Colombia

Habló la familia de la menor hallada muerta en una alcantarilla en Bogotá, y reportada como desaparecida en Mosquera: “Hoy somos nosotros, mañana puede ser otro niño”

Con una marcha y una velatón en el sector de Porvenir Río, en el vecino municipio de la capital colombiana, familiares y allegados pidieron que el caso no quede impune, luego de que en Bogotá se logró la captura del sujeto que se habría llevado a Ana Lucía González en una motocicleta antes de acabar con su vida

El ciudadano venezolano José Rojas Larez, de 29 años, tendrá que responder ante la justicia colombiana en un caso que generó indignación y repudio a nivel nacional, luego de los detalles que se conocieron dentro del proceso investigativo que adelanta la Fiscalía General de la Nación
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Un clamor de justicia y que no haya impunidad, eso es lo que pide la comunidad del sector de Porvenir, en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), luego de que se confirmó la captura del presunto responsable por la desaparición y el crimen de Ana Lucía González Mendoza, de 8 años y nacionalidad venezolana, y cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una alcantarilla ubicada en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

Familiares, amigos y habitantes del sector ubicado en la población vecina a la capital, realizaron una velatón la noche del miércoles 16 de septiembre, además de marchar para exigir justicia por la crimen de la niña que había sido reportada como desaparecida desde el lunes 14 de septiembre.

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La investigación avanza con base en registros de cámaras de seguridad y otros elementos recolectados por la Fiscalía, que la misma noche del miércoles confirmó la detención en Bogotá de José Rojas Larez, de 29 años y nacionalidad venezolana.

La menor vivía con su familia en ese sector de Cundinamarca de manera temporal debido a que se encontraba próxima a regresar con su familia al vecino país.

La comunidad se reunió frente a una parroquia del municipio con velas, globos blancos y camisetas para acompañar a los familiares de la víctima. El reclamo común fue que el caso no quede sin sanciones.

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- crédito Fiscalía
Rojas Larez fue detenido en Bogotá, luego de que la tarde del 15 de septiembre se reportó el hallazgo del cuerpo de la niña en un canal de aguas en la localidad de Ciudad Bolívar - crédito Fiscalía

El tío de la menor pidió que el responsable responda ante la Justicia

Rafael González, tío de la niña y vocero de la familia, afirmó en diálogo con Citynoticias de las 8 que su principal petición es que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y adopten medidas contra quien resulte responsable.

“Mi llamado es que la persona que hizo esto pague y que le caiga todo el peso de la ley”, expresó el familiar en medio del desconsuelo, y también pidió que la investigación no sea archivada ni termine en la impunidad.

“Si una persona, si no tiene suficientes pruebas, a los dos o tres días lo dejan en la calle, lo sueltan, entonces sigue cometiendo más crímenes”, cuestionó el tío de Ana Lucía, que solo espera que las autoridades no los abandonen en medio de este episodio complejo en sus vidas.

González alertó sobre el temor de que una persona vinculada al caso pueda recuperar la libertad por falta de pruebas. “Hoy somos nosotros, mañana puede ser otro familiar, otros niños”, señaló.

Con este volante los familiares de Ana Lucía reportaron su desaparición - crédito red social Facebook
Con este volante los familiares de Ana Lucía reportaron su desaparición - crédito red social Facebook

La familia de origen venezolano tenía previsto regresar a Venezuela antes del inicio de las actividades escolares de Ana Lucía.

Cámaras registraron el recorrido de la niña desde Mosquera hacia Bogotá

La información preliminar indica que la menor salió de su vivienda después de una discusión entre su hermana mayor y la pareja sentimental de ella. Ese hombre (Rojas Larez) figura como principal sospechoso de la desaparición.

Sobre el comportamiento del hoy detenido, González contó que “tuvo un comportamiento muy agresivo hacia ella (su pareja y hermana de Ana Lucía), donde él le rompió todas sus pertenencias en el apartamento donde ellos compartían. Y en ese momento ella baja a pedir ayuda, se dirige hacia el CAI, que se encuentra ubicado en el barrio (Porvenir) Río, (...) ahí tampoco no le prestan atención al llamado al socorro que ella pide”.

Por su parte, el alcalde de Mosquera, Nelson Parra, indicó que los investigadores tienen individualizadas a las personas que estuvieron en el entorno familiar de la niña.

Según Parra, cámaras de seguridad registraron que la niña salió en una motocicleta con la pareja de una familiar. El recorrido habría comenzado en el barrio Porvenir Río, continuó por el cruce del río Bogotá y llegó a la localidad de Fontibón, en el sector de Casandra.

- crédito Fiscalía
El ciudadano venezolano deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación - crédito Fiscalía

Las autoridades buscan reconstruir el trayecto entre Fontibón y Ciudad Bolívar, donde fue localizado el cuerpo. La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) participan en las diligencias de policía judicial.

Medicina Legal continúa con el proceso de identificación

El alcalde señaló que una familiar reconoció preliminarmente a la menor, aunque el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa con el proceso formal de identificación y las pruebas para establecer las circunstancias de la muerte de la niña, a quien conocían también como Roxana en Mosquera.

La Fiscalía deberá analizar las imágenes de videovigilancia, los testimonios y los demás elementos recolectados durante la investigación. Por ahora, no se han informado capturas y las autoridades mantienen reserva sobre los avances del expediente.

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Ana Lucía GonzálezHallazgo de niña en alcantarillaReportada desaparecidaMosquera CundinamarcaCaptura BogotáJosé Rojas LarezHomicidio de niña de 8 añosFiscalíaColombia-Noticias

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