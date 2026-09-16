Colombia

Con flotadores y elementos de playa, congresistas hicieron oposición al ministro de Vivienda y desataron críticas: “Esto es una vergüenza”

El representante Samir Radi cuestionó el uso de balones, gafas y piñas coladas durante la sesión y pidió mantener el debate legislativo centrado en los asuntos de interés nacional

En medio de una sesión en el Congreso, varios representantes protestaron de forma simbólica lanzando pelotas de playa y mostrando flotadores - crédito @laurad_duarte/X

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El debate de moción de censura promovido contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, generó un intenso enfrentamiento político en el Congreso de la República de Colombia, debido a las particulares formas de protesta implementadas por varios legisladores de la oposición durante la sesión plena.

Durante la jornada legislativa, un grupo de congresistas acudió al recinto vistiendo ropa de playa, sombreros, flotadores inflables y lanzando balones de plástico. Con esta escenografía, la bancada opositora buscó reprochar la ausencia del funcionario durante los primeros momentos de la emergencia sísmica ocurrida en el departamento del Chocó y el Pacífico colombiano el 10 de agosto.

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La citación de control político se fundamentó en los cuestionamientos de los partidos independientes y de oposición por las vacaciones y los desplazamientos al exterior del jefe de la cartera de Vivienda.

La ausencia del titular coincidió con el movimiento telúrico de magnitud 7,4 que dejó miles de familias damnificadas y severos daños en la infraestructura del occidente del país.

Protesta con elementos de playa marcó debate de moción de censura contra ministro de Vivienda - crédito redes sociales
Protesta con elementos de playa marcó debate de moción de censura contra ministro de Vivienda - crédito redes sociales

La utilización de estos elementos festivos en el salón de sesiones provocó la inmediata reacción de otros miembros de la corporación. El representante a la Cámara por el departamento del Atlántico Samir Radi grabó un video en el Capitolio Nacional para rechazar el espectáculo y pedir seriedad en las funciones del Estado.

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“Miren, esto es una vergüenza”, afirmó el representante Samir Radi al inicio de su mensaje que fue compartido en su cuenta de X. “Esto hoy es el Congreso de la República. Balones de playa, disfraces, shows (...) Esto no puede ser el Congreso”, recriminó el legislador mientras enfocaba las curules de la oposición.

“Nosotros tenemos aquí que debatir, nosotros tenemos aquí proyectos de ley de importancia para las regiones. Nosotros no podemos quedarnos en un espectáculo porque el ministro de Vivienda ya estaba en un debate en el Senado”, explicó Radi sobre los retrasos en el orden del día.

El congresista expresa su total indignación al ver cómo sus colegas convierten una sesión plenaria en un espectáculo - crédito @samirradichemas/X

“No podíamos nosotros debatirlo hasta que allá terminara de votarse. Allá ellos. Nosotros tenemos que hacer la tarea como es y no podemos permitir que el Congreso de la República sencillamente se vuelva un espectáculo más de los que los colombianos no necesitan”, enfatizó el legislador.

“Necesitan soluciones. Así que aquí estaremos firmes para siempre dar los debates”, concluyó el congresista atlántico en el video difundido a través de sus plataformas oficiales, siempre enfocando a los legisladores ‘jugando’ en el recinto con los elementos mencionados.

Aunque no se distinguen con claridad los rostros de las personas ni de los congresistas que aparecen junto a estos elementos, sí se identifica la bancada del Pacto Histórico, ya que la escena corresponde al sector donde se encontraba la congresista Alfredo Mondragón.

La elección de los nuevos presidentes del Senado y la Cámara de Representantes será determinante en la promoción de proyectos de ley y temas de interés nacional - crédito Colprensa
En las imágenes difundidas de la protesta no se distinguen con claridad los rostros de todos los congresistas que aparecen junto a los elementos, aunque la escena corresponde al sector de la bancada del Pacto Histórico - crédito Colprensa

Senado rechazó moción contra ministro de Vivienda y cerró trámite en el Congreso

El Senado de la República negó la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, con un resultado final de 27 votos a favor y 61 en contra. La citación buscaba remover al funcionario de su cargo por las críticas surgidas tras la publicación de fotografías en las que aparecía de vacaciones en Santa Marta durante la emergencia nacional por el reciente terremoto.

En su intervención ante la corporación, el jefe de la cartera defendió su actuación y el carácter personal de su viaje antes de la votación: “La foto era con mi esposa e hijos, no con prostitutas y borracho”.

Tras la decisión adoptada por la plenaria del Senado, la citación paralela que avanzaba en la Cámara de Representantes quedó oficialmente cancelada este martes 15 de septiembre. La suspensión se dio luego de que el representante Julio César Triana radicara una proposición amparada en el marco legal vigente.

concejal Jaime Andrés Beltrán
La moción de censura se originó en los cuestionamientos por las vacaciones y los desplazamientos al exterior del ministro de Vivienda durante el periodo en que ocurrió la emergencia sísmica - crédito Concejo de Bucaramanga

“El artículo 135, numeral 9, de la Constitución Política es claro: ‘Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura, su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma’. Ya la plenaria de Senado se pronunció con 27 votos a favor y 61 en contra, negando la moción de censura del ministro de Vivienda; por tanto, queda anulado el debate en la Cámara”, detalló el congresista.

Con el cierre del trámite en ambas células legislativas, el ministro de Vivienda continuará en el ejercicio de sus funciones institucionales.

Entre sus responsabilidades inmediatas estará liderar el plan de reconstrucción de las miles de viviendas destruidas o averiadas por el sismo, así como coordinar la ejecución de los proyectos de habitabilidad de la mano del sector privado y los gremios de la construcción.

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