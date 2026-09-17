Colombia

Mario Díaz-Balart aseguró que hay suficientes pruebas contra Gustavo Petro para que continúe en la lista Ofac: “El daño que hizo es difícil de explicar”

Una decisión de Washington dejó al país en la lista por el desempeño antinarcóticos, aunque otorgó una exención para sostener la asistencia bilateral y la coordinación operativa mientras Bogotá intenta demostrar resultados ante la Casa Blanca

Mario Díaz-Balart y Gustavo Petro
Mario Díaz-Balart respaldó la continuidad de las medidas y sanciones contra Gustavo Petro - crédito @MarioBD/X
Guardar

En medio de las reacciones por cuenta de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia por narcotráfico, en la mañana del jueves 17 de septiembre se conocieron nuevos detalles de las investigaciones que mantiene ese país.

De hecho, en una entrevista otorgada a Caracol Radio, el congresista republicano Mario Díaz-Balart respaldó que continúen las medidas contra el expresidente colombiano Gustavo Petro, incluidas las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

PUBLICIDAD

Díaz-Balart afirmó que existen motivos para mantener las medidas contra Petro. Su postura se conoció un día después de que Estados Unidos confirmara que Colombia seguirá descertificada por su desempeño en la lucha contra las drogas, aunque con una exención que preserva mecanismos de cooperación bilateral.

El daño que hizo el presidente Petro a la relación entre Colombia, los Estados Unidos y también al propio pueblo de Colombia, es difícil de explicar, pero gracias a Dios, el pueblo de Colombia se ha salvado”, dijo Díaz-Balart a Caracol Radio.

El congresista Mario Díaz-Balart advierte que la creciente violencia electoral en Colombia amenaza la relación bilateral con Estados Unidos - crédito @MarioDB/X
El congresista republicano vinculó las sanciones de la OFAC con las restricciones financieras del Departamento del Tesoro - crédito @MarioDB/X

El congresista añadió que, a su juicio, el resultado de la última elección presidencial permitirá recomponer los vínculos entre ambos países. “Ha salvado el país con esta última elección y eso se va a reflejar”, ratificó ante la emisora.

PUBLICIDAD

El representante republicano integró la delegación oficial de la Casa Blanca que asistió a la posesión de De La Espriella. Desde esa experiencia, señaló que la nueva etapa política colombiana ya tuvo efectos en las conversaciones con el Gobierno estadounidense.

Díaz-Balart celebró la elección del presidente colombiano y anticipó que aumentarán las operaciones conjuntas contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras estructuras criminales.

El legislador describió la transición institucional como un cambio favorable para la seguridad y para la relación bilateral. También aludió a acciones recientes contra grupos que identificó como narcoterroristas y pandillas.

El Cambio, no pudiese ser más dramático con el presidente de la FDA y positivo para la relación entre Colombia y los Estados Unidos, pero también para Colombia”, manifestó Díaz-Balart a Caracol Radio.

Díaz-Balart atacó al Gobierno de Petro al señalar que se notaba que había una persecución antidemocrática contra el expresidente Uribe Vélez - crédito @MarioBD/X
Díaz-Balart afirmó que la nueva etapa política en Colombia ya incidió en las conversaciones con Washington - crédito @MarioBD/X

El congresista sostuvo que la mayor actividad contra esas organizaciones se refleja en el vínculo con Washington. Sus dichos asociaron la estrategia de seguridad con el respaldo político y financiero de Estados Unidos.

Colombia seguirá descertificada en la evaluación antidrogas de Estados Unidos

La posición de Díaz-Balart coincidió con una decisión adoptada por Estados Unidos sobre la política antinarcóticos colombiana. Washington resolvió mantener a Colombia en la lista de países descertificados en la lucha contra las drogas.

La medida incluyó una exención que garantiza la continuidad de la cooperación entre los dos países. De ese modo, la descertificación no interrumpió todos los mecanismos bilaterales de asistencia.

El programa de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) fue actualizado el 16 de septiembre de 2026. Esa dependencia pertenece al Departamento del Tesoro estadounidense y administra las restricciones financieras señaladas por el congresista.

Mario Díaz-Balart respaldó la ofensiva del gobierno colombiano contra grupos armados antes de la visita de Marco Rubio a Colombia - crédito @MarioDB/X
La relación entre Colombia y Estados Unidos quedará marcada por la presión contra el narcotráfico y otras estructuras criminales - crédito @MarioDB/X

La continuidad de Colombia en la lista contrasta con la decisión sobre Venezuela, que fue excluida de ese dictamen. El presidente Donald Trump condicionó una eventual salida de Colombia a resultados en la erradicación de cultivos ilícitos y la neutralización de cárteles de narcotráfico.

La presión contra las estructuras criminales marcará la relación bilateral

Las declaraciones del congresista republicano unieron dos discusiones que seguirán presentes en el vínculo entre Bogotá y Washington: las sanciones individuales contra Petro y la evaluación de la estrategia colombiana frente a las drogas.

Para Díaz-Balart, la nueva administración ofrece una oportunidad para profundizar la cooperación en materia de seguridad. El legislador anticipó que la ofensiva contra las organizaciones criminales tendrá un lugar central en esa agenda.

La permanencia de la descertificación deja a Colombia bajo seguimiento estadounidense. A la vez, la exención conserva instrumentos de colaboración mientras el Gobierno colombiano busca mostrar resultados ante Washington.

Temas Relacionados

Mario Díaz-BalartLista OfacGustavo PetroLucha contra el narcotráficoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Spotify lanza en Colombia su programa de monetización para podcasters: video, publicidad y patrocinios para los creadores

Thais Tavara, directora de Podcasts de Spotify para Latinoamérica, explicó el programa Spotify Partner Program que permite generar ingresos en cualquier parte del mundo donde haya audiencia

Spotify lanza en Colombia su programa de monetización para podcasters: video, publicidad y patrocinios para los creadores

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

La Amarilla clasificó a la fase final como una de las mejores terceras del campeonato y ahora deberá medirse a las anfitrionas por un cupo en los cuartos de final de la Copa del Mundo

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

Él es Carlos Suárez el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella elegido nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol

La asamblea llevada a cabo el martes 15 de septiembre reemplazó a seis de los nueve directivos y mantuvo a tres del periodo previo, y ese equipo tendrá a cargo el proceso para relevar al encargado Juan Carlos Hurtado Parra

Él es Carlos Suárez el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella elegido nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol

Asofondos aseguró que por culpa del aumento del salario mínimo no hay plata para las pensiones: advirtió que Colpensiones enfrenta un déficit de $5 billones

Andrés Velasco insistió en la necesidad de resolver el problema fiscal del país

Asofondos aseguró que por culpa del aumento del salario mínimo no hay plata para las pensiones: advirtió que Colpensiones enfrenta un déficit de $5 billones

Exjuez penal militar fue acusado por extorsionar a un capitán del Ejército: le había ofrecido $40 millones para salvarlo de un proceso judicial

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de concusión al exjuez Javier Ardila Arias, en hechos ocurridos en marzo de 2025

Exjuez penal militar fue acusado por extorsionar a un capitán del Ejército: le había ofrecido $40 millones para salvarlo de un proceso judicial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Ella es Melanie Pavola, la ‘influencer’ mexicana relacionada con la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer: reveló una supuesta infidelidad del cantante antioqueño

Ella es Melanie Pavola, la ‘influencer’ mexicana relacionada con la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer: reveló una supuesta infidelidad del cantante antioqueño

El actor Biassini Segura respondió a video con supuestas muestras inapropiadas de afecto con su hija y anunció acciones legales: “Nuestra relación es sana”

Yina Calderón le advirtió a ‘El Agropecuario’ que no repita su error en ‘Stream Fighters 5′: “No se vaya a retirar”

J Balvin y Valentina Ferrer: estas fueron sus últimas publicaciones juntos en redes sociales antes de confirmarse su separación

Juanpis González no perdonó a Karina García por sus comentarios sobre perros criollos y le lanzó duros calificativos: “No tiene original ni el pelo”

Deportes

Ella es Carolina Holguín, la empresaria colombiana que abandonó la presidencia del equipo que compró Lionel Messi: “Dejamos un legado histórico”

Ella es Carolina Holguín, la empresaria colombiana que abandonó la presidencia del equipo que compró Lionel Messi: “Dejamos un legado histórico”

Esta es la regla que aplicó el árbitro para invalidar el gol de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional en el debut de James Rodríguez

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

Kevin Castaño clasificó a semifinales de Copa Sudamericana con Atlético Mineiro y se burló del Santos de Neymar en la celebración: “Estamos juntos”

Debut de James Rodríguez con Atlético Nacional en Bogotá se empañó con críticas hacia el arbitraje: “Dimayor Verdolaga”