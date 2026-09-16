Abelardo de la Espriella anuncia sus primeras “victorias tempranas”: 187 proyectos con inversión de $515.000 millones

El presidente explicó cómo fueron seleccionadas las iniciativas y detalló la inversión de $515.000 millones destinada a obras en vías, agua potable, deporte, seguridad, salud y otros sectores. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes 15 de septiembre el primer paquete de proyectos de su administración para las regiones: 187 iniciativas en igual número de municipios, con una inversión total de $515.000 millones. Según explicó el mandatario, los recursos estarán dirigidos a obras relacionadas con vías, agua potable y saneamiento, deporte y recreación, seguridad y convivencia, salud, además de proyectos en otros sectores.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales y hace parte de la estrategia territorial que el Gobierno denominó “El Milagro de las Regiones”, con la que De la Espriella busca retomar los recorridos por los departamentos y el trabajo con las autoridades locales.

PUBLICIDAD

¿Cómo fueron seleccionados los 187 proyectos?

De acuerdo con la explicación entregada por el presidente en un video, antes de asumir el cargo se puso en marcha una primera fase de empalmes territoriales en ocho departamentos: Antioquia, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima.

En ese proceso, De la Espriella afirmó que pidió a gobernadores y alcaldes priorizar tres proyectos y tres necesidades por territorio. Como resultado, el Gobierno recibió información correspondiente a 447 municipios, con un total de 1.274 proyectos y necesidades, cuyo valor conjunto ascendía, según el mandatario, a $38,1 billones.

El presidente explicó que posteriormente se realizó un proceso de revisión para determinar cuáles iniciativas estaban en condiciones de avanzar. Según su versión, la Gerencia de Regiones, bajo su dirección, y con el aval técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP), analizaron aspectos como estudios, diseños, costos, radicaciones y el estado de cada proyecto.

PUBLICIDAD

“Recibir proyectos no es gobernar. Teníamos el deber de revisar, verificar y priorizar”, afirmó De la Espriella al explicar el criterio utilizado para definir el primer grupo de iniciativas.

El resultado de ese proceso fue el paquete de 187 proyectos, que el Gobierno presentó como sus primeras “victorias tempranas”. La información coincide con reportes publicados este martes sobre el anuncio presidencial.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el primer paquete de 187 proyectos priorizados para igual número de municipios. - crédito Colprensa

Vías, agua potable, seguridad y salud, entre las prioridades

Según el desglose presentado por el mandatario, los 187 proyectos están distribuidos en diferentes sectores. El grupo más numeroso corresponde a 35 proyectos de vías, seguido de 26 iniciativas de agua potable y saneamiento, 25 de deporte y recreación, 22 de seguridad y convivencia y 20 de salud.

PUBLICIDAD

El paquete también incluye iniciativas relacionadas con vivienda, educación, cultura, ambiente, energía, desarrollo y conectividad, de acuerdo con la información entregada por el presidente.

De la Espriella explicó que el propósito de esta primera selección es atender proyectos que, de acuerdo con la revisión realizada por el Gobierno, cuentan con condiciones para continuar su trámite. Entre los ejemplos mencionados por el jefe de Estado están los sistemas de acueducto, las obras para mejorar vías utilizadas por campesinos, puestos de salud en corregimientos y escenarios deportivos.

El presidente señaló que estas iniciativas todavía deben avanzar en sus respectivos procesos técnicos y financieros. Los proyectos que estén listos continuarán su ruta hacia la ejecución, mientras que aquellos que requieran financiación podrán buscar alternativas para obtener los recursos.

PUBLICIDAD

Asimismo, indicó que las iniciativas que necesiten ajustes recibirán acompañamiento para completar su estructuración. En el caso de los proyectos de mayor alcance, explicó que serán evaluados y, si cumplen con los criterios de viabilidad técnica e impacto señalados por el Gobierno, podrían incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo.

El paquete incluye 35 proyectos de vías, 26 de agua potable y saneamiento, 22 de seguridad y convivencia y 20 de salud, además de iniciativas de otros sectores. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobierno retomará agenda territorial tras la pausa por el terremoto

La nueva estrategia retoma el ejercicio que el presidente había presentado inicialmente como “Empalmes Regionales” y que, según explicó, tuvo que ser suspendido debido a la emergencia provocada por el terremoto.

“Superada la pausa que nos impuso el terremoto, retomamos este ejercicio con un nuevo nombre y una misión aún más grande: El Milagro de las Regiones”, escribió De la Espriella en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El mandatario anunció que la agenda territorial se reanudará esta semana. Su primera visita será a La Guajira, este jueves, y posteriormente estará en Bolívar, el viernes. La intención expresada por el presidente es extender la estrategia a los 32 departamentos de Colombia.

De acuerdo con lo señalado por De la Espriella, el objetivo es que las autoridades locales puedan presentar directamente sus necesidades y hacer seguimiento a las iniciativas priorizadas sin tener que desplazarse constantemente hasta Bogotá.

“Los alcaldes y gobernadores no tendrán que venir a peregrinar a Bogotá, ni sus proyectos se van a refundir en anaqueles”, manifestó el presidente.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella informó que los proyectos tendrán una inversión total de $515.000 millones y hacen parte de la estrategia “El Milagro de las Regiones”. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella dijo que recorrerá los 32 departamentos

La agenda anunciada no se limita al primer paquete de proyectos. En su intervención, el presidente afirmó que pretende visitar los 32 departamentos y los 1.103 municipios del país, en cumplimiento de una promesa que, según dijo, hizo durante su campaña.

El mandatario sostuvo que ningún departamento quedará por fuera de la posibilidad de presentar ante el Gobierno sus proyectos y necesidades. La estrategia contempla que cada alcalde y gobernador pueda conocer el estado de su iniciativa, los requerimientos pendientes y el siguiente paso dentro del proceso.

Para esa labor, De la Espriella señaló a la Gerencia de las Regiones, encabezada por Valerie Lafaurie, como la dependencia encargada de atender y gestionar las solicitudes de las autoridades territoriales.

PUBLICIDAD

“Cada gobernador y cada alcalde sabrá dónde está su proyecto, qué necesita y cuál es el siguiente paso”, afirmó.

El presidente también reconoció que existen restricciones para ampliar el número de iniciativas financiadas. Según explicó, el Gobierno recibió una situación fiscal con “enormes restricciones” y una caja comprometida, por lo que aseguró que el primer paquete tuvo que ajustarse a esas condiciones.

“Yo quisiera más proyectos, más obras, pero la realidad fiscal que recibimos y el problema del terremoto nos obliga a ajustarnos”, sostuvo.