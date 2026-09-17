Colombia

Abelardo de la Espriella llegó a La Guajira para un consejo de seguridad tras la muerte de ‘Bendito Menor’, pero también anunció megaproyecto de más de $30 mil millones: en qué consiste

La obra, valorada en $36.000 millones, buscará atraer cruceros y sumar comercio y actividades náuticas en La Guajira, en una jornada que también incluirá reuniones con autoridades locales

La infraestructura contempla un muelle fijo de 714 metros cuadrados, otro flotante y tres espolones, con un cronograma de 14 meses de ejecución y apertura proyectada dentro de dos años - crédito Presidencia de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Riohacha, La Guajira, el jueves 17 de septiembre para colocar la primera piedra de la Marina Multipropósito, una obra de $36.000 millones destinada a recibir cruceros y ampliar la oferta turística de La Guajira, mientras su agenda incluirá un Consejo de Seguridad y reuniones con autoridades locales.

La infraestructura estará conectada con un malecón de 2,5 kilómetros que se encuentra en construcción y tendría un plazo de ejecución de 14 meses. La entrada en operación se proyecta en un período de hasta 24 meses, según informó Valora Analitik.

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El muelle internacional busca incorporar a Riohacha a los itinerarios de las compañías de cruceros que operan en el Caribe. La propuesta apunta a que los viajeros permanezcan en la ciudad, en lugar de usarla únicamente como un destino de paso.

La marina incluirá una zona comercial, restaurantes, espacios de entretenimiento y una sala social. Su ubicación, fuera de las principales rutas de huracanes del Caribe, permitiría además que funcione como punto de resguardo para embarcaciones durante esa temporada, mediante acuerdos con otras marinas de la región.

La reunión con la Fuerza Pública, ministros y autoridades regionales revisará la incidencia de Los Pachenca y del ELN en la Alta Guajira, y se realizará durante la visita presidencial de este jueves - crédito Presidencia de la República

El proyecto contempla un muelle fijo de 714 metros cuadrados, un muelle flotante y tres espolones: estructuras que se extienden desde la costa hacia el mar para modificar las corrientes, proteger la línea costera y facilitar el abrigo de embarcaciones. También se prevén intervenciones en las áreas terrestre y marítima para garantizar condiciones de navegación y atraque.

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La iniciativa forma parte de la estrategia departamental “Volver a mirar al mar”, orientada a explotar el potencial económico y turístico del frente costero de la capital guajira. Guajira News indicó que la obra fue adjudicada en septiembre de 2024 por la Gobernación de La Guajira al Consorcio Marina Guajira 2024, luego de que obtuvo el mayor puntaje en la licitación.

Un acto administrativo expedido en 2025 precisó la fecha de adjudicación y confirmó la celebración del contrato de obra. La inversión había estado asociada inicialmente al Pacto Cesar-La Guajira y luego continuó su trámite bajo la administración departamental.

Valora Analitik señaló que la construcción estará a cargo del Consorcio La Marina, grupo con experiencia en infraestructura marítima y turística, incluidos proyectos vinculados con las marinas de Santa Marta y Aruba.

El esquema contractual no contempla anticipo: los desembolsos se realizarán de acuerdo con el avance de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

La colocación de la primera piedra está prevista para las 4:30 p. m. en el Centro Cultural ubicado en el Lote de La Marina. El Colombiano informó que existían permisos pendientes que habían impedido el avance de una obra adjudicada desde 2025, y que compañías de cruceros ya contarían con estudios de entendimiento para sumar a Riohacha a sus rutas.

Seguridad, vías y reuniones con autoridades de La Guajira

La agenda de Abelardo de la Espriella en La Guajira incluye un Consejo de Seguridad por la incidencia de grupos armados ilegales en Riohacha y la Alta Guajira - crédito @FuerzasMilCol/X
La agenda de Abelardo de la Espriella en La Guajira incluye un Consejo de Seguridad por la incidencia de grupos armados ilegales en Riohacha y la Alta Guajira - crédito @FuerzasMilCol/X

La jornada presidencial comenzó hacia las 9:00 a. m. con la llegada al aeropuerto Almirante Padilla. De la Espriella se trasladó después al Centro de Convenciones Anas Mai, donde encabezó un Consejo de Seguridad con integrantes de la Fuerza Pública, autoridades regionales y ministros.

El encuentro ocurre dos semanas después de la muerte de alias Bendito Menor en una operación de la Fuerza Pública en Riohacha. Las autoridades lo identificaban como jefe regional de Los Pachenca, también conocidos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y la agenda contempla revisar la incidencia de grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional, en la Alta Guajira.

A las 11:00 a. m., el mandatario participó en una mesa de empalme territorial con el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, y los alcaldes del departamento. A las 12:45 estaba prevista una declaración a los medios, seguida de un traslado en helicóptero a San Juan del Cesar, donde visitará la iglesia San Juan Bautista.

La visita había sido programada inicialmente para la primera semana de gobierno, dentro de la promesa presidencial de atender las necesidades regionales desde los territorios. El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto modificó esos planes y llevó al Gobierno a concentrarse en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

“Superada la pausa que nos impuso el terremoto, retomamos este ejercicio con un nuevo nombre y una misión aún más grande: el Milagro de las regiones. Este jueves estaré en La Guajira y el viernes en Bolívar. Y así recorreré los 32 departamentos de la Patria”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El representante del Gobierno expuso detalles sobre las jornadas de empalme territorial y las proyecciones de gestión regional

El Presidente sostuvo que alcaldes y gobernadores no deberán “peregrinar a Bogotá” para tramitar sus iniciativas y que los proyectos no quedarán archivados. La administración anunció un paquete de 187 proyectos listos para avanzar en igual número de municipios, con una inversión de 515 mil millones de pesos en agua potable, recreación, seguridad y salud.

En La Guajira también se esperan anuncios para la calle 40 de Riohacha, con el propósito de convertirla en una vía circunvalar, y para la malla vial entre Tomarrazón y Distracción, corredor vinculado con la salida de la producción agrícola departamental.

La programación incluye revisar proyectos de agua, saneamiento, educación, seguridad y la modernización del aeropuerto Almirante Padilla.

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Abelardo de la EspriellaProyecto marítimo en La GuajiraConsejo de seguridadBendito MenorColombia-noticias

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