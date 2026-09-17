Colombia

Asesinato de niña de 8 años hallada en alcantarilla en Bogotá: así fue el recorrido del asesino según las cámaras de seguridad

Los investigadores revisan el lapso entre la entrada de una motocicleta al barrio Casandra y su salida sin la menor, mientras intentan establecer cómo el cadáver terminó en el sur de Bogotá

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una menor de edad en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá - crédito X
Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una menor de edad en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá - crédito X
Guardar

Ana Lucía González Mendoza, la niña de 8 años que fue hallada sin vida en un conducto hídrico de Ciudad Bolívar, en Bogotá, después de que su familia reportara su desaparición el lunes 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca.

José Rojas Larez fue capturado como principal sospechoso y las autoridades buscan precisar la secuencia de los hechos.

PUBLICIDAD

La Alcaldía de Mosquera informó que activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente bajo la Alerta Rosa tras conocer el caso. Las cámaras de seguridad permitieron seguir parte del trayecto de la menor desde Porvenir Río hasta Bogotá, aunque aún no se ha establecido qué ocurrió durante un tramo clave del recorrido ni cómo llegó el cuerpo al barrio Juan José Rendón, en la localidad Ciudad Bolívar.

El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, señaló que la reconstrucción comenzó con registros obtenidos en distintos sectores del municipio. Según indicó, las imágenes ubicaron a la niña hacia las 10:30 a. m. en Porvenir Río.

PUBLICIDAD

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía participaron en la recuperación del cuerpo y en la inspección técnica inicial - crédito X
Las cámaras del sector Porvenir Río permitieron identificar parte de la ruta y coordinar las labores con las autoridades de Fontibón- crédito X

Antes de que se registrara el desplazamiento, la administración municipal conoció información sobre un conflicto en esa zona. “Se ha logrado saber que existió una discusión de pareja en un barrio de nuestro municipio, que es en el sector de Porvenir Río”, afirmó Parra a Noticias Caracol tras el Consejo de Seguridad Extraordinario.

El mandatario sostuvo que el sistema de vigilancia denominado Escudo Comunal permitió identificar el movimiento de una motocicleta que salió del barrio con la menor a bordo.

“Hemos logrado en la reconstrucción evidenciar que del barrio sale una motocicleta en la que va una menor de parrillera”, señaló el alcalde. El funcionario situó ese traslado como una de las piezas centrales de la investigación.

La Alcaldía precisó que sus cámaras permitieron individualizar al señalado por la desaparición. La información fue compartida con las autoridades de Fontibón para rastrear el trayecto fuera de Mosquera.

La motocicleta llegó a Fontibón y salió sin la menor

Parra explicó que el vehículo avanzó por el corredor de la calle 13, en el occidente de Bogotá, hasta ingresar a Fontibón. El destino identificado por las autoridades fue un sector conocido como Casandra.

El ciudadano venezolano José Rojas Larez, de 29 años, tendrá que responder ante la justicia colombiana en un caso que generó indignación y repudio a nivel nacional, luego de los detalles que se conocieron dentro del proceso investigativo que adelanta la Fiscalía General de la Nación

El alcalde relató ante el noticiero que la motocicleta entró a una zona donde faltan imágenes para completar la secuencia. “Ingresan a un punto en donde no hemos logrado obtener de la mejor manera las cámaras”, explicó. Según la reconstrucción mencionada por Parra, el vehículo permaneció cerca de tres minutos en ese lugar.

Las cámaras disponibles registraron que luego salió sin la menor conocida en el municipio como Roxana. “La motocicleta tarda alrededor de tres minutos y de manera posterior ya la motocicleta sale sin la menor”, indicó el alcalde. Después, añadió, el vehículo regresó a Porvenir Río en unos siete minutos.

La alerta formal por la desaparición se generó cerca de la una de la tarde, cuando un familiar de la niña acudió a las autoridades. Para entonces, la administración municipal ya había puesto en marcha la búsqueda.

Durante las primeras horas de la reconstrucción, el tiempo de permanencia de la motocicleta en Casandra llevó a la administración a considerar una posibilidad vinculada con la cercanía del sector al río Bogotá.

“En un primer momento en el proceso de reconstrucción que hicimos desde la administración municipal pensábamos que había existido un lanzamiento de la menor al río Bogotá”, sostuvo Parra ante el diario televisivo.

- créditos Fiscalía | Red social Facebook
Una familiar acudió a Medicina Legal y confirmó de forma preliminar la identidad de Ana Lucía González tras el hallazgo en Ciudad Bolívar- créditos Fiscalía | Red social Facebook

Esa hipótesis inicial no resolvía el hallazgo ocurrido en Ciudad Bolívar. La investigación deberá determinar qué sucedió desde que la motocicleta ingresó a Casandra hasta que salió sin la niña.

La administración municipal recibió después información sobre el hallazgo de una menor sin vida en esa localidad del sur de Bogotá. Una familiar acudió a Medicina Legal y realizó el reconocimiento que permitió confirmar de forma preliminar la identidad de Ana Lucía.

La Alcaldía de Mosquera comunicó que el caso quedó bajo la conducción de la Policía Judicial de Bogotá. La entidad también manifestó que continuará colaborando con las autoridades encargadas del esclarecimiento.

La principal incógnita se concentra en el lapso sin registros suficientes en Fontibón y en el traslado hasta el lugar donde apareció el cuerpo. Ese análisis forma parte de las diligencias que adelantan la Policía Judicial y la Fiscalía. “En este momento está el proceso de reconstrucción entre lo que significa que el cuerpo haya llegado a Ciudad Bolívar desde la localidad de Fontibón”, explicó Parra a la publicación.

¿Quién es el capturado?

Las autoridades capturaron a José Rojas Larez, un ciudadano venezolano de 29 años señalado como el presunto responsable del asesinato de Ana Lucía González Mendoza. El cuerpo de la menor fue encontrado dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá.

El sospechoso, pareja de la hermana de la víctima, quedó a disposición de la justicia y enfrentaría cargos por feminicidio. La captura ocurrió frente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, adonde había llegado para rendir indagatoria por la desaparición de la niña.

El caso comenzó en Mosquera, Cundinamarca, donde Ana Lucía pasaba unas vacaciones junto a su hermana antes de volver a Venezuela. La menor, de nacionalidad venezolana, debía regresar a su país para retomar sus estudios de cuarto grado.

El lunes 14 de septiembre, una discusión dentro del apartamento de la hermana de la niña habría derivado en daños en la vivienda. El enfrentamiento, al parecer, se produjo por celos entre la mujer y su pareja.

Tras ese episodio, Rojas Larez se habría llevado a Ana Lucía en una motocicleta sin autorización de su familiar. La hermana de la menor acudió al CAI Porvenir del Río, en Mosquera, para denunciar lo ocurrido.

Temas Relacionados

RoxanaAlcantarilla Ciudad BolívarJosé Rojas LarezRecorrido cámaras de seguridadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que investiga a los congresistas

La elección surgió luego de un proceso en el que participaron inicialmente 450 aspirantes: 190 mujeres y 260 hombres

Estos son los cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que investiga a los congresistas

Jhon Jáder Durán fue titular con el Benfica en la Europa League ante AC Milán, y así lo calificó la prensa portuguesa: “Muy bueno”

El delantero que tuvo paso por la selección Colombia fue destacado por la prensa lusa en la victoria por 0-2 en el estadio Giuseppe Meazza

Jhon Jáder Durán fue titular con el Benfica en la Europa League ante AC Milán, y así lo calificó la prensa portuguesa: “Muy bueno”

Atentado contra radar de la Aerocivil habría podido afectar la operación del aeropuerto de Cali: ofrecen 50 millones por información sobre el ataque con drones en Candelaria, Valle

La medida se adoptó tras un consejo extraordinario de seguridad con la Alcaldía y busca ubicar a quienes planearon y ejecutaron la acción con aeronaves no tripuladas en El Carmelo

Atentado contra radar de la Aerocivil habría podido afectar la operación del aeropuerto de Cali: ofrecen 50 millones por información sobre el ataque con drones en Candelaria, Valle

Isabel Zuleta rinde indagatoria ante la Corte Suprema: deberá responder por su presunta intervención en operativo contra ‘Pipe Tuluá’

El alto tribunal busca establecer si la senadora del Pacto Histórico acudió al penal como garante de la entrega del arma que tenía el jefe de La Inmaculada, como ha sostenido, o si excedió sus atribuciones al participar en una diligencia reservada a las autoridades judiciales

Isabel Zuleta rinde indagatoria ante la Corte Suprema: deberá responder por su presunta intervención en operativo contra ‘Pipe Tuluá’

Yina Calderón habló del video del enfrentamiento entre Epa Colombia y el excongresista Wadith Manzur al parecer, por una cortina: lo señaló de ser el responsable del traslado de la empresaria

La influenciadora sostuvo que la empresaria recibió presuntos malos tratos durante su reclusión en la Escuela de Carabineros y cuestionó su traslado posterior a Ibagué

Yina Calderón habló del video del enfrentamiento entre Epa Colombia y el excongresista Wadith Manzur al parecer, por una cortina: lo señaló de ser el responsable del traslado de la empresaria
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón habló del video del enfrentamiento entre Epa Colombia y el excongresista Wadith Manzur al parecer, por una cortina: lo señaló de ser el responsable del traslado de la empresaria

Yina Calderón habló del video del enfrentamiento entre Epa Colombia y el excongresista Wadith Manzur al parecer, por una cortina: lo señaló de ser el responsable del traslado de la empresaria

Ella es Melanie Pavola, la ‘influencer’ mexicana relacionada con la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer: reveló una supuesta infidelidad del cantante antioqueño

El actor Biassini Segura respondió a video con supuestas muestras inapropiadas de afecto con su hija y anunció acciones legales: “Nuestra relación es sana”

Yina Calderón le advirtió a ‘El Agropecuario’ que no repita su error en ‘Stream Fighters 5′: “No se vaya a retirar”

J Balvin y Valentina Ferrer: estas fueron sus últimas publicaciones juntos en redes sociales antes de confirmarse su separación

Deportes

Jhon Jáder Durán fue titular con el Benfica en la Europa League ante AC Milán, y así lo calificó la prensa portuguesa: “Muy bueno”

Jhon Jáder Durán fue titular con el Benfica en la Europa League ante AC Milán, y así lo calificó la prensa portuguesa: “Muy bueno”

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

Ella es Carolina Holguín, la empresaria colombiana que abandonó la presidencia del equipo que compró Lionel Messi: “Dejamos un legado histórico”

Esta es la regla que aplicó el árbitro para invalidar el gol de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional en el debut de James Rodríguez

Kevin Castaño clasificó a semifinales de Copa Sudamericana con Atlético Mineiro y se burló del Santos de Neymar en la celebración: “Estamos juntos”