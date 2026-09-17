El alcalde de Cartagena, tras el video viral de la pelea de boxeo entre mandatarios del Caquetá, le lanzó reto al gobernador de Bolívar: “El día que quiera”

El dirigente cartagenero propuso imitar el encuentro deportivo realizado en el sur de Colombia - crédito Colprensa/Gobernación de Bolívar

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Siguen las reacciones en Colombia tras la pelea de boxeo entre el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve Ascanio, y el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, que se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre de 2026.

Aunque la exhibición deportiva buscaba reactivar la disciplina en la región, así como homenajear al al entrenador Granja Banguera y promover la economía local, más no como la expresión de un conflicto entre las dos administraciones, lo cierto es que el evento llamó la atención de los colombianos.

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Incluso, el evento podría ser replicado en otras ciudades del territorio colombiano, una petición que fue expuesta por el alcalde de Cartagena Dumek Turbay donde, a modo de broma, lanzó su reto para el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, a que dejen por un momento los trajes formales y se suban a los cuadriláteros.

El vencedor de la contienda fue el gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar - crédito Gobernación del Caquetá

“Ya le dije al gobernador Yamile Arana que lo espero donde él me diga. Cuando él quiera, yo tengo escenarios de la ciudad para resolverlo como él quiera”, expresó Turbay en declaraciones a los medios locales.

A su vez, mencionó que el mandatario departamental aprovecharía este espacio para, en sus palabras, superar las diferencias entre sí. Igualmente, señaló que, en caso de darse dicha contienda, partiría con ventaja, al considerar que Araana no tendría experiencia en este deporte.

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“Si él quiere que subamos al ring, yo estoy listo ya para subir al ring. Pero él no tiene antecedentes para haber entrenado boxeo. Yo sí he entrenado boxeo”, comentó.

Respuesta Gobernador de Bolívar a pelea con alcalde de Cartagena - crédito Captura de Pantalla Instagram

Tras ello, el gobernador de Bolívar no tardó en responder el reto público del mandatario cartagenero. En un comentario publicado en Instagram, el dirigente departamental también se refirió en modo burlesco a la propuesta, en la que desestimó el posible encuentro entre ambos funcionarios por la edad de su rival.

“No peleo contra adultos mayores”, fue el simple comentario de Arana en las redes sociales. Posteriormente, el alcalde utilizó su cuenta de X para referirse a la negativa del gobernador para la pelea de boxeo y reiteró que, pese a su edad, cuenta con la experiencia necesaria en el mundo boxístico.

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“Jajajajajaja @YamilHAranaP dice que no boxea con “mayores”. Papa, yo salía de juegar Liga en el Chambacú y me iba pa’ el Chico e’ Hierro a entrenar en el Víctor Prieto. Cuando quieras nos damos unos corticos jajaja (sic)”, declaró el alcalde.

Dumek Turbay insistió en pelearse contra Yamil Arana - crédito @dumek_turbay/X

Por el momento, la pelea entre el alcalde cartagenero y el gobernador bolivarense no está pactado oficialmente, pero si ocasionó diferentes reacciones en las redes sociales, entre quienes se tomaron a burla el intercambio de mensajes y aquellos que clamaban por el evento.

Así fue la pelea en Caquetá

La velada denominada Guerra en la Selva tuvo seis encuentros, destacándose la disputa entre el gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar y el alcalde de Florencia Marlon Monsalve Ascanio.

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Ambos sin trayectoria como boxeadores profesionales, ingresaron al cuadrilátero con guantes, protector bucal y la supervisión de un réferi. La pelea duró un minuto y 15 segundos: el primer asalto tuvo un intercambio parejo y el gobernador tomó la iniciativa en el segundo hasta que el alcalde no pudo continuar.

El combate terminó en el segundo asalto, tras 1 minuto y 15 segundos - crédito Captura de Video Gobernación del Caquetá

Tras bajar del ring, Ruiz Aguilar destacó el carácter conjunto de la exhibición: “Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy nos une como administraciones. Seguiremos trabajando de la mano por el bienestar de todos los caqueteños y florencianos”.

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El gobernador incluso invitó al alcalde de San Vicente del Caguán, también en Caquetá, a enfrentarlo en una próxima jornada. Monsalve aceptó la derrota y propuso una revancha con entrenamiento previo: “Me ganó el señor gobernador, quien me dio el privilegio de enfrentarlo; considero que para la próxima ocasión, si entreno, puedo vencer”.

Los videos de la pelea generaron opiniones contrapuestas en redes sociales. Algunos usuarios valoraron la cercanía de los funcionarios con la población, mientras otros cuestionaron que dos autoridades en ejercicio protagonizaran un combate durante una actividad pública.