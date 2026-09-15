La exniñera Marelbys Meza, sometida a la prueba del polígrafo, pidió que investiguen a Laura Sarabia por interceptaciones telefónicas ilegales

Marelbys Meza, sometida a la prueba del polígrafo, pidió que investiguen a Laura Sarabia por interceptaciones telefónicas ilegales - créditos Catalina Olaya / Colprensa

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El 14 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la excanciller Laura Sarabia por abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso en el proceso surgido tras el polígrafo practicado a Marelbys Meza en enero de 2023. Sarabia se declaró inocente y el ente acusador prepara el escrito de acusación.

La prueba se realizó después de que Meza, niñera del hijo de Sarabia, fuera señalada por la desaparición de dinero de una maleta. La exfuncionaria sostuvo que recibió con tranquilidad el avance judicial y defendió su versión de los hechos, mientras Meza denunció un “abuso de poder” por las actuaciones posteriores en su contra.

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Laura Sarabia no aceptó los cargos imputados - crédito Fiscalía General de la Nación

Conforme a las afirmaciones de Meza, ella nunca se negó a someterse a la prueba del polígrafo. Tras conversar con Sarabia el domingo 29 de enero de 2023, esperó la cita y, al día siguiente, una integrante de la Policía Nacional le informó la hora del procedimiento, quién la recogería y le pidió una fotografía de su documento de identidad para gestionar el ingreso.

La exniñera explicó, en una entrevista con La FM, que interpretó la orden como una instrucción laboral que debía acatar: “Cuando a usted le ponen un carro en la puerta de su casa, usted o va o va”.

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La discrepancia entre $30 millones y $150 millones

La cantidad de dinero que presuntamente faltaba fue otro de los puntos cuestionados por Meza. Dijo que el capitán Óscar Leandro Mojica le aseguró, cuando acudió al apartamento de Sarabia, que no se trataba de los $30.000.000 mencionados públicamente, sino de cerca de $150.000.000.

Sin embargo, sostuvo que nunca supo cuánto dinero había dentro de la maleta. “Yo la verdad soy inocente, no me he robado nada. Quiero que el país sepa que soy inocente, una víctima más”, afirmó.

La señalada también negó haber tenido conocimiento de documentos estatales que estuvieran dentro del maletín. Según relató, su trabajo no le daba acceso a esa clase de información.

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La excanciller deberá responder ante la justicia por las chuzadas a Marelbys Meza - crédito @CancilleriaCol/X

Meza aseguró que fue intimidada durante el polígrafo y que recibió amenazas verbales. “Me maltrataron verbalmente como quisieron: me dijeron que de ahí iba presa, que no volvía a mi casa”, declaró.

La mujer afirmó que uno de los policías le habría dicho a quien estaba a cargo de la prueba: “Este polígrafo tiene que salir malo sí o sí”. Añadió que nunca le mostraron el resultado del examen.

Las interceptaciones y las consecuencias para Meza

La exniñera del hijo de la exjefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro señaló ser víctima de episodios de persecución y problemas de seguridad - crédito Fiscalía General de la Nación

Las interceptaciones ilegales de las que fue víctima también forman parte de las reclamaciones de Marelbys Meza, quien pidió que se determinen las responsabilidades. Recordó que fue incluida en un expediente relacionado con el Clan del Golfo, una situación que, según dijo, aumentó los riesgos para ella y su entorno, por lo que pidió que también se investigue a Sarabia por interceptaciones telefónicas ilegales.

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Consultada sobre una posible imputación contra Sarabia por las presuntas interceptaciones, respondió: “Claro, es que a mí me metieron por allá como si fuera la cocinera del Clan del Golfo. Imagínese usted el peligro, metida en esa cuestión siendo inocente y sin saber que mi teléfono estaba chuzado”.

Meza se disculpó con las personas afectadas por las consecuencias del caso, entre ellas los vigilantes del conjunto residencial de Sarabia. “Le pido mil disculpas a todas las personas que fueron víctimas por mi tema, como los vigilantes del conjunto de ella, a quienes echaron y les cancelaron el contrato de seguridad. Mucha gente buena se quedó sin trabajo o se enfermó por esto”.

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La exniñera relató, además, episodios de persecución y problemas de seguridad posteriores a la práctica del polígrafo. Aseguró que un vehículo negro embistió el automóvil en el que se movilizaba y que, durante un tiempo, tuvo presencia policial permanente cerca de su vivienda.

Sin embargo, su solicitud de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue negada, por lo que dijo depender de familiares y amigos para sostenerse. “He pasado por una situación muy difícil: no tengo dónde vivir ni nadie me contrata o me arrienda casa a raíz de este problema”, dijo.

“Acabaron con mi vida y mi salud se volvió nada”, expresó Meza, quien afirmó que todavía se siente perseguida y utiliza medidas de seguridad particulares cuando sale de su casa.

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Y agregó: “En este momento estoy más tranquila porque está saliendo a la luz toda la verdad de todo lo que me hicieron. Yo quiero que el pueblo colombiano se entere de que he sido una víctima más del abuso de poder”.