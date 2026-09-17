Colombia

El alcalde de Cartagena, tras el video viral de la pelea de boxeo entre mandatarios del Caquetá, le lanzó reto al gobernador de Bolívar: “El día que quiera”

Dumek Turbay se mostró impresionado por el evento realizado en el sur de Colombia, pero el gobernador Yamil Arana dio su negativa a la propuesta

El dirigente cartagenero propuso imitar el encuentro deportivo realizado en el sur de Colombia - crédito Colprensa/Gobernación de Bolívar
El dirigente cartagenero propuso imitar el encuentro deportivo realizado en el sur de Colombia - crédito Colprensa/Gobernación de Bolívar
Guardar

Siguen las reacciones en Colombia tras la pelea de boxeo entre el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve Ascanio, y el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, que se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre de 2026.

Aunque la exhibición deportiva buscaba reactivar la disciplina en la región, así como homenajear al al entrenador Granja Banguera y promover la economía local, más no como la expresión de un conflicto entre las dos administraciones, lo cierto es que el evento llamó la atención de los colombianos.

PUBLICIDAD

Incluso, el evento podría ser replicado en otras ciudades del territorio colombiano, una petición que fue expuesta por el alcalde de Cartagena Dumek Turbay donde, a modo de broma, lanzó su reto para el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, a que dejen por un momento los trajes formales y se suban a los cuadriláteros.

El vencedor de la contienda fue el gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar - crédito Gobernación del Caquetá
El vencedor de la contienda fue el gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar - crédito Gobernación del Caquetá

Ya le dije al gobernador Yamile Arana que lo espero donde él me diga. Cuando él quiera, yo tengo escenarios de la ciudad para resolverlo como él quiera”, expresó Turbay en declaraciones a los medios locales.

A su vez, mencionó que el mandatario departamental aprovecharía este espacio para, en sus palabras, superar las diferencias entre sí. Igualmente, señaló que, en caso de darse dicha contienda, partiría con ventaja, al considerar que Araana no tendría experiencia en este deporte.

PUBLICIDAD

Si él quiere que subamos al ring, yo estoy listo ya para subir al ring. Pero él no tiene antecedentes para haber entrenado boxeo. Yo sí he entrenado boxeo”, comentó.

Respuesta Gobernador de Bolívar a pelea con alcalde de Cartagena - crédito Captura de Pantalla Instagram
Respuesta Gobernador de Bolívar a pelea con alcalde de Cartagena - crédito Captura de Pantalla Instagram

Tras ello, el gobernador de Bolívar no tardó en responder el reto público del mandatario cartagenero. En un comentario publicado en Instagram, el dirigente departamental también se refirió en modo burlesco a la propuesta, en la que desestimó el posible encuentro entre ambos funcionarios por la edad de su rival.

“No peleo contra adultos mayores”, fue el simple comentario de Arana en las redes sociales. Posteriormente, el alcalde utilizó su cuenta de X para referirse a la negativa del gobernador para la pelea de boxeo y reiteró que, pese a su edad, cuenta con la experiencia necesaria en el mundo boxístico.

Jajajajajaja @YamilHAranaP dice que no boxea con “mayores”. Papa, yo salía de juegar Liga en el Chambacú y me iba pa’ el Chico e’ Hierro a entrenar en el Víctor Prieto. Cuando quieras nos damos unos corticos jajaja (sic)”, declaró el alcalde.

Dumek Turbay insistió en pelearse contra Yamil Arana - crédito @dumek_turbay/X
Dumek Turbay insistió en pelearse contra Yamil Arana - crédito @dumek_turbay/X

Por el momento, la pelea entre el alcalde cartagenero y el gobernador bolivarense no está pactado oficialmente, pero si ocasionó diferentes reacciones en las redes sociales, entre quienes se tomaron a burla el intercambio de mensajes y aquellos que clamaban por el evento.

Así fue la pelea en Caquetá

La velada denominada Guerra en la Selva tuvo seis encuentros, destacándose la disputa entre el gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar y el alcalde de Florencia Marlon Monsalve Ascanio.

Ambos sin trayectoria como boxeadores profesionales, ingresaron al cuadrilátero con guantes, protector bucal y la supervisión de un réferi. La pelea duró un minuto y 15 segundos: el primer asalto tuvo un intercambio parejo y el gobernador tomó la iniciativa en el segundo hasta que el alcalde no pudo continuar.

El combate terminó en el segundo asalto, tras 1 minuto y 15 segundos - crédito Captura de Video Gobernación del Caquetá

Tras bajar del ring, Ruiz Aguilar destacó el carácter conjunto de la exhibición: “Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy nos une como administraciones. Seguiremos trabajando de la mano por el bienestar de todos los caqueteños y florencianos”.

El gobernador incluso invitó al alcalde de San Vicente del Caguán, también en Caquetá, a enfrentarlo en una próxima jornada. Monsalve aceptó la derrota y propuso una revancha con entrenamiento previo: “Me ganó el señor gobernador, quien me dio el privilegio de enfrentarlo; considero que para la próxima ocasión, si entreno, puedo vencer”.

Los videos de la pelea generaron opiniones contrapuestas en redes sociales. Algunos usuarios valoraron la cercanía de los funcionarios con la población, mientras otros cuestionaron que dos autoridades en ejercicio protagonizaran un combate durante una actividad pública.

Temas Relacionados

Dumek TurbayYamil AranaPelea de BoxeoAlcalde de CartagenaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Spotify lanza en Colombia su programa de monetización para podcasters: video, publicidad y patrocinios para los creadores

Thais Tavara, directora de Podcasts de Spotify para Latinoamérica, explicó el programa Spotify Partner Program que permite generar ingresos en cualquier parte del mundo donde haya audiencia

Spotify lanza en Colombia su programa de monetización para podcasters: video, publicidad y patrocinios para los creadores

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

La Amarilla clasificó a la fase final como una de las mejores terceras del campeonato y ahora deberá medirse a las anfitrionas por un cupo en los cuartos de final de la Copa del Mundo

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

Él es Carlos Suárez el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella elegido nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol

La asamblea llevada a cabo el martes 15 de septiembre reemplazó a seis de los nueve directivos y mantuvo a tres del periodo previo, y ese equipo tendrá a cargo el proceso para relevar al encargado Juan Carlos Hurtado Parra

Él es Carlos Suárez el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella elegido nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol

Asofondos aseguró que por culpa del aumento del salario mínimo no hay plata para las pensiones: advirtió que Colpensiones enfrenta un déficit de $5 billones

Andrés Velasco insistió en la necesidad de resolver el problema fiscal del país

Asofondos aseguró que por culpa del aumento del salario mínimo no hay plata para las pensiones: advirtió que Colpensiones enfrenta un déficit de $5 billones

Exjuez penal militar fue acusado por extorsionar a un capitán del Ejército: le había ofrecido $40 millones para salvarlo de un proceso judicial

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de concusión al exjuez Javier Ardila Arias, en hechos ocurridos en marzo de 2025

Exjuez penal militar fue acusado por extorsionar a un capitán del Ejército: le había ofrecido $40 millones para salvarlo de un proceso judicial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Ella es Melanie Pavola, la ‘influencer’ mexicana relacionada con la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer: reveló una supuesta infidelidad del cantante antioqueño

Ella es Melanie Pavola, la ‘influencer’ mexicana relacionada con la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer: reveló una supuesta infidelidad del cantante antioqueño

El actor Biassini Segura respondió a video con supuestas muestras inapropiadas de afecto con su hija y anunció acciones legales: “Nuestra relación es sana”

Yina Calderón le advirtió a ‘El Agropecuario’ que no repita su error en ‘Stream Fighters 5′: “No se vaya a retirar”

J Balvin y Valentina Ferrer: estas fueron sus últimas publicaciones juntos en redes sociales antes de confirmarse su separación

Juanpis González no perdonó a Karina García por sus comentarios sobre perros criollos y le lanzó duros calificativos: “No tiene original ni el pelo”

Deportes

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

Ella es Carolina Holguín, la empresaria colombiana que abandonó la presidencia del equipo que compró Lionel Messi: “Dejamos un legado histórico”

Esta es la regla que aplicó el árbitro para invalidar el gol de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional en el debut de James Rodríguez

Kevin Castaño clasificó a semifinales de Copa Sudamericana con Atlético Mineiro y se burló del Santos de Neymar en la celebración: “Estamos juntos”

Debut de James Rodríguez con Atlético Nacional en Bogotá se empañó con críticas hacia el arbitraje: “Dimayor Verdolaga”