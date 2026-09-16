Colombia

La nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, entregó sus credenciales a Donald Trump: así fue el encuentro

La diplomática formalizó su representación ante Washington con un documento suscrito por el presidente Abelardo De la Espriella, donde manifestó su agradecimiento por la ayuda norteamericana tras el terremoto del 10 de agosto

- crédito Embajada de Colombia en Estados Unidos
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La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araujo, presentó sus cartas credenciales al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, con la que formalizó el inicio de una misión centrada en la reconstrucción económica, el comercio, la inversión y la seguridad compartida entre ambos países.

En un comunicado, la diplomacia del país sudamericano notificó que la nueva encargada se reunió con Monica Crowley, embajadora y jefa de Protocolo de Estados Unidos, en la que entregó los documentos firmados por el presidente Abelardo de la Espriella.

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La representación colombiana sostuvo que su incorporación ocurre al comienzo de una etapa bilateral con cooperación más estrecha, confianza renovada y objetivos compartidos.

Araújo definió su responsabilidad como la conducción de la relación con Estados Unidos en un escenario de “confianza renovada y oportunidades para ambos países”. También vinculó su gestión con los acuerdos alcanzados en el encuentro que sostuvo De la Espriella con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en Barranquilla.

“Llego a Washington para asumir, por designación del presidente Abelardo De La Espriella, una responsabilidad de la mayor importancia para Colombia: conducir nuestra relación con Estados Unidos en un momento de confianza renovada y oportunidades para ambos países. Mi mandato es convertir esa confianza en resultados concretos, y los acuerdos alcanzados esta semana en Barranquilla ofrecen una hoja de ruta para avanzar en ese propósito: impulsar la reconstrucción y la recuperación económica de Colombia, promover el comercio y la inversión, y fortalecer nuestra seguridad compartida y la estabilidad regional”, afirmó la diplomática.

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De igual manera, la embajadora agradeció la ayuda estadounidense tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto. “En este momento de recuperación del país y de reconstrucción nacional, la solidaridad brindada por los Estados Unidos refleja la profundidad de los vínculos entre nuestros países y reafirma el propósito común que orientará esta nueva etapa de la relación bilateral”, comunicó.

La designación se produjo después de que Estados Unidos concediera su beneplácito a Araújo apenas 10 días después de la posesión de De la Espriella. El mandatario la ha definido como una “buena amiga” y una persona de su confianza y afectos desde hace muchos años.

Además de su encuentro en la Casa Blanca, Araújo también adelantó varias reuniones en territorio estadounidense. Allí, tuvo una conversación con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para la iniciativa regional Escudo de las Américas, y con Juan Pablo Segura, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Los encuentros coincidieron con el primer evento en el que participó Colombia de ese mecanismo multinacional, orientado a fortalecer el intercambio de inteligencia y la interceptación del tráfico de estupefacientes en la región.

Perfil de María Consuelo Araujo

Según detalles de su hoja de vida publicada en Función Pública, María Consuelo Araújo Castro estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y cursó una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006, durante el primer mandato de Álvaro Uribe. Luego ocupó la Cancillería durante el segundo gobierno del entonces presidente.

En Bogotá dirigió el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, fue secretaria de Integración Social y gerenta de TransMilenio durante la administración de Enrique Peñalosa. En 2026 asumió la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Además, proviene de una familia política liberal y desarrolló parte de su trayectoria entre el sector público y la actividad ejecutiva, según recopiló El Tiempo. De hecho, renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores en 2007, en medio del escándalo de la parapolítica que involucró a su hermano, el excongresista liberal Álvaro Araújo Castro, y a su primo Hernando Molina Araújo, exgobernador del Cesar, quienes fueron condenados por la justicia.

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