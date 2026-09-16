Colombia

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cali este miércoles 16 de septiembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
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Estos son los automóviles que no podrán circular en Cali este miércoles 16 de septiembre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.El día de la semana, la hora, el tipo de vehículo y la terminación de la placa son los factores que determinan qué autos no tienen permitido circulareste miércoles 16 de septiembre.

Recuerda que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

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Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y lmejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Particulares: 1 y 2

Motos: No aplica

Taxis: No aplica

Transporte público colectivo: 4 y 5

El Pico y Placa de Cali inicia en las primeras del día a las 6:00 horas y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas. En el caso del transporte público colectivo, este horario comprende desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas.

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Es importante mencionar que esta restricción vehicular se aplica diariamente salvo los fines de semana, así como los días de asueto establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

El Pico y Placa en Cali para este 2026

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Estos lineamientos aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué automóviles están exentos del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Híbridos y eléctricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

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