Hombre golpeó a tres agentes de tránsito durante un operativo en Sabaneta, Antioquia: en video quedó la agresión y la captura

El video difundido en redes sociales muestra al hombre cuando empuja, golpea y forcejea con los agentes de tránsito - crédito Colombia Oscura/X

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Un hombre de 39 años fue capturado en Sabaneta, Antioquia, tras ser señalado de agredir a tres agentes de tránsito durante un procedimiento de inmovilización de una motocicleta en el sector de Calle Larga.

La Administración Municipal informó que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia contra servidor público.

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El episodio ocurrió mientras los agentes realizaban labores de regulación vial y aplicaban una norma de tránsito. La situación derivó en una discusión que escaló hasta las agresiones físicas y dejó daños materiales.

En un video difundido en redes sociales se observa a un ciudadano con camiseta negra y jean mientras empuja y golpea a uno de los funcionarios. Otro agente sostenía la motocicleta durante el procedimiento.

El sospechoso fue detenido luego de caer al suelo durante la huida, según informó la Policía - cédito Policía

El hombre continuó con los empujones durante varios segundos, pese a que los uniformados intentaban retener el vehículo. Los ataques alcanzaron a los tres agentes que participaban en el operativo.

La grabación también muestra que varias personas del sector salieron a observar lo que ocurría después de los insultos dirigidos contra los funcionarios. Cuando algunos vecinos se acercaron para ayudar a los agentes, el señalado agresor corrió por una de las calles del sector y abandonó el lugar.

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El hecho de intolerancia en Sabaneta ocurrió durante la inmovilización de una moto y terminó con la captura del presunto responsable. Según las autoridades, el ciudadano agredió a tres agentes de tránsito, trató de ocultarse en una vivienda y escapó antes de que la Policía lo localizara.

La Policía lo ubicó tras una persecución a pie

La Policía indicó que el hombre intentó esconderse en una vivienda al advertir la llegada de los uniformados. Más tarde volvió a huir al notar la presencia policial.

Un hombre de 39 años fue capturado en Sabaneta, Antioquia, tras agredir a tres agentes de tránsito durante un procedimiento de inmovilización - crédito Policía

El seguimiento contó con el apoyo de cámaras de videovigilancia instaladas en el municipio. Los agentes lo persiguieron a pie hasta que cayó al suelo.

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Tras ser alcanzado, el ciudadano fue puesto bajo custodia para continuar con el proceso judicial. Las autoridades lo señalaron por el delito de violencia contra servidor público.

La Administración Municipal hizo un llamado al respeto de los procedimientos de control vial y al cumplimiento de las normas de tránsito durante las actuaciones de los agentes.

En video quedó brutal agresión de un motociclista a un agente de tránsito en Medellín: fue capturado por la Policía

La agresión contra un agente de tránsito en Medellín podría ser revisada por la Fiscalía bajo la figura de tentativa de homicidio, según anticipó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, después de la captura de un motociclista en la autopista Sur.

El hecho ocurrió el miércoles 22 de julio de 2026, en el sector de Industriales, cuando el funcionario realizaba controles sobre una de las vías principales de la capital antioqueña. El conductor quedó a disposición de las autoridades judiciales tras el procedimiento.

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La captura se produjo luego de que el motociclista reaccionara de forma violenta ante la imposición de un comparendo y la inmovilización de su vehículo. Durante el forcejeo, el hombre lanzó al agente al suelo varias veces y una de las caídas lo dejó cerca de un camión que circulaba por el corredor vial.

El conductor forcejeó con el agente de tránsito, lo lanzó al suelo varias veces y lo dejó cerca del paso de un camión en la vía - crédito Captura de Video X

El operativo comenzó cuando el agente detectó que la motocicleta circulaba con una placa ubicada de forma que impedía identificarla correctamente. Esa irregularidad motivó la detención del vehículo y la notificación de la sanción correspondiente.

Las autoridades también establecieron que el conductor presuntamente prestaba un servicio informal de transporte por medio de una plataforma digital. Esa actividad se sumó a las infracciones detectadas durante el control.

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Al comunicarle las medidas, el motociclista intentó evitar el procedimiento. La reacción derivó en una confrontación física con el servidor público, que terminó en el pavimento ante la mirada de otros conductores.

“Este, al intentar evadir su responsabilidad, la emprende contra nuestro agente y lo agrede físicamente en varias ocasiones, poniendo en riesgo su vida al arrojarlo cerca al paso de un camión que transitaba por el lugar”, manifestó el secretario de Movilidad Pablo Ruiz.