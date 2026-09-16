Colombia

Por qué no se realizó el debate de moción de censura contra el ministro Jaime Andrés Beltrán, según explicó el presidente de la Cámara: “Quedó inhibida”

Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes, indicó que la votación en la plenaria del Senado dejó impedida a la corporación para realizar el debate contra el jefe de cartera de Vivienda

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, explicó por qué no se realizó debate moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en plenaria de la Cámara - crédito Partido Conservador

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Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes, aclaró los motivos por los que no se realizó en la plenaria el debate de moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

El congresista señaló que la citación para la sesión había sido fijada el 4 de septiembre de 2026 y afirmó que la mesa directiva mantuvo el procedimiento y la fecha previstos para debatir la moción.

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“Desde el 4 de septiembre estaba citado para hoy, en la Cámara de Representantes, el debate de la moción de censura contra el ministro de Vivienda. La Mesa Directiva cumplió el procedimiento y mantuvo la fecha”, indicó.

Nicolás Barguil señaló que la citación para la sesión había sido fijada el 4 de septiembre de 2026 y afirmó que la mesa directiva mantuvo el procedimiento y la fecha previstos para debatir la moción - crédito @NicolasBarguil/X
Nicolás Barguil señaló que la citación para la sesión había sido fijada el 4 de septiembre de 2026 y afirmó que la mesa directiva mantuvo el procedimiento y la fecha previstos para debatir la moción - crédito @NicolasBarguil/X

No obstante, el presidente de la Cámara de Representantes indicó que el Senado de la República votó de forma negativa la moción de censura contra el ministro Jaime Andrés Beltrán antes de que la Cámara iniciara el debate. Por ese motivo, Barguil explicó que la Cámara no podía continuar con el trámite.

“Sin embargo, el Senado se anticipó, votó la moción y la negó. Por lo tanto, la Cámara de Representantes quedó inhibida para continuar con el trámite, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución”, señaló.

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Así las cosas, Nicolás Barguil rechazó las críticas por un supuesto manejo parcializado de la decisión. Señaló que las actas y las fechas demuestran que no hubo maniobras en el trámite para realizar el debate de moción de censura.

El presidente de la Cámara de Representantes afirmó que la mesa directiva dará todas las garantías para el ejercicio del control político. Aseveró que no permitirá que la plenaria se convierta en un escenario de burlas o espectáculo.

“Las fechas y las actas demuestran que no hubo sesgo ni maniobra alguna. Esta mesa directiva dará todas las garantías para el ejercicio del control político, pero no permitirá que la plenaria se convierta en un escenario de burlas, irrespeto o espectáculo”, precisó.

Nicolás Barguil puntualizó que existirán las garantías, pero todo dentro del respeto por las instituciones.

Nicolás Barguil - crédito @NicolasBarguil/X
Nicolás Barguil puntualizó que existirán las garantías, pero todo dentro del respeto por las instituciones - crédito @NicolasBarguil/X

“Reitero: siempre habrá garantías, pero dentro del respeto por la institución”, aseveró.

Detalles de la votación

El Senado de la República rechazó el martes 15 de septiembre de 2026 la moción de censura presentada contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. La plenaria registró 61 votos en contra de su salida y 27 a favor, resultado que le permitió continuar al frente de la cartera.

La iniciativa surgió por el viaje que el funcionario realizó a Santa Marta con su familia pocos días después del terremoto del 10 de agosto. Sectores de la oposición cuestionaron su ausencia durante los primeros días de la emergencia y sostuvieron que debía permanecer al frente de la respuesta institucional.

Con la decisión del Senado, Beltrán conservó el respaldo político necesario para seguir en el cargo. Antes de la votación, el ministro había defendido su gestión y aseguró que continuaría con las tareas de reconstrucción en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7,4.

La diferencia entre ambas posiciones fue de 34 votos. Tras conocerse el resultado, el funcionario publicó un mensaje en redes sociales, donde atribuyó el apoyo de los senadores al trabajo realizado por su equipo desde el inicio de la emergencia.

Estas fueron las palabras del ministro cuestionado por un viaje familiar tras la tragedia del 10 de agosto de 2026 - crédito Jaime Andrés Beltrán

“Los resultados siempre hablarán más alto que las críticas y los ataques. Agradezco al presidente @ABDELAESPRIELLA por confiarme la responsabilidad de reconstruir a Colombia, así como a los senadores que respaldaron el trabajo que venimos realizando desde el primer día de la emergencia”, escribió.

Luego, Beltrán afirmó que recibió la decisión “con serenidad” y señaló que responderá a los cuestionamientos con resultados. También dijo que mantendrá las visitas a los municipios afectados para escuchar a las familias y avanzar en soluciones.

El ministro sostuvo que su prioridad no es utilizar las dificultades de la población con fines políticos, sino atenderlas desde su cargo. “La moción termina, pero el trabajo continúa y vamos a seguir cumpliéndole a todos los colombianos con resultados”, agregó.

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