Colombia

Laura Tobón contó qué le gustó de José Manuel Restrepo tras conocer su lado más personal: “Si tuviera un corazón negro, qué pereza”

La modelo habló sobre política y redes sociales durante una conversación con la periodista española Eva Rey, en la que reveló lo que le gustó del vicepresidente

Laura Tobón reflexionó sobre la polarización política y el juicio en redes sociales - crédito @mevale.eva/Instagram

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La presentadora y modelo Laura Tobón compartió sus impresiones sobre el panorama político nacional actual y reveló detalles de la conversación personal que sostuvo con el actual vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

Durante una entrevista concedida a la periodista española Eva Rey en el programa digital Me Vale, la conductora de televisión explicó las razones por las cuales considera indispensable conocer la estructura valórica y la vida íntima de las personas que asumen los cargos de más alta responsabilidad en la rama ejecutiva del Estado colombiano.

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En los adelantos audiovisuales difundidos en las plataformas digitales del programa, Laura Tobón abordó las dinámicas de discusión en las redes sociales y justificó su postura de aproximarse al perfil humano de las figuras del Gobierno nacional para evaluar su gestión por encima de las divisiones ideológicas entre la izquierda y la derecha.

- crédito @mevale.eva/Instagram
Laura Tobón habló con Eva Rey sobre su postura política en redes sociales - crédito @mevale.eva/Instagram

“Yo trato de no hablar mucho de política en mis redes sociales, pero en esta ocasión tuve una entrevista con el vicepresidente y me pareció maravillosa la entrevista porque no hablamos de nada de política, sino que hablamos de familia, de cómo se enamoró de Tatiana (Céspedes), de cómo es su relación con sus hijos”, dijo Tobón.

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Laura Tobón habló del lado de José Manuel Restrepo que pocos conocen

Además, sobre esa conversación que tuvo con Restrepo en su propio programa La Tobón Show, la modelo señaló que se fue “sin ninguna postura como tal política, sino para poder realmente conocerlo a él, pero desde acá (mano en el corazón), porque uno también tiene que saber quiénes son las personas que están gobernando acá. Porque si tuviera un corazón negro, qué pereza. Quedé bastante contenta con esa entrevista”.

Al ser indagada sobre los rasgos de personalidad que más llamaron su atención en el encuentro con el segundo mandatario del gobierno de Abelardo de la Espriella, la modelo destacó la calidez del entorno familiar del vicepresidente y elogió la preparación profesional que demuestra en sus intervenciones públicas.

- crédito @latobonshow/Instagram
Laura Tobón llenó de elogios a José Manuel Restrepo y la familia que él tiene - crédito @latobonshow/Instagram

“José Manuel me parece que es un hombre noble; es un hombre, aparte de que es demasiado preparado, culto, inteligente, etcétera, me parece que está entregado a su familia, entregado a esos hijos tan maravillosos que tiene. Tatiana también me pareció una tigresa impresionante”, dijo Tobón en conversación con la periodista española.

Además, la modelo destacó y elogió su gestión tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, con epicentro en el Chocó: “Todo lo que ha hecho y más con, pues con todo este desastre, siento que no han parado. Por fin ver algo así en nuestro país es alentador, la verdad”.

El esposo de Laura Tobón fue criticado en redes sociales y ella habló del tema con Eva Rey

En el desarrollo del adelanto de la entrevista, la periodista Eva Rey introdujo el tema de los señalamientos en los entornos virtuales y las críticas constantes que reciben las personalidades de la farándula o el sector privado cuando hacen explícita su posición sobre la actualidad política o cuando se fotografían con figuras del ámbito internacional.

“Vi que a tu chico (Álvaro Rodríguez, esposo de Tobón) lo funaron por estar en una foto con Keiko Fujimori (presidente de Perú). Sí, tía, porque al final, pues como es política, pues... Bueno, mentira, pues unos me imagino que le aplaudían y otros no”, dijo Eva Rey.

Álvaro Rodríguez y Laura Tobón
Eva Rey recordó durante la entrevista que Álvaro Rodríguez, esposo de Laura Tobón, recibió críticas en redes sociales tras aparecer en una fotografía junto a Keiko Fujimori - crédito @laura_tobon/Instagram

Para cerrar su pregunta, Eva Rey señaló: “Más allá de derecha o izquierda, a mí me encanta que la gente se pronuncie. Es que la gente tiene derecho a dar su opinión. ¿En qué momento hemos acabado en que no podemos opinar?”.

Frente a la mención sobre los comentarios digitales dirigidos hacia su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, la presentadora destacó que no estaba al tanto de los detalles de la controversia en las redes, pero reiteró la importancia de mantener espacios de diálogo abiertos donde se privilegie el trato respetuoso sobre la polarización partidista.

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