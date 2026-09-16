Se reportaron alrededor de ocho temblores en Chocó y el Pacífico durante la madrugada del miércoles 16 de agosto, según el Servicio Geológico Colombiano

Colombia registró una serie de sismos durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre, con epicentros en Chocó y el océano Pacífico- crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia

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Una secuencia de ocho sismos sacudió Colombia durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre, con registros en Istmina, Chocó, y en el océano Pacífico, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El primer movimiento telúrico se registró a las 12:21 a. m., en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander, con magnitud de 2,5 y 146 kilómetros de profundidad. Minutos más tarde, el SGC reportó a la 1:07 a. m. un temblor en Istmina, en Chocó, de 2,9 de magnitud.

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La mayor magnitud consignada en el reporte fue de 4,5, con una profundidad de 43 kilómetros y epicentro en Istmina. El registro inicial situó ese evento a la 1:18 a. m..

La actividad continuó a las 2:02 a. m. con un sismo de magnitud 4,4 y profundidad superficial, ubicado en el océano Pacífico, a 40 kilómetros de Bahía Solano. Cincuenta minutos después se produjo otro movimiento de magnitud 2,9 en la misma área, considerado una réplica del anterior.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo de mayor magnitud alcanzó 4,5 en Istmina a la 1:18 a. m., con una profundidad de 43 kilómetros - crédito SGC

El organismo también informó un sismo de magnitud 2,6 a las 3:14 a. m. En Istmina, además del movimiento de la 1:18 a. m., consignó eventos a las 2:01 y las 3:45, de magnitudes 4,5 y 3,4, respectivamente, ambos a 43 kilómetros de profundidad.

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El SGC reportó a las 3:39 a. m. en el municipio de Betulia, en Santander, un temblor de 2,5 de magnitud y 164 km de profundidad. De igual manera, a las 3:53 a. m., de magnitud 2,9, con epicentro en Istmina, una zona del país con actividad sísmica frecuente.

El informe más reciente indicó que a las 6:17 a. m. volvió a presentar un movimiento telúrico en Istmina, Chocó, de 2,2 de magnitud y profunidad superficial.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas por estos eventos.

El reporte oficial indicó que no se registraron daños materiales ni personas lesionadas por los sismos en Colombia - crédito SGC

El Servicio Geológico Colombiano pidió a las personas que hayan percibido los movimientos que los informen mediante la plataforma Sismo Sentido. La herramienta permite reunir datos sobre la intensidad con que la población siente cada evento en distintas regiones del país.

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¿Cómo se sintió en algunas zonas del país?

El Servicio Geológico Colombiano contabilizó 1.717 sismos en el país entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre. Ese balance incluyó un enjambre sísmico en el sur del Chocó y movimientos sentidos con fuerza en Santander y Cauca.

Durante la madrugada de este miércoles 16 de septiembre, ciudadanos de varias ciudades colombianas reportaron nuevos temblores perceptibles. Los testimonios describieron movimientos de objetos, camas que se sacudieron, ruidos dentro de edificios y alarmas activadas en algunos sectores.

En Pereira, una persona que estaba en un segundo piso relató que varios objetos se movieron. Otros habitantes señalaron que el sismo interrumpió su descanso y los despertó durante la noche.

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El SGC pidió a la población reportar los temblores en la plataforma Sismo Sentido para medir la intensidad en distintas zonas del país - crédito Infobae

Los reportes desde Armenia también aludieron a una sacudida dentro de las viviendas. Algunos ciudadanos indicaron que el movimiento desplazó la cama y estuvo acompañado por sonidos procedentes de la estructura.

En Ciudad Guabinas, en el municipio de Yumbo, una persona ubicada en un noveno piso afirmó que sintió movimiento en la cama. Según su relato, su gato se escondió tras el temblor.

Las reacciones también llegaron desde Cali, Manizales y otros municipios del Valle del Cauca. Entre los comentarios se repitieron referencias a la duración percibida del fenómeno y a los ruidos que se escucharon mientras ocurría.

Algunos ciudadanos informaron que las alarmas sonaron durante el movimiento. Otros resumieron su impresión al señalar que la sacudida les pareció prolongada.

El Servicio Geológico Colombiano había advertido en su balance reciente sobre la actividad sísmica registrada en distintas zonas del territorio nacional. La entidad destacó entonces los eventos ocurridos en el sur del Chocó, Santander y Cauca.

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