porvenir Río cuando se produjo una discusión entre su hermana y la pareja de esta. Según la información conocida, el hombre causó daños en la vivienda y luego se llevó a la niña en una motocicleta sin autorización de su familiar.

La hermana acudió al CAI Porvenir del Río para informar lo sucedido. La familia cuestionó que los policías no hubieran activado de inmediato el protocolo de búsqueda.

La desaparición de Ana Lucía ocurrió después de una discusión entre Rusmery González y José Rojas Larez, que según la familia se llevó a la niña en una motocicleta sin autorización - crédito X

La Alcaldía de Mosquera indicó que la localización se adelantó bajo el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa. El operativo involucró a las autoridades y a vecinos de la zona.

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El martes 15 de septiembre, niños que estaban cerca de una montaña avisaron sobre la presencia del cuerpo dentro de una alcantarilla o conducto hídrico del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Al lugar llegaron miembros de la Policía, la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Cuerpo Oficial de Bomberos. Medicina Legal recibió los restos para determinar la causa de la muerte.

Las cámaras permitieron identificar al principal sospechoso

Los investigadores revisaron sistemas de videovigilancia en Porvenir Río y coordinaron labores con autoridades de Fontibón. Ese trabajo permitió individualizar a José Rojas Larez, señalado como pareja de la hermana de Ana Lucía.

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Ana Lucía González Mendoza, una niña venezolana de ocho años, fue hallada sin vida en un conducto hídrico de Ciudad Bolívar tras desaparecer en Mosquera, Cundinamarca - créditos Fiscalía | Red social Facebook

Las imágenes también habrían servido para reconstruir el recorrido que siguió el sospechoso tras salir de Mosquera con la niña. Las autoridades no han divulgado públicamente cómo terminó el cuerpo en el conducto de Ciudad Bolívar.

Rojas Larez, de 29 años, fue detenido frente a la Unidad de Reacción Inmediata de Paloquemao, donde se había presentado para rendir indagatoria por la desaparición. Al llegar no existía una orden de captura, pero el documento fue emitido mientras permanecía en el lugar.

La captura representa un avance dentro de la investigación, aunque la responsabilidad penal del detenido deberá ser definida por la justicia. La Fiscalía deberá establecer su eventual participación y las circunstancias de la muerte de la menor.

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La hermana dijo que sospechaba de su expareja

Rusmery González, hermana de Ana Lucía, relató a Caracol Radio que el detenido fue la última persona que estuvo con la niña antes de que se perdiera su rastro. “Yo tenía sospechas de él y ahora aclaró que sí fue él porque fue la última persona con la que fue vista la niña”, afirmó a Caracol Radio.

González sostuvo ante la emisora que cámaras de seguridad registraron al hombre junto a Ana Lucía. Después de esas imágenes, la familia no volvió a tener noticias de la menor hasta que fue localizada sin vida.

El hallazgo del cuerpo en el barrio Juan José Rondón de Ciudad Bolívar movilizó a la Policía, la Fiscalía, el CTI y los Bomberos, y Medicina Legal debe establecer las causas de la muerte - crédito X

La mujer explicó que había terminado la relación con su expareja cerca de cuatro semanas antes. El conflicto del lunes se habría originado por celos y derivó en una discusión dentro del apartamento.

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“Mi expareja se había llevado mis documentos, mis pertenencias y mi celular”, relató Rusmery González a Caracol Radio al describir parte de lo ocurrido antes de la desaparición.

La hermana de la víctima aseguró que le pidió al hombre que abandonara el inmueble, pero este se negó en varias oportunidades. También señaló que tenía previsto viajar a Venezuela durante esa semana.

“Yo no alerté a nadie porque tenía planes de viajar a Venezuela, devolverme esta semana”, dijo González ante la emisora. La mujer afirmó que no imaginó que su entonces expareja pudiera llevarse a Ana Lucía.

Para Rusmery González, la decisión de llevarse a la niña pudo estar relacionada con el fin de la relación. La hermana de Ana Lucía planteó esa posibilidad como una hipótesis personal y no como una conclusión judicial.

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La mujer dijo a la publicación radial que desconoce cómo el cuerpo de su hermana llegó al conducto hídrico de Ciudad Bolívar. Ese punto forma parte de las preguntas que aún deben resolver los investigadores.

Las autoridades mantienen abiertas las diligencias mientras esperan los resultados de Medicina Legal. El informe forense será determinante para establecer las causas de la muerte y orientar las decisiones dentro del proceso penal.