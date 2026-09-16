Colombia

El representante Wadith Manzur, involucrado en el escándalo de la Ungrd, fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá: así fue el operativo

El congresista del Partido Conservador se encontraba recluido en la Estación de Carabineros de la Policía Nacional en el norte de Bogotá

El congresista es uno de los involucrados en el caso de corrupción registrado durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El congresista es uno de los involucrados en el caso de corrupción registrado durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara el retiro de personas privadas de la libertad en estaciones policiales o guarniciones militares, se siguen conociendo nuevos personajes que fueron reubicados en los diferentes centros penitenciarios del país.

El turno fue para Wadith Manzur, representante a la Cámara del Partido Conservador y que enfrenta una investigación de la Corte Suprema de Justicia relacionada con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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El congresista, que se encontraba recluido en la Estación de Carabineros de la Policía, en el norte de Bogotá, finalmente fue trasladado al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota, según información revelada por Semana.

Incluso, el medio citado mencionó que, durante el trayecto, Manzur salió con lagrimas de la estación policial.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura y dictó una medida de aseguramiento el 11 de marzo, tres días después de que fuera reelegido en la Cámara de Representantes.

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