Sarampión en Colombia: confirman caso importado en Amazonas y cifra de casos sube a 15 en 2026

Un menor de 2 años, con un caso de sarampión confirmado, reside en San Isidro, Loreto, e ingresó a territorio colombiano. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron un nuevo caso importado de sarampión en Colombia, identificado en el departamento de Amazonas. Con este reporte, el país registra 15 casos asociados a importación internacional durante 2026.

El caso más reciente corresponde a un niño de 2 años de nacionalidad peruana, cuyo antecedente vacunal es desconocido. El menor reside en la comunidad de San Isidro, Loreto, Perú, ingresó a territorio colombiano y recibió atención en una institución de salud de Leticia, Amazonas.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el niño se desplazó hacia Tabatinga, Brasil, donde permanece en aislamiento y bajo seguimiento de las autoridades sanitarias de ese país, según informó el Ministerio de Salud.

Colombia suma 15 casos de sarampión asociados a importación

De acuerdo con el Ministerio de Salud y el INS, durante 2026 Colombia ha identificado 15 casos de sarampión asociados a importación internacional.

Los casos proceden de diferentes países y territorios, entre ellos Perú, México, Estados Unidos y Panamá. También se han identificado casos relacionados con cadenas de importación.

Las autoridades señalaron que, a semana epidemiológica 36 de 2026, no se ha evidenciado transmisión sostenida del virus en el país.

El comunicado fue divulgado el 15 de septiembre de 2026, ante el aumento de casos de sarampión registrado en la Región de las Américas y la confirmación del caso importado en Amazonas.

PUBLICIDAD

Los casos identificados en 2026 están asociados a procesos de importación internacional. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Brasil notificó otros tres casos procedentes de Perú

Además del caso del menor atendido inicialmente en Leticia, el Centro Nacional de Enlace de Brasil notificó la confirmación de otros tres casos de sarampión en territorio brasileño procedentes de Perú.

Según la información entregada por las autoridades colombianas, estos casos se encuentran en seguimiento.

El Ministerio de Salud y el INS confirmaron un caso importado de sarampión en Amazonas y reiteraron el llamado a la vacunación. - crédito @MinSaludCol/X

El Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y las demás autoridades sanitarias de Colombia informaron que realizan acciones para minimizar el riesgo de aparición de nuevos casos.

Entre las actividades se encuentra la verificación de los esquemas de vacunación de la población, la identificación de contactos y las búsquedas activas comunitarias e institucionales.

PUBLICIDAD

Las autoridades también señalaron la necesidad de mantener el trabajo articulado entre los países y fortalecer las medidas de prevención en las zonas de frontera, donde existe movilidad permanente de personas.

Las autoridades recomiendan mantener aislamiento ante sospecha o confirmación de sarampión. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las recomendaciones ante el sarampión

El Ministerio de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse.

Por ello, recomendó verificar y completar los esquemas de vacunación. Para niños y niñas de 6 a 11 meses está contemplada una dosis cero; además, se establecen dos dosis en menores de 11 años y una dosis adicional para viajeros a países que hayan reportado casos de sarampión.

Las autoridades también recomendaron acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos o erupción en la piel.

PUBLICIDAD

Cuando exista sospecha o confirmación de sarampión, se debe mantener aislamiento domiciliario y evitar el contacto con otras personas, siguiendo las orientaciones de los profesionales de salud.

También se pidió informar a las autoridades sanitarias sobre antecedentes de viaje reciente o contacto con personas enfermas.

Las vacunas contra el sarampión están disponibles en más de 3.000 puntos del país. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vacunas están disponibles en más de 3.000 puntos

El Ministerio de Salud informó que las vacunas contra el sarampión están disponibles en más de 3.000 puntos de vacunación de todo el país y señaló que pueden acceder a ellas las personas que vivan o transiten por el territorio nacional.

Las autoridades sanitarias también solicitaron a la ciudadanía permitir y colaborar con las actividades de búsqueda de contactos y vacunación de bloqueo que desarrollen los equipos de salud en las comunidades.

PUBLICIDAD

El caso confirmado en Amazonas continúa bajo aislamiento y seguimiento en Brasil, mientras las autoridades sanitarias de Colombia mantienen las acciones de vigilancia, verificación de vacunación, identificación de contactos y búsqueda activa relacionadas con el evento.