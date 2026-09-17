Gabriela Muñoz le envió mensaje a sus críticos: “Cómo me encanta ver a tantos incomodados por una mujer que no se calla”

- créditos gabrielaa.muol/IG | @gabymunozz_/X

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La creadora de contenido Gabriela Muñoz volvió a dar de qué hablar en redes sociales, luego del mensaje que compartió desde su cuenta de X en la que sus palabras apuntaron contra sus detractores.

La joven estudiante de derecho de 20 años y una de las polémicas funcionarias en la administración de Gustavo Petro que salió a la luz en la recta final de su mandato luego de que Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), la calificara como “la nueva Juliana Guerrero”, luego del escándalo por cuenta de su ingreso a la Aerocivil.

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“Cómo me encanta ver a tantos incomodados por una mujer que no se calla, que cuestiona, que vive su vida con libertad y que no se esconde para hacer más cómodos a los demás”, inicia la publicación de Muñoz que difundió la mañana del jueves 17 de septiembre de 2026.

Muñoz compartió el mensaje vía X la mañana del jueves 17 de septiembre de 2026 - crédito @gabymunozz_/X

La creadora de contenido se describió a sí misma como “una mujer que no se deja intimidar, que sigue hablando, viviendo, aprendiendo y ocupando su espacio”, y al final afirmó que, desde su rol como mujer, “si nuestra libertad incomoda tanto, algo estamos haciendo bien”.

Las palabras de Muñoz se suman a otro mensaje que ella compartió en la misma red social el miércoles 16 de septiembre, en el que escribió: “Con el tiempo entendí que no todo está en nuestras manos. No podemos controlar la mirada de los demás, lo que decidan pensar de nosotros ni la historia que quieran construir desde afuera”.

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Gabriela Muñoz emprenderá acciones legales por ataques a su intimidad

La universitaria y que ahora se desempeña como integrante de la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) del representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié (Pacto Histórico), anunció acciones legales por publicaciones que, según afirmó, vulneran su intimidad y difunden acusaciones sin pruebas sobre su vida personal.

La joven señaló que conserva los mensajes y advirtió que llevará el caso ante las autoridades.

Muñoz respondió en X a una cuenta que difundió señalamientos sobre presuntas relaciones personales, supuestos beneficios laborales y acusaciones de corrupción.

La influencer rechazó esas versiones y sostuvo que no registra fallos judiciales en su contra ni antecedentes delictivos.

“Si está tan seguro de semejantes afirmaciones, tendrá la oportunidad de responder por ellas ante las autoridades”, escribió la universitaria.

La publicación a la que respondió incluyó expresiones ofensivas y sexualizadas contra Muñoz, además de acusaciones sobre hechos ocurridos cuando ella era menor de edad. La joven consideró que esos mensajes no constituyen una crítica política, sino ataques machistas dirigidos a desacreditarla por su condición de mujer.

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Gabriela Muñoz negó acusaciones de corrupción y supuestos favores sexuales

La creadora de contenido afirmó que no aceptará que se presenten como hechos versiones que, según su postura, carecen de sustento.

En una primera reacción, ella destacó que cualquier persona que la califique de corrupta deberá demostrarlo ante las instancias correspondientes.

Muñoz también cuestionó los mensajes que aluden a su cuerpo o a su sexualidad. “A las mujeres no nos van a eliminar del discurso avergonzándonos”, precisó la joven universitaria.

En otra publicación, ella señaló que durante un tiempo recibió insultos, comentarios sexualizados y relatos sobre vínculos personales que calificó de falsos. Por tal motivo, rechazó de forma puntual, el señalamiento según el cual habría obtenido espacios laborales a cambio de favores sexuales.

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“A mí ningún hombre me ha entregado absolutamente nada a cambio de mi cuerpo”, afirmó Muñoz, luego de sustentar que su trayectoria, su intimidad y su dignidad no deben ser utilizadas como base para acusaciones que luego circulan en redes sociales.

La influencer también advirtió sobre la gravedad de los mensajes que incluyen señalamientos contra un expresidente de Colombia. “¿Son conscientes de la gravedad de lo que están afirmando?”, preguntó.

Al cerrar su pronunciamiento, pidió que cesen las publicaciones sobre su vida privada. “Con mi vida privada han dicho y deshecho demasiado. Se acabó. Respeten. Y a mí me respetan”, escribió.

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