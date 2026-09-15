Colombia

Colombia perdió la autosuficiencia en gas, aseguró Juan Manuel Rojas, presidente de Promigás: el país ya importa el 34% de las necesidades de gas natural

La compañía advirtió que el faltante ya afecta a la industria, que redujo su consumo ante la falta de oferta y recurrió a combustibles como el carbón y el gas licuado de petróleo

Con el fin de mejorar la sostenibilidad y reducir el impacto ambiental, Ecopetrol ha implementado una flota de tractocamiones que utilizan Gas Natural Licuado (GNL) - crédito Canva
La pérdida de autosuficiencia de gas natural ha llevado al país a buscar alternativas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La pérdida de autosuficiencia de gas natural en Colombia ya tiene efectos adversos sobre la industria. El país requirió importaciones para cubrir el 34% de la demanda en agosto, según el XXVII Informe del Sector Gas Natural de Promigas, presentado el martes 15 de septiembre, en un análisis que se estima que la dependencia podría alcanzar el 40% al finalizar el 2026.

El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, sostuvo que el faltante dejó de ser una proyección sectorial. “El déficit de gas dejó de ser una advertencia y se convirtió en una realidad estructural”, destacó el directivo durante la presentación del informe: que analizó la caída de la oferta local, el peso de las compras externas y la presión sobre los consumidores.

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La demanda industrial cayó 7% por la falta de oferta, según Promigas

Rojas señaló que la menor disponibilidad de gas ya derivó en restricciones para algunos usuarios industriales. Entre enero y agosto, la demanda no térmica perdió 58 GBTUD, una reducción del 7% frente al mismo período de 2025; en tanto que en el segmento industrial concentró el mayor descenso, con una caída del 23%, de acuerdo con las cifras divulgadas por la compañía.

“Hoy tenemos un déficit estructural de gas. No hay gas necesario, no hay moléculas suficientes y ya estamos restringiendo”, dijo Rojas al dar a conocer el informe, que relacionó esta situación con la pérdida de demanda en el sector productivo, por lo que expuso que los datos de consumo reflejan la insuficiencia de la oferta doméstica en el territorio nacional.

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Con esto, el alto directivo explicó que las industrias que no accedieron al energético recurrieron a alternativas como el gas licuado de petróleo (GLP) y el carbón. Según su estimación, ese cambio implicó entre 0,5 y 0,7 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono (CO2); indicativo que daría cuenta de cómo se perdió la autosuficiencia en Colombia.

En ese sentido, Rojas sostuvo que la falta de gas puede alejar al país de los objetivos de reducción de emisiones, ya que obliga aparte de la actividad económica a utilizar combustibles con una mayor huella de carbono, como lo es el combustible fósil, que podría generar mayor impacto, pues incrementaría los costos operativos de las actividades económicas.

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