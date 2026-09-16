Colombia

Ofrecen $50 millones por información que permita la captura del responsable de atacar a machetazos a una perra en Antioquia

Videos difundidos en redes sociales mostraron a “Negra” con heridas abiertas en su pata delantera derecha y dificultades para sostenerse mientras intentaba alimentarse

El animal, un pastor alemán, permanece bajo manejo clínico luego de que ciudadanos la llevaran a un refugio en el Nordeste antioqueño, mientras se evalúa la gravedad de los cortes en una pata - crédito @DenunciasAntio2 / X

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La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $50 millones por datos que permitan ubicar y capturar al presunto responsable de la agresión contra Negra, una perra que sufrió heridas con arma blanca pesada en el municipio de Remedios.

El caso salió a la luz tras la difusión de videos en redes sociales. En las imágenes se observa a la perra, de raza pastor alemán, con lesiones abiertas en una de sus patas delanteras y dificultades para caminar mientras intenta alimentarse. Según las denuncias ciudadanas, las heridas habrían sido causadas con un machete.

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La administración departamental informó que abrió seguimiento al hecho y pidió a la comunidad aportar información a través de la Línea 123 Antioquia. La recompensa busca avanzar en la identificación, judicialización y captura de la persona que habría atacado al animal.

“Ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar al presunto responsable del ataque contra ‘Negra’ en Remedios”, indicó la Gobernación de Antioquia en una publicación difundida en X.

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita ubicar y capturar al presunto responsable del ataque contra Negra en Remedios - crédito @GobAntioquia / X
La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita ubicar y capturar al presunto responsable del ataque contra Negra en Remedios - crédito @GobAntioquia / X

La perra recibió atención veterinaria y fue trasladada a Guarne

Después del ataque, la perra fue llevada a un refugio, donde recibió los primeros cuidados de personas vinculadas con la protección animal.

El martes 15 de septiembre, la Gobernación informó que Negra fue trasladada a una fundación de Guarne, donde continúa bajo atención veterinaria. El objetivo es tratar las heridas que sufrió y acompañar su proceso de recuperación antes de que pueda acceder a un nuevo hogar.

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Las personas que difundieron el caso señalaron que el animal también habría recibido golpes durante el episodio. Pese a las lesiones, la perra se mostró activa y con disposición para comer, un aspecto que fue interpretado como una señal favorable dentro de su evolución clínica.

El estado definitivo de salud dependerá de la respuesta al tratamiento veterinario y de la gravedad de las heridas en su pata. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraban cortes profundos que le impedían apoyar la extremidad con normalidad.

La denuncia publicada por @DenunciasAntio2 en X menciona a un hombre que trabajaría como parrillero en un estadero, una versión que las autoridades aún no han comprobado - crédito @DenunciasAntio2 / X
La denuncia publicada por @DenunciasAntio2 en X menciona a un hombre que trabajaría como parrillero en un estadero, una versión que las autoridades aún no han comprobado - crédito @DenunciasAntio2 / X

La denuncia original, publicada por el perfil @DenunciasAntio2 en X, apunta a que el ataque habría sido cometido por un hombre que trabajaría como parrillero en un estadero de la localidad. Esa versión, sin embargo, aún no ha sido comprobada por las autoridades y forma parte de los señalamientos hechos por ciudadanos y organizaciones protectoras de animales.

Antioquia ya había ofrecido otra recompensa por un caso de maltrato animal

El ataque contra Negra se suma a otros episodios de violencia contra animales que motivaron pronunciamientos de autoridades en el departamento. En agosto de 2026, el caso de Luna, una perra que murió después de haber sido robada, abusada sexualmente y golpeada en San Roque, también provocó rechazo.

Los veterinarios que atendieron a Luna determinaron que el animal presentaba, entre otras lesiones, una afectación en la columna vertebral. Tras conocerse el caso, el alcalde de San Roque, Alejandro Villegas, condenó los hechos y aseguró que activaría los mecanismos institucionales para ubicar a los responsables.

La muerte de Luna en San Roque, Antioquia, desató indignación en la comunidad y en redes sociales tras un caso de violación y agresión física contra la perrita - crédito Composición fotográfica
El ataque contra Negra se suma al caso de Luna en San Roque, por el que Antioquia también ofreció una recompensa de hasta $50 millones en 2026 - crédito Composición fotográfica

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también ofreció entonces una recompensa de hasta $50 millones. Hasta el momento, no se conocen avances públicos sobre ese proceso.

La Ley Ángel contempla prisión por lesiones graves o muerte de animales

La agresión contra Negra vuelve a poner atención sobre la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que endureció las sanciones por maltrato animal en Colombia.

La norma establece penas de prisión de entre 32 y 56 meses para quienes causen la muerte de un animal. Cuando las lesiones afectan gravemente su salud o integridad física, la pena prevista es de 20 a 42 meses.

Además de las sanciones penales, la legislación contempla multas, la prohibición de tener animales durante períodos de entre cinco y siete años y una obligación de respuesta rápida por parte de las autoridades locales y policiales ante las denuncias de maltrato.

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