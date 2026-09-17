Asesinato de niña de 8 años hallada en alcantarilla en Bogotá: así fue el recorrido del asesino según las cámaras de seguridad

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una menor de edad en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá - crédito X

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Ana Lucía González Mendoza, la niña de 8 años que fue hallada sin vida en un conducto hídrico de Ciudad Bolívar, en Bogotá, después de que su familia reportara su desaparición el lunes 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca.

José Rojas Larez fue capturado como principal sospechoso y las autoridades buscan precisar la secuencia de los hechos.

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La Alcaldía de Mosquera informó que activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente bajo la Alerta Rosa tras conocer el caso. Las cámaras de seguridad permitieron seguir parte del trayecto de la menor desde Porvenir Río hasta Bogotá, aunque aún no se ha establecido qué ocurrió durante un tramo clave del recorrido ni cómo llegó el cuerpo al barrio Juan José Rendón, en la localidad Ciudad Bolívar.

El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, señaló que la reconstrucción comenzó con registros obtenidos en distintos sectores del municipio. Según indicó, las imágenes ubicaron a la niña hacia las 10:30 a. m. en Porvenir Río.

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Las cámaras del sector Porvenir Río permitieron identificar parte de la ruta y coordinar las labores con las autoridades de Fontibón- crédito X

Antes de que se registrara el desplazamiento, la administración municipal conoció información sobre un conflicto en esa zona. “Se ha logrado saber que existió una discusión de pareja en un barrio de nuestro municipio, que es en el sector de Porvenir Río”, afirmó Parra a Noticias Caracol tras el Consejo de Seguridad Extraordinario.

El mandatario sostuvo que el sistema de vigilancia denominado Escudo Comunal permitió identificar el movimiento de una motocicleta que salió del barrio con la menor a bordo.

“Hemos logrado en la reconstrucción evidenciar que del barrio sale una motocicleta en la que va una menor de parrillera”, señaló el alcalde. El funcionario situó ese traslado como una de las piezas centrales de la investigación.

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La Alcaldía precisó que sus cámaras permitieron individualizar al señalado por la desaparición. La información fue compartida con las autoridades de Fontibón para rastrear el trayecto fuera de Mosquera.

La motocicleta llegó a Fontibón y salió sin la menor

Parra explicó que el vehículo avanzó por el corredor de la calle 13, en el occidente de Bogotá, hasta ingresar a Fontibón. El destino identificado por las autoridades fue un sector conocido como Casandra.

El ciudadano venezolano José Rojas Larez, de 29 años, tendrá que responder ante la justicia colombiana en un caso que generó indignación y repudio a nivel nacional, luego de los detalles que se conocieron dentro del proceso investigativo que adelanta la Fiscalía General de la Nación

El alcalde relató ante el noticiero que la motocicleta entró a una zona donde faltan imágenes para completar la secuencia. “Ingresan a un punto en donde no hemos logrado obtener de la mejor manera las cámaras”, explicó. Según la reconstrucción mencionada por Parra, el vehículo permaneció cerca de tres minutos en ese lugar.

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Las cámaras disponibles registraron que luego salió sin la menor conocida en el municipio como Roxana. “La motocicleta tarda alrededor de tres minutos y de manera posterior ya la motocicleta sale sin la menor”, indicó el alcalde. Después, añadió, el vehículo regresó a Porvenir Río en unos siete minutos.

La alerta formal por la desaparición se generó cerca de la una de la tarde, cuando un familiar de la niña acudió a las autoridades. Para entonces, la administración municipal ya había puesto en marcha la búsqueda.

Durante las primeras horas de la reconstrucción, el tiempo de permanencia de la motocicleta en Casandra llevó a la administración a considerar una posibilidad vinculada con la cercanía del sector al río Bogotá.

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“En un primer momento en el proceso de reconstrucción que hicimos desde la administración municipal pensábamos que había existido un lanzamiento de la menor al río Bogotá”, sostuvo Parra ante el diario televisivo.

Una familiar acudió a Medicina Legal y confirmó de forma preliminar la identidad de Ana Lucía González tras el hallazgo en Ciudad Bolívar- créditos Fiscalía | Red social Facebook

Esa hipótesis inicial no resolvía el hallazgo ocurrido en Ciudad Bolívar. La investigación deberá determinar qué sucedió desde que la motocicleta ingresó a Casandra hasta que salió sin la niña.

La administración municipal recibió después información sobre el hallazgo de una menor sin vida en esa localidad del sur de Bogotá. Una familiar acudió a Medicina Legal y realizó el reconocimiento que permitió confirmar de forma preliminar la identidad de Ana Lucía.

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La Alcaldía de Mosquera comunicó que el caso quedó bajo la conducción de la Policía Judicial de Bogotá. La entidad también manifestó que continuará colaborando con las autoridades encargadas del esclarecimiento.

La principal incógnita se concentra en el lapso sin registros suficientes en Fontibón y en el traslado hasta el lugar donde apareció el cuerpo. Ese análisis forma parte de las diligencias que adelantan la Policía Judicial y la Fiscalía. “En este momento está el proceso de reconstrucción entre lo que significa que el cuerpo haya llegado a Ciudad Bolívar desde la localidad de Fontibón”, explicó Parra a la publicación.

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¿Quién es el capturado?

Las autoridades capturaron a José Rojas Larez, un ciudadano venezolano de 29 años señalado como el presunto responsable del asesinato de Ana Lucía González Mendoza. El cuerpo de la menor fue encontrado dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá.

El sospechoso, pareja de la hermana de la víctima, quedó a disposición de la justicia y enfrentaría cargos por feminicidio. La captura ocurrió frente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, adonde había llegado para rendir indagatoria por la desaparición de la niña.

El caso comenzó en Mosquera, Cundinamarca, donde Ana Lucía pasaba unas vacaciones junto a su hermana antes de volver a Venezuela. La menor, de nacionalidad venezolana, debía regresar a su país para retomar sus estudios de cuarto grado.

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El lunes 14 de septiembre, una discusión dentro del apartamento de la hermana de la niña habría derivado en daños en la vivienda. El enfrentamiento, al parecer, se produjo por celos entre la mujer y su pareja.

Tras ese episodio, Rojas Larez se habría llevado a Ana Lucía en una motocicleta sin autorización de su familiar. La hermana de la menor acudió al CAI Porvenir del Río, en Mosquera, para denunciar lo ocurrido.