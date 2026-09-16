‘Colombia: fábrica de niños trans’: cuáles son las denuncias del documental que derivaron en el controversial arresto de Samuel Adrián

Samuel Adrián fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali - crédito Composición fotográfica

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El documental ‘Colombia: una fábrica de niños trans’, publicado en YouTube el 17 de mayo de 2026, se convirtió en tendencia y subió potencialmente el número de visualizaciones en esta plataforma a más de 3.829.580 millones luego de que se reportó el arresto de su productor y director, el creador de contenido Samuel Adrián, por “desacato”, al negarse a eliminar la producción audiovisual.

En medio de inquietudes, comentarios, juicios y cuestionamientos, este video hace una crítica directa a la “agenda transexual para los niños en Colombia”, o “la agenda ideológica más oscura del tiempo presente”, que incluyó testimonios reales de víctimas de tratamientos y atribuciones explícitas a quienes desarrollan terapias y tratamientos de reafirmación de género en el país.

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Allí se presentaron denuncias contra instituciones de salud, activistas y autoridades que, según sus realizadores, promueven tratamientos de afirmación de género para menores de edad. Cabe hacer mención que, pese a que se consideraron casos de hormonización y cirugía sin consentimiento informado, en el documental no se afirmó que en el país se hacen procedimientos quirúrgicos, salvo las intenciones que están dispuestas en el proyecto de Ley Integral Trans.

Este es el documental que causó una orden judicial contra Samuel Adrián que pedía el retiro del contenido o sería arrestado en Colombia - crédito @sarag12/X

La producción se apoyó en testimonios, entrevistas y fragmentos de archivos televisivos, aunque varias de las acusaciones expuestas no incluyeron respuestas de las personas e instituciones señaladas. De la misma manera, las narraciones de las personas que se sometieron a estos tratamientos incluyeron parte de su historia personal y cómo se refugiaron en la diversidad sexual tras duras situaciones en su vida, o por influencia del activismo político o mediático a través de telenovelas.

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Laura cuestionó la rapidez de su proceso de atención

La pieza, además, centró parte de su relato en la Clínica de Género de la Fundación Valle del Lili, en Cali, así como a las intervenciones atribuidas al endocrinólogo pediatra Mario Angulo, fundador de esa unidad, y el testimonio de una joven identificada como Laura, cuyo caso fue conocido en Colombia por, según su denuncia, haber sido masculinizada sin su consentimiento.

La joven aseguró haberse sometido a tratamientos y a una cirugía de masculinización torácica —ya mayor de edad— después de iniciar atención médica durante la adolescencia, pero expresó no sentirse cómoda por cómo sucedieron los procedimientos.

“A los 15, como a los cuatro meses y pico de llegar a la clínica, ya me llevaron al endocrino”, relató. Según su versión, en la primera consulta con el especialista recibió una pregunta sobre una eventual mastectomía.

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El documental apuntó a las presuntas labores de reafirmación de sexualidad diversa del pediatra endocrinólogo Mario Angulo - crédito Fundación Valle de Lili

“En la primera consulta fue que él dijo: ‘¿Para cuándo la mastectomía?’”, afirmó Laura. La joven sostuvo que sus padres expresaron inquietudes por la velocidad del proceso y que la respuesta que recibieron fue que confiaran en el equipo médico.

También aseguró que, en una etapa posterior, recibió una dosis de bloqueadores hormonales que, según su relato, no quedó consignada en su historia clínica. “Como no te lo autorizan, yo te lo regalo”, dijo que le habrían comunicado. Esa es una acusación atribuida exclusivamente a su testimonio dentro del documental.

Laura afirmó que posteriormente se arrepintió de la transición y que la cirugía torácica afectó su proyecto de maternidad. “A pesar de que siempre dejé claro que quería tener hijos y amamantar, ya pasó lo que pasó y no, nunca voy a poder hacerlo”, manifestó.

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El documental cuestionó el consentimiento informado y los protocolos médicos en Colombia

La producción sostuvo que los procesos de afirmación de género en menores requieren mayor control médico, judicial y familiar. Por ende, el abogado Pedro Contreras, que representó a Laura, afirmó en uno de los fragmentos que la familia no recuerda haber firmado un consentimiento informado cualificado.

“Ellos arrancan a intervenirla, pero en ningún momento les hacen firmar (…) el consentimiento informado que la ley exige”, declaró Contreras. Añadió que el equipo jurídico solicitó ese documento a la clínica en tres oportunidades, sin recibirlo, según su versión.

En uno de los pasajes grabados en la Fundación Valle del Lili, Samuel Adrián denunció que la clínica atendía a pacientes menores y cuestionó los procedimientos médicos de afirmación de género, presuntamente liderados por Angulo, que fue consultado por Adrián en el interior del centro asistencial, en la zona de Especialidades Pediátricas.

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“Este doctor es la punta de lanza de la agenda transexual para los niños aquí en Colombia”, aseguró al referirse al cuestionado médico. Más adelante, tras una visita al centro médico, sostuvo que encontró la mencionada unidad de género que, según sus palabras, atendía a menores.

El realizador dejó claro que ingresó al hospital como infiltrado, con una cámara oculta, y reportó lo que dijo el médico sobre posibles efectos sobre la fertilidad. “Nos llevamos la sorpresa de que terminé hablando con el mismo doctor que comenzó a hormonarla desde que era menor de edad, desde los 15 años”, dijo en referencia al caso de Laura.

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Según denuncias contra la Fundación Valle de Lili, los profesionales de la clínica habrían incurrido en un diagnóstico erróneo y en la aplicación de tratamientos irreversibles en el caso de Laura - crédito composición fotográfica

En otro tramo del documental, Adrián presentó otra denuncia el supuesto uso de bloqueadores hormonales y tratamientos de hormonización en adolescentes.

Mario Angulo explicó que la clínica trabaja con un equipo multidisciplinario

El doctor Mario Angulo describió en la conversación que sostuvo con Samuel Adrián el funcionamiento de la ahora cerrada Clínica de Género para Niños y Adolescentes de la Fundación Valle del Lili. Según la conversación incluida en el documental, la unidad reúne profesionales de varias especialidades.

“Nosotros hemos estructurado un equipo multidisciplinario de psiquiatría, psicología, pediatría, medicina familiar y endocrinología pediátrica para dar manejo a todo lo que es la identidad diversa en niños y adolescentes”, expresó Angulo.

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El médico añadió que el equipo trabaja con pacientes menores de 18 años. Su intervención no precisa en ese fragmento cuántos pacientes han sido atendidos, cuáles fueron los tratamientos aplicados ni los criterios médicos que se usan en cada caso.

El documental también reproduce una explicación atribuida a Angulo sobre los bloqueadores de la pubertad. En ese pasaje se señala que, si un menor de sexo masculino recibe bloqueadores y continúa una ruta de afirmación de género, puede perder su fertilidad porque los testículos no se desarrollarían para producir espermatozoides.