Así reaccionó el país a la decisión de Estados Unidos de mantener la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas: “Pagando el fracaso de Petro”

Así reaccionó el país a la decisión de Estados Unidos de mantener la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas - crédito Colprensa/Imagen ilustrativa Infobae

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El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que Colombia mantiene la descertificación en la lucha antidroga, una decisión que atribuyó a la “incompetencia” y el “caos” del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“De conformidad con la sección 706(2)(A) de la FRAA, el Gobierno Trump designó a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia como países que han fallado demostrablemente durante los 12 meses anteriores en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra los narcóticos y para adoptar las medidas de control de drogas”, puntualiza el comunicado oficial.

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El escrito dejó abierta la posibilidad de levantar la medida si el país avanza durante 2027 en la erradicación de los cultivos de coca y el desmantelamiento de las redes narcoterroristas. La oficina diplomática vinculó esa eventual revisión con la llegada a la Presidencia de Abelardo de la Espriella, a quien atribuyó el compromiso de combatir el cultivo de coca y la producción de cocaína.

El Gobierno de los Estados Unidos mantuvo descertificación a Colombia, que tendrá que demostrar, en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, avances en la erradicación masiva - crédito state.gov

Según destacó, “el pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”.

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Por lo tanto, “Colombia está preparada para retomar su posición como nuestro principal socio en materia de seguridad en el hemisferio, y las fuerzas armadas, la policía, la fiscalía y los tribunales del país finalmente cuentan con un digno defensor en el presidente de la Espriella”.

Ernesto Macías dijo que con la administración de Abelardo de la Espriella cambiarán los resultados de la lucha contra las drogas - crédito @ernestomaciast/X

En este contexto, el excongresista Ernesto Macías señaló en sus redes sociales que, pese a la descertificación, el nuevo Gobierno nacional cambió el enfoque de la lucha contra el narcotráfico. Además, señaló que en el próximo cuatrienio habrá resultados positivos.

“EE.UU mantiene la descertificación de Colombia con base en los resultados de los últimos 12 meses. Pero el escenario cambió: el nuevo Gobierno declaró la guerra al narcotráfico y a los cultivos ilícitos, luego habrá buenos resultados y esa decisión podrá cambiar muy pronto”, escribió en su cuenta de X.

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Mayor General (r) Álvaro Pérez Durán sostuvo que la Paz Total fue un fracaso - crédito @alperdu2011/X

Bajo la misma línea, el Mayor General (r) del Ejército de Colombia, Álvaro Pérez Durán señaló que la decisión del Gobierno de Donald Trump es consecuencia directa al mal manejo de la política antidrogas del expresidente Gustavo Petro.

“¡PETRO SE FUE Y COLOMBIA SIGUE PAGANDO SU FRACASO! EE. UU. mantuvo la descertificación por los récords de coca y cocaína que dejó su gobierno. La ayuda sigue por una excepción y la confianza en el nuevo rumbo.No dejó “Paz Total”: dejó al narco fortalecido y al país señalado”, expuso en la misma red social.

A su turno, la senadora María Clara Posada sostuvo que la decisión del Ejecutivo estadounidense confirma el fracaso de la llamada Paz Total del Gobierno Petro, que permitió el crecimiento histórico de los cultivos de coca, el fortalecimiento de los grupos armados y el deterioro de la seguridad en el país.

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El partido de gobierno señaló que la medida es consecuencia del accionar de Gustavo Petro - crédito @CeDemocratico/X

El Centro Democrático sostuvo que “el propio Departamento de Estado atribuye a la herencia, la incompetencia y el caos del gobierno anterior; es uno de los grandes retos que deberá enfrentar el actual Gobierno”.

La colectividad pidió “no más impunidad para quienes promueven el terrorismo y el daño ambiental con la producción de cultivos ilícitos. Debemos enfrentar el narcotráfico y la lucha contra el crimen transnacional con toda la fuerza del Estado”.

El senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo publicó un comunicado en el que señaló que mientras el narcotráfico continúe siendo uno de los negocios ilegales más rentables del mundo, Colombia seguirá enfrentando organizaciones dispuestas a matar - crédito Alejandro Ocampo prensa

Por su parte, el senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, publicó un comunicado en el que señaló que mientras el narcotráfico continúe siendo uno de los negocios ilegales más rentables del mundo, Colombia seguirá enfrentando organizaciones dispuestas a matar, corromper y controlar territorios para conservar sus ganancias.

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“Mientras un kilo de cocaína siga costando más de 80 millones de pesos, no habrá sometimiento real, ni paz estable, ni fin del narcotráfico. Podemos cambiar los nombres de los grupos, capturar a sus jefes y anunciar nuevas negociaciones, pero siempre aparecerán otras personas dispuestas a matar y a morir por controlar semejante fortuna”, afirmó Ocampo.

La posición del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Declaraciones de María Consuelo Araujo, embajadora de Colombia en Washington - crédito Embajada de Colombia en EE.UU.

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, aseguró que la determinación de Estados Unidos solo se basa en los últimos 12 meses, por lo que la actual administración está implementando medidas para corregir el rumbo de la lucha antidrogas del país.

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“La determinación presidencial emitida por el Gobierno de los Estados Unidos evalúa el marcado deterioro de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico en los últimos doce meses. El resultado de dicha determinación es un claro reflejo del desgobierno de los últimos cuatro años”, indicó la delegada diplomática en el país norteamericano.