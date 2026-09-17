Él es Carlos Suárez el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella elegido nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol

Carlos Suárez fue elegido integrante independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol y quedó perfilado para presidir el órgano - crédito Carlos Suárez

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Carlos Suárez fue elegido presidente de la junta directiva de Ecopetrol en la mañana del jueves 17 de septiembre, con respaldo unánime de los nueve integrantes del organismo.

El abogado y estratega de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella asumirá la conducción de la junta mientras la petrolera busca recomponer su rumbo y define a su próximo presidente ejecutivo.

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La designación ocurre mientras el barril de petróleo supera los USD 100 por las crisis en Medio Oriente. Suárez, especializado en comunicación estratégica y manejo de crisis, deberá coordinar con la persona que reemplace a Juan Carlos Hurtado Parra en la presidencia de la empresa.

Así mismo, la asamblea de accionistas renovó seis de los nueve puestos de la junta directiva para completar el período institucional. El órgano quedó conformado por seis miembros independientes y tres mujeres, mientras tres integrantes conservaron su asiento.

Por su parte, Luis Felipe Henao Cardona, representante de los accionistas minoritarios, continuará en la junta después de ejercer una presidencia transitoria. César Eduardo Loza Arenas seguirá como delegado de los trabajadores y Rodrigo Rodríguez Yee representará a las regiones productoras de hidrocarburos.

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Luis Felipe Henao, César Eduardo Loza Arenas y Rodrigo Rodríguez Yee conservaron sus asientos en la junta de Ecopetrol como representantes de minoritarios, trabajadores y regiones productoras - crédito @luisfelipehenao/X

Henao confirmó la llegada de Suárez a la presidencia de la junta con un mensaje en redes sociales: “Agradezco al Presidente de la República @ABDELAESPRIELLA la confianza en esta presidencia de transición de Ecopetrol. Doy la bienvenida a la nueva Junta Directiva y, con ella, a @carlossuarezr y a Claudia Lafaurie. Serán fundamentales para recobrar el gobierno corporativo, luchar contra la corrupción, evitar un apagón y volver a la exploración”.

El recorrido de Suárez y la definición de la presidencia ejecutiva

Carlos Suárez el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella fue elegido como el nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol - crédito @defensoresco/X

Suárez nació en Bogotá, es hijo de Daniel Suárez Hernández, expresidente del Consejo de Estado, y estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia. También tiene formación en gerencia pública y control fiscal, junto con estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Penal en la Universidad de Salamanca, España.

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Desde 2010 orientó su actividad profesional a la comunicación estratégica, la gestión de crisis y el marketing digital. Es fundador y director ejecutivo de Estrategia&Poder, firma desde la que asesoró a campañas y dirigentes políticos.

El consultor recibió reconocimientos en los Napolitan Victory Awards de Washington: por comunicación y oratoria en 2016, mejor blog político en 2018 y campaña audiovisual en 2020.

Antes de trabajar como asesor político, Suárez pasó por la Fiscalía y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y ejerció como litigante desde su propia oficina de abogados. Entre los procesos que asumió estuvo la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

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Su relación con De la Espriella comenzó durante esa etapa profesional y luego derivó en una alianza política. Juan Carlos Gossaín definió el vínculo en una declaración citada por la revista Bocas: “Lo que hay entre los dos es una simbiosis de ideas, de carácter, de principios. Cada uno es caja de resonancia del otro”.

La Silla Vacía describió a Suárez como un amigo de años del mandatario y una de las figuras de mayor confianza de su entorno político. Participó en la estrategia electoral y digital que llevó a De la Espriella a la Presidencia, pero no aceptó un ministerio ni otro puesto dentro del Gobierno tras el triunfo.

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También aparece como cofundador del partido Defensores de la Patria, constituido después de que el movimiento que apoyó la candidatura obtuvo personería jurídica. En el acta de creación figura junto a De la Espriella y Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero.

Ahora, la junta deberá establecer el procedimiento para nombrar al presidente de Ecopetrol que reemplace a Hurtado Parra, que dejó el cargo después de la difusión de audios en los que hablaba sobre contratos y operaciones con el catalán Manel Grau. En procesos anteriores, el organismo recurrió a firmas especializadas para evaluar aspirantes y presentar perfiles de altos ejecutivos.

La junta de Ecopetrol deberá definir al reemplazo de Juan Carlos Hurtado Parra, y Luis Felipe Henao afirmó que Joaquín Gutiérrez sería su sucesor si no ocurre nada extraordinario - crédito Defensores de la Patria

Joaquín Gutiérrez tomó fuerza como candidato para ocupar la presidencia ejecutiva. Henao dijo a Noticias Caracol que, si no ocurre nada extraordinario, Gutiérrez será el sucesor de Hurtado.

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Gutiérrez fue jefe de campaña de De la Espriella, estudió Administración de Empresas en la Universidad del Norte y cursó una especialización en gerencia de salud. Fue subgerente de De La Espriella Lawyers entre 2006 y 2009, es propietario y representante legal de Desarrolladora Salguero y participó en la creación del Centro Hospitalario Regional Santa Mónica.

El posible aspirante no registra experiencia en hidrocarburos. Su eventual llegada seguiría antecedentes como el de Luigi Echeverry, mentor y aliado de campaña de Iván Duque que ingresó a la junta como miembro independiente, y el de Ricardo Roa, gerente de la campaña de Gustavo Petro que posteriormente presidió Ecopetrol.

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El Consejo Nacional Electoral abrió en 2020 una investigación sobre la financiación de la campaña de Duque y la archivó un año después.

Ese mismo organismo concluyó que hubo irregularidades en la financiación electoral de Petro e investiga a Roa por una presunta violación de topes, mientras la Fiscalía mantiene dos investigaciones por supuestos contratos para personas cercanas en la petrolera.