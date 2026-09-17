Colombia

Este sería el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá: tendría el visto bueno de Abelardo de la Espriella para suceder a Ovidio Claros

La elección se da tras el nombramiento de cuatro nuevos delegados del Ejecutivo, lo cual despejaría el escenario sobre la persona que liderará una de las principales instituciones de representación empresarial de Bogotá y Cundinamarca

Juan Esteban Orrego, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá
Él es Juan Esteban Orrego, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - LinkedIn - Alcaldía de Bogotá
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Juan Esteban Orrego, que venía desempeñándose como director ejecutivo de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, será el próximo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y contaría con el beneplácito del presidente Abelardo de la Espriella. Una escogencia que se produjo tras el reemplazo de los representantes del Ejecutivo en ese órgano cameral, que concentra la atención política.

De acuerdo con Caracol Radio, Orrego será el que reemplace a Ovidio Claros Polanco al frente de una de las principales organizaciones empresariales más importantes de la capital de la República. Con ello, será el encargado de regir los destinos de la entidad, en un periodo que no tiene fecha de finalización; a diferencia de los miembros de la junta directiva, escogidos por cuatro años.

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La llegada de Oviedo se dio tras la renovación del Ejecutivo nacional de los cuatro puestos en la junta, a través de decretos expedidos por el Ministerio de Comercio el 15 de septiembre. Es válido destacar que los nuevos delegados del Gobierno De la Espriella son Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco Colombia; Gregory Steven Schaller, Lewis Giovanni Grosso y Luis Alberto Arango.

La Cámara de Comercio de Bogotá enfrenta polémica tras la renuncia de Tania Hernández, quien lideraba investigaciones por denuncias laborales contra un alto directivo - crédito Colprensa
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) concentra alrededor de 493.825 empresas activas en Bogotá y la región - crédito Colprensa

En efecto, este movimiento ocurrió después del Decreto 1369 del 9 de septiembre de 2026, con el que el jefe de Estado revocó los encargos de los representantes principales y suplentes que la administración de Gustavo Petro había designado en las juntas directivas de las cámaras de comercio del país; entre ellas la de Bogotá, que había sido objeto de críticas por el expresidente.

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Renovación de la junta cambió el escenario para la presidencia

La elección de Orrego quedaría atada a la reorganización de la representación estatal en la Cámara de Comercio de Bogotá. Como se indicó, el Ejecutivo reemplazó a todos sus delegados y luego concentró su respaldo en el actual jefe de Fenalco Bogotá; aunque circulaban los nombres de la exjefa de gabinete María Paula Correa y la exsenadora Paloma Valencia, que no llegaron.

En lo que respecta a los delegados nombrados por el Ejecutivo, estos perfiles proceden de sectores empresariales, gremiales y movimientos cercanos a la base política del presidente, entre ellos Defensores de la Patria. Su voto, junto con el de otros sectores empresariales, respaldaría la transición en la dirección de la Cámara, tras la salida de Claros de la presidencia de la entidad.

Juan Esteban Orrego es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá
Juan Esteban Orrego, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, se desempeñaba como titular de Fenalco Bogotá - Cundinamarca - crédito fenalcobogota.com.co/

De Orrego se conoce que es administrador de empresas de la Universidad Eafit y acumula más de dos décadas de trayectoria en la representación del sector privado. Nació en Medellín, desarrolló experiencia en las industrias textil, ganadera y del calzado, y se radicó en Bogotá hace más de 20 años, en la que ha alcanzado sus mayores hitos de su carrera en el sector empresarial.

Desde 2010 dirige la seccional Bogotá-Cundinamarca de la Federación Nacional de Comerciantes. Durante ese período, el alto ejecutivo representó los intereses del comercio formal y de los empresarios de la capital y la región, promovió alianzas entre los sectores público y privado y participó en estrategias de reactivación económica en la ciudad como Bogotá Despierta.

Ovidio Claros es le presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá - crédito @camaracomerbog/X
Ovidio Claros ejerció como presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá entre octubre de 2023 y septiembre de 2026 - crédito @camaracomerbog/X

Por su parte Claros, que había asumido la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá en octubre de 2023 con el respaldo del Gobierno nacional, saldrá de la entidad luego de enfocar la entidad en el impulso a las pequeñas y medianas empresas, la economía popular y la alineación con las políticas públicas de reindustrialización, según expuso ante el organismo cameral.

En su gestión, la entidad promovió los Centros de Reindustrialización Zasca y el Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación para Bogotá y Cundinamarca. Asimismo, la institución articuló con el Ejecutivo nacional estrategias de capacitación, crédito y formalización para pequeños comerciantes en la ciudad, en medio de las turbulencias mediáticas que sacudieron a la entidad.

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