Esta es la millonada que dará Estados Unidos a Colombia y a otros países de Latinoamérica: estaban destinados a ayudas militares en Europa

Colombia y otros tres países latinoamericanos recibirán US52 millones de Estados Unidos que estaban destinados a ayudas militares en Europa - crédito Joel González / Presidencia de la República

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Estados Unidos redirigirá USD 52.000.000 de ayuda militar que habían sido asignados a Europa, África y Medio Oriente hacia Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, una medida que refuerza la prioridad de seguridad que la administración del presidente Donald Trump otorga al hemisferio occidental.

La transferencia fue notificada el 15 de septiembre de 2026 al Congreso por el Departamento de Estado y alcanza recursos del programa de Financiamiento Militar Extranjero, destinado a que países socios compren equipos, servicios y entrenamiento militar estadounidense.

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Los fondos estaban previstos inicialmente para Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak. Washington todavía no informó cómo repartirá la suma entre los cuatro nuevos beneficiarios ni qué monto recibirá específicamente Colombia.

El cambio supone una modificación de las prioridades geográficas de la asistencia militar estadounidense. Cerca del 80% de los recursos de Financiamiento Militar Extranjero durante la última década fue destinado o asignado a Oriente Medio, de acuerdo con el Departamento de Estado.

Recursos de seguridad para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá

Marco Rubio, secretario de Estado, señaló que avanzan en la discusión sobre cómo se asignarán los recursos y qué necesidades específicas atenderán en el territorio nacional- crédito @CancilleriaCol/X

La reasignación busca financiar acciones contra el “narcoterrorismo” y contribuir a la seguridad del Canal de Panamá. La dependencia sostuvo que el dinero impedirá que “adversarios establezcan posiciones estratégicas en nuestro hemisferio”, en una aparente referencia a la presencia de China en América Latina.

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El programa involucrado reúne partidas aprobadas por el Congreso que pueden trasladarse a otras prioridades bajo determinadas condiciones y mediante los procedimientos correspondientes. En este caso, los recursos existían dentro de esa partida, pero cambiarán de destino hacia Ecuador, Perú, Panamá y Colombia.

Para Colombia, la decisión llega una semana después de la visita a Barranquilla, Atlántico, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Durante ese viaje, Washington reafirmó que pretende aumentar de manera sustancial la cooperación en seguridad con el nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La administración Trump había comunicado en agosto de 2026 la intención de movilizar un paquete de hasta USD1.000.000.000 para respaldar los esfuerzos de seguridad colombianos. Esa cifra supera los niveles actuales de asistencia militar que recibe el país.

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Rubio fue consultado en la capital atlanticense sobre el origen de esos recursos y sobre la necesidad de aprobación legislativa. El secretario de Estado respondió que el proceso involucraba al Congreso, aunque una parte del dinero requerido figuraba en el presupuesto estadounidense.

“Por ejemplo, ya hay fondos en nuestro presupuesto anual para la seguridad en Colombia. Esos fondos ya están ahí. Lo que estamos discutiendo ahora es cómo se asignarán esos fondos y qué necesidades específicas atenderán”, afirmó Rubio.

Por el momento, no existe confirmación de que la parte destinada a Colombia dentro de la reasignación forme parte del paquete anunciado previamente por Washington.

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Colombia se une oficialmente al Escudo de las Américas

Kristi Noem destacó la incorporación oficial de Colombia a la estrategia de cooperación en seguridad del hemisferio -crédito @ColombiaEmbUSA/X

Colombia se incorporó oficialmente al Escudo de las Américas el 14 de septiembre de 2026, una coalición regional de cooperación militar y de seguridad contra organizaciones narcoterroristas que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca convertir en resultados para la relación bilateral con Estados Unidos. La formalización ocurrió con la participación de la embajadora María Consuelo Araújo en una reunión de la iniciativa.

La coalición fue anunciada en marzo de 2026 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una cumbre con líderes del Hemisferio Occidental. Su objetivo es coordinar capacidades militares y de seguridad frente a organizaciones criminales transnacionales, con foco en los cárteles de droga que operan en el continente.

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El mecanismo permite a los países participantes intercambiar inteligencia militar y coordinar operaciones para localizar y desmantelar redes de cárteles. También prevé que sus miembros soliciten ayuda a otros integrantes, incluido Estados Unidos, para actuar contra las rutas y la infraestructura empleadas por esas organizaciones.

La estrategia busca fortalecer la cooperación regional contra organizaciones narcoterroristas y redes del crimen transnacional -crédito Casa Presidencial

Araújo asistió al encuentro convocado por Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas, y por Juan Pablo Segura, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. La reunión estuvo orientada a avanzar en prioridades regionales compartidas en materia de seguridad.

Antes de la cita, la diplomática colombiana mantuvo una conversación con Noem para definir los asuntos que Bogotá pretende impulsar con Washington. La agenda incluyó el combate conjunto contra organizaciones narcoterroristas y la búsqueda de condiciones de seguridad y estabilidad que favorezcan la inversión, el crecimiento y la prosperidad.

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La embajada de Colombia en Estados Unidos explicó que el intercambio se concentró en las prioridades del presidente De la Espriella: “Fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones narcoterroristas y promover la seguridad y estabilidad necesarias para impulsar la inversión, el crecimiento y la prosperidad”.