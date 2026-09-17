Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió medidas para garantizar las clases de miles de estudiantes afectados por el terremoto: en qué consisten

Los decretos habilitaron sedes temporales, modalidades a distancia y cambios en los cronogramas de las zonas con daños

La normativa permitió usar espacios seguros, ajustar fechas escolares y otorgar alivios a las autoridades territoriales certificadas - crédito Icfes
La normativa permitió usar espacios seguros, ajustar fechas escolares y otorgar alivios a las autoridades territoriales certificadas - crédito Icfes
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Educación, expidió medidas para asegurar la continuidad de las clases de los estudiantes afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Los decretos autorizan el uso temporal de espacios alternativos, modalidades remotas, ajustes al calendario académico y alivios para las autoridades territoriales.

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Las disposiciones buscan evitar que los daños en las sedes educativas interrumpan el acceso y la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, mientras avanzan las tareas de recuperación y reconstrucción de la infraestructura afectada.

Los decretos autorizan el uso temporal de espacios alternativos, modalidades remotas, ajustes al calendario académico y alivios para las autoridades territoriales - crédito Icfes
Los decretos autorizan el uso temporal de espacios alternativos, modalidades remotas, ajustes al calendario académico y alivios para las autoridades territoriales - crédito Icfes

El Decreto 1386 autorizó clases en espacios alternativos y modalidades remotas

El Decreto 1386, expedido el 9 de septiembre de 2026, habilitó el desarrollo de actividades académicas en sedes o espacios físicos alternos que cumplan las condiciones necesarias de seguridad y funcionamiento.

La norma también permite la aplicación de modalidades remotas cuando las condiciones de cada territorio lo requieran. La medida apunta a garantizar la prestación del servicio educativo en las zonas donde el sismo afectó las instalaciones oficiales.

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Ministerio de Educación - crédito Ministerio de Educación
El Decreto 1386, expedido el 9 de septiembre de 2026, habilitó el desarrollo de actividades académicas en sedes o espacios físicos alternos - crédito Ministerio de Educación

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la continuidad de los procesos formativos constituye una prioridad durante la atención de la emergencia.

“Nuestra prioridad, la prioridad del Gobierno, es que ningún niño o joven tenga que dejar de estudiar como consecuencia del terremoto. La emergencia puede haber afectado los colegios, pero no vamos a permitir que interrumpa el futuro de nuestros niños y jóvenes”, declaró el mandatario.

Las entidades territoriales podrán modificar los calendarios escolares

El Decreto 1388 facultó a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación de las zonas afectadas para reorganizar y flexibilizar sus calendarios académicos de acuerdo con las condiciones de cada comunidad.

Ministerio de Educación - crédito Ministerio de Educación
El Decreto 1388 facultó a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación de las zonas afectadas para reorganizar y flexibilizar sus calendarios académicos de acuerdo con las condiciones de cada comunidad - crédito Ministerio de Educación

Con esta disposición, las autoridades educativas locales podrán ajustar los cronogramas escolares para que los estudiantes cumplan sus actividades formativas sin que se expongan a riesgos derivados de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

A su vez, el Decreto 1387 estableció alivios administrativos y financieros temporales para las entidades territoriales certificadas ubicadas en los territorios impactados. Estas herramientas buscan facilitar la gestión de recursos necesarios para responder a las necesidades del sector educativo durante la contingencia.

Ministerio de Educación - crédito Ministerio de Educación
A su vez, el Decreto 1387 estableció alivios administrativos y financieros temporales para las entidades territoriales certificadas ubicadas en los territorios impactados - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación indicó que mantendrá la coordinación con las autoridades locales y las Secretarías de Educación para verificar la aplicación de los decretos.

La cartera también acompañará las acciones orientadas a la recuperación de las sedes educativas y a la protección de la comunidad escolar en las regiones afectadas por el terremoto.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que el terremoto de magnitud 7,4 Mw registrado en San José del Palmar, Chocó, dejó 335 fallecidos, 4.516 heridos y 105 desaparecidos.

El reporte, con corte al 15 de septiembre de 2026 a las 06:30, reúne cifras preliminares del Registro Único de Damnificados (RUD), que permanecen en proceso de consolidación por las autoridades territoriales y los organismos operativos.

Según la Ungrd, 303.934 familias y 486.917 personas resultaron afectadas por el sismo, que tuvo impacto en 16 departamentos y 500 municipios del país.

El balance sobre viviendas registró 206.931 inmuebles averiados y 36.478 destruidos. El documento no consignó el número de casas que permanecen habitables tras el movimiento telúrico.

Según la Ungrd, 303.934 familias y 486.917 personas resultaron afectadas por el sismo, que tuvo impacto en 16 departamentos y 500 municipios del país - crédito Paula Orozco/AP
Según la Ungrd, 303.934 familias y 486.917 personas resultaron afectadas por el sismo, que tuvo impacto en 16 departamentos y 500 municipios del país - crédito Paula Orozco/AP

Las operaciones de búsqueda y rescate permitieron rescatar a 364 personas, señaló la entidad. También informó que 3.282 animales sufrieron afectaciones y que 3.003 fueron rescatados.

La base de datos busca identificar las consecuencias sobre la población, los hogares y la infraestructura en las zonas golpeadas. Las cifras podrían variar durante las próximas jornadas, cuando las administraciones locales completen la evaluación de daños y necesidades.

El Gobierno mantiene atención de emergencia en los territorios afectados tras el terremoto en Chocó colombiano.

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