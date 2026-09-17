Gustavo Petro respondió a Luis Felipe Henao, presidente encargado de Ecopetrol, quien afirmó que el anterior Gobierno dejó al país al borde de un apagón: “Dejamos billones de pesos”

La respuesta de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Andrea Puentes/Presidencia/@luisfelipehenao/X

Guardar

El presidente transitorio de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, aseguró que la administración de Gustavo Petro “dejó todos los elementos” para que Colombia enfrente un apagón.

En entrevista con Noticias Caracol, Henao afirmó que, para evitar un apagón, les corresponde “correr cinco maratones por semana”. Añadió que, si no ocurre, será por las medidas adoptadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

Por esta razón, el expresidente Gustavo Petro le respondió a Luis Felipe Henao en su cuenta oficial de X, en el que aseguró que el presidente de Ecopetrol “miente”.

El expresidente Gustavo Petro le respondió a Luis Felipe Henao en su cuenta oficial de X, en el que aseguró que el presidente de Ecopetrol “miente” - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Según el exmandatario colombiano, su administración dejó todos los elementos para que no pase una sequía en el país.

“El señor Luis Felipe Henao miente El gobierno dejó a tiempo todos los elementos para evitar en la sequía que ya llega, el ascenso del hambre y el apagón eléctrico (sic)”, afirmó.

Gustavo Petro explicó en su publicación que dejaron fondos para producir un subsidio masivo de fertilizantes que Ecopetrol debía gestionar. Asimismo, señaló que dejaron billones de pesos para construir acueductos y pozos.

PUBLICIDAD

“Dejamos los fondos para producir un subsidio masivo de fertilizantes que Ecopetrol debía adelantar con cargo a las utilidades que gira a la Nación. Dejamos billones de pesos para priorizar la construcción de acueductos, desalinizadoras y pozos (sic)”, indicó.

El expresidente Gustavo Petro siguió detallando las gestiones que, según él, dejó antes de salir de la Presidencia.

“Dejamos 8 billones de pesos para instalar los techos solares y reemplazar la energía que se deja de generar por falta de agua por la energía limpia del sol, diez veces más barata que la del gas. Dejamos como complemento la importación de gas lista por parte de Ecopetrol (sic)”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro señaló que dejaron billones de pesos para construir acueductos y pozos - crédito @petrogustavo/X

Petro sostuvo que los recursos estaban destinados a sustituir parte de la energía que no se produce por falta de agua con generación solar. Aseguró que esa fuente es “diez veces más barata que la del gas”.

El exmandatario añadió que su gobierno dejó preparada la importación de gas a cargo de Ecopetrol como medida complementaria ante eventuales dificultades en el sistema eléctrico.

Petro cuestionó la suspensión de contratos y licitaciones energéticas

Petro preguntó a Luis Felipe Henao por la supuesta suspensión de contratos para construir desalinizadoras en el Caribe. También mencionó la presunta interrupción de una licitación para la compra masiva de paneles solares en Gecelca, A-ire y el Ministerio de Energía.

PUBLICIDAD

“¿Puede decir Abelardo por qué han suspendido los contratos para construir desalinizadoras en el Caribe?¿Puede decirnos Abelardo y la ministra de Char por qué suspendieron la licitación de compra masiva de paneles solares en Gecelca, en A-ire y en el ministerio de energía? (sic)“, indicó.

Además, cuestionó a Luis Felipe Henao por la suspensión de la compra masiva de fertilizantes y de un plan de producción y transición hacia los biofertilizantes. En su mensaje, vinculó esas decisiones con la capacidad del país para enfrentar los efectos de la falta de agua.

El exjefe de Estado dirigió parte de sus críticas al presidente De la Espriella y a la ministra de Char, a quienes pidió explicar las medidas que, según él, afectaron los proyectos de generación solar.

PUBLICIDAD

El expresidente advirtió sobre los efectos de un posible fenómeno de El Niño

Petro también se refirió al magistrado del Consejo de Estado que, según afirmó, congeló recursos presupuestales previstos para una emergencia por la llegada de un “meganiño”.

El exmandatario sostuvo que la crisis climática podría afectar al país entre diciembre y abril de 2027. “Mi gobierno fue el gobierno de la vida y a tiempo trazó y financió el plan para mitigar los efectos del meganiño (sic)”, escribió.

Gustavo Petro sostuvo que la crisis climática podría afectar al país entre diciembre y abril de 2027- crédito @petrogustavo/X

En el cierre de su publicación, Petro afirmó que su administración había previsto medidas para atender las consecuencias de la reducción de lluvias y cuestionó la respuesta de las actuales autoridades.