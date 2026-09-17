El Águila Descalza trae de vuelta “País paisa” a Bogotá con una gira para celebrar sus 40 años

País paisa, la obra que El Águila Descalza estrenó en 1986, regresa a Bogotá con funciones del 17 al 26 de septiembre en el Teatro Astor Plaza, de jueves a sábado, a las 8:00 p. m.

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País paisa, la obra que El Águila Descalza estrenó en 1986, regresa a Bogotá con funciones del 17 al 26 de septiembre en el Teatro Astor Plaza, de jueves a sábado, a las 8:00 p. m. La temporada forma parte de una gira nacional e internacional con la que la compañía celebra cuatro décadas de un montaje que ha convocado a millones de espectadores en Colombia y el exterior.

La pieza retrata, con humor, el tránsito del mundo rural al urbano en Colombia a través de personajes populares que reflejan las contradicciones de un pueblo que se observa a sí mismo. El montaje se ha consolidado como un mapa de identidad regional que trasciende la referencia estrictamente antioqueña para conectar con una experiencia latinoamericana más amplia.

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Brujas, arrieros y culebreros regresan al escenario

País Paisa del Águila Descalza en el Astor Plaza

La versión conmemorativa recupera a los personajes que consolidaron a la obra como referente de la tradición oral antioqueña: brujas, espantos, fonderas, tenderos, culebreros y bravucones de cantina conviven en escena junto a figuras como Cosiaca, el tío Tigre y el tío Conejo. También reaparece don Emel Rodríguez, vendedor de pandequesos convertido en personaje icónico de las tablas, y doña Jesusita Restrepo, quizás el más recordado de todo el repertorio.

El texto original se nutre de fuentes literarias y de tradición oral. Entre los referentes que El Águila Descalza reconoce como base de la dramaturgia figuran Tomás Carrasquilla, Agustín Jaramillo Londoño, Benigno A. Gutiérrez, Guillermo Zuluaga, conocido como “Montecristo”, y Ricardo Aricapa, además de chistes, consejas y relatos populares recopilados durante años de investigación de campo.

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Un homenaje a la madre de uno de sus creadores

Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, la pareja artística detrás de la compañía, definieron esta versión conmemorativa como un homenaje a Lucía Velásquez de Aguirre, madre de Carlos Mario

Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, la pareja artística detrás de la compañía, definieron esta versión conmemorativa como un homenaje a Lucía Velásquez de Aguirre, madre de Carlos Mario y fuente de inspiración para doña Jesusita Restrepo. El personaje encarna el arquetipo de la madre antioqueña, con sus regaños, dichos y contradicciones, una figura que, según los propios creadores, “se parece a la mamá de todos” y habita en la memoria afectiva de varias generaciones de espectadores.

“Esto es algo que no tiene par en Colombia, nos da mucha satisfacción porque es la comprobación de que la obra todavía sigue moviendo fibras muy íntimas, divirtiendo muchísimo al público y contándonos un poco de quienes hemos sido, quiénes somos y quiénes no queremos ser”, afirmó Toro.

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La celebración de los 40 años incorpora, además, cuatro canciones originales compuestas por Cristina Toro, con arreglos musicales de Juan David Osorio y dirección musical de Díver Higuita. Estas piezas refuerzan el carácter festivo del montaje sin modificar la estructura dramática que consolidó a la obra como referente del teatro colombiano.

El origen de la compañía se remonta a una sala para siete espectadores

Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro aon la pareja artística detrás de la compañía.

El Águila Descalza nació de la determinación de Carlos Mario Aguirre, quien abrió su primer teatro en una habitación de su apartamento del barrio Laureles, en Medellín. La sala apenas tenía capacidad para siete personas y, según relató el actor hubo funciones en las que se presentó ante un único espectador.

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Toro se integró al proyecto cuatro años después de su fundación y, de acuerdo con el testimonio de Aguirre, ese ingreso cambió el rumbo de la compañía: “Después de que empezamos, ya nunca jamás dejamos de tener público”, afirmó el actor. Ambos artistas, que a lo largo de su vida han sido pareja en distintas etapas, mantuvieron siempre una continuidad profesional que derivó en la creación conjunta de varios montajes antes de llegar a País paisa.

La gira continuará hacia Medellín y Estados Unidos

Tras el cierre de la temporada bogotana, la gira conmemorativa de los 40 años de País paisa continuará en octubre y noviembre en Medellín antes de viajar a Estados Unidos.

Tras el cierre de la temporada bogotana, la gira conmemorativa de los 40 años de País paisa continuará en octubre y noviembre en Medellín, ciudad de origen de la compañía, antes de cruzar hacia Estados Unidos para funciones que se anunciarán próximamente. La gira nacional e internacional también contempla presentaciones en otras ciudades colombianas que aún no fueron confirmadas.

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Las boletas para las funciones en el Teatro Astor Plaza de Bogotá están disponibles a través de la plataforma Boletaenmano.