Ciudadano israelí de 23 años murió en un accidente de parapente en Bello, Antioquia: investigan si los fuertes vientos provocaron la caída

El accidente ocurrió en el corregimiento San Félix, en Bello, Antioquia -Europa Press

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El hecho se registró hacia el mediodía en la vía que comunica a Medellín con San Pedro de los Milagros, cuando el parapente doble en el que se movilizaban un pasajero de nacionalidad israelí y un instructor perdió el control y terminó estrellándose contra uno de los barrancos de la zona.

Testigos señalaron que antes del accidente se presentaban fuertes vientos en el sector, una condición climática que habría podido incidir en la pérdida de control de la aeronave. El pasajero, que se encontraba de vacaciones en la ciudad murió como consecuencia de los múltiples golpes sufridos durante la caída.

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Un ciudadano israelí murió tras sufrir un accidente de parapente en Bello -crédito Alcaldía de Bello

La víctima fue identificada como Noam Mamam, de 23 años. El extranjero falleció en el lugar del accidente, según informaron las autoridades. El instructor, Emiliano Muñetón Castro, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín. El hombre, oriundo de Apía, Caldas, permanece en estado crítico.

La Alcaldía de Bello indicó que las circunstancias del accidente son materia de investigación. Mientras avanzan las pesquisas, agentes del CTI de la Fiscalía realizan la inspección judicial del cuerpo de Mamam y recolectan elementos que permitan establecer las circunstancias de la emergencia.

Las autoridades también revisaron el establecimiento encargado de alquilar el parapente utilizado en el vuelo. Durante la inspección encontraron que el lugar contaba con la documentación requerida y, por ahora, no será cerrado. Sin embargo, continuarán las investigaciones para determinar qué ocurrió durante el sobrevuelo.

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La atención de la emergencia estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos de Bello, que desplazó una ambulancia y dos máquinas hasta el sitio para recuperar el cuerpo y trasladar al sobreviviente.

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