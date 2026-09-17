Colombia

Colombiano murió durante sus vacaciones en una excursión en Acapulco, México: qué fue lo que pasó

El duelo y los trámites diplomáticos movilizan a la familia de Leonardo Múnera Martínez en su ciudad natal de Armenia

El caso en Acapulco ocurrió el 15 de septiembre de 2026, según medios locales - crédito Reuters/Captura de Pantalla Facebook
El caso en Acapulco ocurrió el 15 de septiembre de 2026, según medios locales - crédito Reuters/Captura de Pantalla Facebook
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Hay conmoción en la ciudad colombiana de Armenia tras conocerse la muerte de Leonardo Múnera Martínez, que falleció tras intentar auxiliar a una mujer de su grupo de viaje que fue arrastrada por la corriente en una playa de México.

Según información recopilada por el medio local El Eje Alternativo, el hombre de 40 años se encontraba en una excursión turística en Acapulco, junto con su novia y un grupo de amigos.

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La mujer del grupo fue arrastrada por la corriente del mar, lo que provocó la rápida reacción de Múnera Martínez para intentar salvarla de las aguas de la playa mexicana. Aunque ambos salieron del agua, el colombiano murió pese a las maniobras de reanimación.

Imagen de referencia - Peritos de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias por la muerte de Leonardo Múnera Martínez y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense - crédito Comunicación Social Acapulco
Imagen de referencia - Peritos de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias por la muerte de Leonardo Múnera Martínez y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense - crédito Comunicación Social Acapulco

De acuerdo con medios locales, el caso ocurrió el 15 de septiembre de 2026 en una playa ubicada frente al hotel Grand Mayan, en la zona Diamante de Acapulco (México).

Testigos manifestaron a los diarios mexicanos lo sucedido con la pareja de colombianos. Según su versión, los turistas nadaban en el mar cuando el fuerte oleaje la arrastró y que solo la mujer sobrevivió.

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Además, señaló que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias del caso y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.

Múnera Martínez era egresado del programa de Biología de la Universidad del Quindío, según mencionaron familiares al medio El Eje Alternativo. A su vez, se conoció que era residente del barrio La Clarita, en Armenia, y que cursó la primaria en la escuela Cámara Júnior de ese sector.

Leonardo Múnera Martínez, biólogo quindiano de 40 años, murió ahogado en la playa El Diamante tras intentar auxiliar a una mujer de su grupo de viaje - crédito Redes sociales
Leonardo Múnera Martínez, biólogo quindiano de 40 años, murió ahogado en la playa El Diamante tras intentar auxiliar a una mujer de su grupo de viaje - crédito Redes sociales

En su entorno cercano lo llamaban ‘Leito’ y que mantuvo vínculos con la escena musical de la capital del Eje Cafetero colombiano. Allegados expresaron al medio Crónicas del Quindío que sentía afinidad por el punk y había construido una red de amistades en la ciudad.

Por el momento, la familia de Múnera Martínez adelanta las gestiones para trasladar sus restos a Colombia, cuyo proceso cuenta con acompañamiento de la Cancillería de Colombia.

Además, se espera que en Armenia se realicen homenajes para despedir al biólogo mientras avanzan los trámites legales y consulares. La gestión sigue en curso a la espera de que el cuerpo pueda regresar al país.

Crímenes contra colombianos en México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga la muerte de una mujer colombiana de 29 años hallada sin vida en un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc, zona residencial de Ciudad de México.

De acuerdo con reportes locales, la joven, identificada como Nataly Orma Pinilla, había salido con una amiga a una celebración privada en la capital mexicana.

La causa del fallecimiento todavía no ha sido establecida públicamente. Según Diario de México, la joven no presentaba lesiones visibles y tenía vómito alrededor, por lo que los servicios periciales analizarán los indicios encontrados en el inmueble.

Cinta amarilla con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN", varios oficiales de policía de pie y un cuerpo en el suelo, en una calle de noche.
Los servicios periciales analizarán los indicios encontrados en el inmueble donde murió Nataly “N” en la Ciudad de México - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La mujer colombiana se hospedaba allí mediante una plataforma de alojamiento. La tarde del miércoles 16 de septiembre salió con una amiga y ambas regresaron al departamento por la noche; al día siguiente, la joven fue localizada muerta sobre su cama. La Fiscalía realizará diligencias en el lugar y recabará los testimonios de las personas que tuvieron contacto con ella antes de su fallecimiento.

En otro caso registrado en junio de 2026, justo cuando se disputaba la Copa Mundial de la FIFA, un ciudadano colombiano murió a golpes en Guadalajara a manos de un grupo de origen mexicano, mientras festejaba el triunfo de la selección sudamericana.

Las autoridades emitieron el reporte oficial del fallecimiento casi dos horas después de los hechos. La Policía Estatal y la Fiscalía del Estado de Jalisco acudieron al lugar, acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para determinar el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

Uno de ellos recibió atención inicial de paramédicos de la Cruz Roja y fue trasladado de urgencia a un hospital con heridas graves. El otro quedó inconsciente en la vía pública y los técnicos en urgencias médicas confirmaron su muerte en el sitio.

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