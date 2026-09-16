María Fernanda Cabal reveló por qué no hizo parte del gabinete de Abelardo de la Espriella y lanzó sablazo a Álvaro Uribe: “Por fortuna me liberé”

María Fernanda Cabal respaldó la aspiración de Abelardo de la Espriella, pese a que su partido, el Centro Democrático, tenía en Paloma Valencia candidata propia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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En un diálogo en el que se refirió a sus aspiraciones políticas y también reveló detalles de su vida personal, la exsenadora María Fernanda Cabal contó por qué no integra el gabinete del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, pese a haberlo apoyado en la segunda vuelta; en una decisión que, según ella, obedece a los intereses que tiene por delante.

La excongresista vallecaucana, que busca su escisión del Centro Democrático, partido en el que ha estado durante los últimos 13 años, confirmó que mantendrá su aspiración de llegar a la Casa de Nariño en 2030. Y, del mismo modo, aprovechó para lanzar una crítica al expresidente Álvaro Uribe y al trato que, según dijo, recibió dentro de la colectividad, hoy de Gobierno.

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María Fernanda Cabal continúa desmarcándose de Álvaro Uribe, el líder político del Centro Democrático, al que lanzó fuertes pullas - crédito @MariaFdaCanal/X

“Yo no voy a estar en este gobierno”, afirmó de entrada Cabal durante una entrevista con el espacio digital Piso 8, conducido por el humorista Jhovanoty. En ese sentido, la dirigente explicó que su decisión responde a su intención de continuar en la actividad electoral, que va en contravía de las instrucciones que ha dado el jefe de Estado a sus jefes de cartera.

“El presidente no quiere ministros que hagan política. Yo sigo haciendo política, yo sigo con mi aspiración de ser la primera mujer presidenta en el 2030”, sostuvo la congresista, que se desmarcó de cualquier interés de aterrizar en el Ejecutivo, que ha tenido fuertes cambios tras la salida de la ministra de Educación, Viviane Morales, y el directo del Dane, Ricardo Valencia.

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Cabal quiere su propio partido para competir en las presidenciales del 2030 y habló de “ingratitud” de Uribe

Ante la pregunta sobre una su candidatura presidencial, la excongresista aseguró que avanzará con una estructura política propia, en una decisión que está condicionada con su salida del Centro Democrático. “Yo voy a tener mi partido. Por fortuna, en buena hora me liberé. Y no tengo jefes, ni razoneros, ni que me regañen a mi edad, que cumplí 60 años”, expresó.

María Fernanda Cabal intentó en dos ocasiones ser la candidata presidencial del Centro Democrático, pero fracasó en su intención - crédito Colprensa

Esta frase fue interpretada por los presentes como un mensaje hacia Uribe, fundador del Centro Democrático y figura central de esa colectividad. Y es que, hasta antes de la elección de la candidata del partido a los comicios del 2026, había sido una de las dirigentes más visibles del partido y una de las defensoras más firmes del expresidente en actos públicos.

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De esta forma, también respondió a una consulta sobre si consideraba que el partido había sido ingrato con ella. Frente a este interrogante, la dirigente afirmó que sintió una falta de reconocimiento por su trayectoria y por las actividades que encabezó en defensa de Uribe y de las posiciones de la representatividad; lo que la llevó a dar un paso al costado.

“Siento que hay una falta de reconocimiento, un trabajo juicioso, un trabajo apasionado por un país, una defensa irrestricta del presidente Uribe”, señaló Cabal, que recordó que organizó un plantón frente a la Fiscalía cuando avanzaba un proceso contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Y mencionó su participación en las campañas y movilizaciones del uribismo.

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“El plantón en frente de la Fiscalía cuando perseguían a Óscar Iván Zuluaga, lo organicé yo. Las marchas donde íbamos con pasión”, relató la excongresista en el referido espacio; e incluso reivindicó su papel durante la campaña del plebiscito de 2016, cuando promovió la opción del No frente al Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La senadora María Fernanda Cabal ha arremetido contra el expresidente Juan Manuel Santos por su defensa del Acuerdo de Paz - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

“Yo decía: ‘A ver, ilegítimo o no ilegítimo, van a votar’. Y nosotros somos un partido de combatientes, que nos derroten en el campo de batalla y no en la casa”, destacó la mujer, en lo referente al proceso en el que se impuso el ‘No’ en la jornada del 2 de octubre de 2016; resultado que, según ella, fue desconocido por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

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Pese a sus cuestionamientos hacia el Centro Democrático, aseguró que no guarda rencor sobre este hecho: según explicó, su actividad pública ha tenido costos personales, aunque sostuvo que se mantiene convencida de su decisión. “Lo que yo guerree, lo que yo arriesgué mi vida, todavía con riesgos y la de mi familia. No voy a decir que no vale la pena”, dijo.