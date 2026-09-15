Colombia

‘Tentáculos de ‘Papá Pitufo’ también habrían permeado a Ecopetrol: revelan nombre del tercer participante en la reunión con Manel Grau y Juan Carlos Hurtado

La grabación que llevó al presidente (e) de la estatal a presentar su renuncia abrió una serie de interrogantes sobre la relación de empresarios catalanes, exfuncionarios de la petrolera estatal y personas cercanas al Gobierno

Alias Papá Pitufo - Ecopetrol
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, habría tenido una fuerte influencia en decisiones de la estatal Ecopetrol - crédito REUTERS - suministrada a Infobae Colombia
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Las grabaciones que involucrarían al empresario catalán Manel Grau, y a Juan Carlos Hurtado, que hasta el lunes 14 de septiembre fungió como presidente de Ecopetrol, encendieron la polémica por una posible red de influencias al interior de la entidad. Lo anterior, tras conocerse nuevo detalles sobre estos encuentros, en los que, al parecer, hubo otro participante.

Según Blu Radio, un desayuno que se llevó a cabo en la vivienda del Grau, y del cual hay registro sonoro, daría cuenta de la presencia no solo del catalán y de Hurtado, sino de una tercera persona: Víctor Gutiérrez, alias Harry, y que sería cercano a Diego Marín Buitrago: conocido como alias Papá Pitufo, en su momento el zar del contrabando en Colombia.

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La revelación fue de Felipe Zuleta, que también relacionó a Gutiérrez con una reunión de febrero de 2022 entre el también catalán Xavier Vendrell y Marín Buitrago. Según el periodista, ‘Harry’ fue el que coordinó, al parecer, el encuentro entre Vendrell y Marín en una casa de Guaymaral (Cundinamarca), en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

En aquel encuentro se habría registrado la entrega de 500 millones de pesos. Sobre este episodio Petro aseguró que el dinero había sido devuelto y que existía un video que probaría esa operación. No obstante, ese material audiovisual no se ha conocido de forma pública, lo que alimentó las sospechas sobre los dineros que habrían permeado la campaña.

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Fuentes de Ecopetrol hablaron de una relación “muy estrecha”

En relación con la presencia de Gutiérrez en el referido desayuno, Zuleta afirmó que fuentes dentro de Ecopetrol describieron como “muy estrecha” la relación entre Gutiérrez, Hurtado y los empresarios españoles mencionados en la investigación. Y sostuvo además que alias Harry habría intervenido en la llegada de Hurtado a la presidencia encargada de la petrolera.

La información apareció después de que Hurtado presentó verbalmente su renuncia, antes de que la junta directiva de Ecopetrol le solcitara de manera formal que dejara el cargo. Según la versión del comunicador, algunos integrantes de la junta ya conocían los presuntos vínculos que ahora se mencionan, pero que solo salió a la luz en el presente, tras conocerse el audio.

De esta forma, el periodista habló de que Hurtado optó por apartarse ante la posibilidad de que la junta directiva formalizara su salida. Hasta el momento, el material citado no incluye una respuesta pública de los involucrados frente a esas afirmaciones, en medio del escándalo que ha suscitado la aparente influencia de agentes externos de las decisiones de Ecopetrol.

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