Colombia

La exniñera Marelbys Meza, sometida a la prueba del polígrafo, pidió que investiguen a Laura Sarabia por interceptaciones telefónicas ilegales

La exniñera del hijo de la exjefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro señaló ser víctima de episodios de persecución y problemas de seguridad

- créditos Catalina Olaya / Colprensa
Marelbys Meza, sometida a la prueba del polígrafo, pidió que investiguen a Laura Sarabia por interceptaciones telefónicas ilegales - créditos Catalina Olaya / Colprensa
Guardar

El 14 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la excanciller Laura Sarabia por abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso en el proceso surgido tras el polígrafo practicado a Marelbys Meza en enero de 2023. Sarabia se declaró inocente y el ente acusador prepara el escrito de acusación.

La prueba se realizó después de que Meza, niñera del hijo de Sarabia, fuera señalada por la desaparición de dinero de una maleta. La exfuncionaria sostuvo que recibió con tranquilidad el avance judicial y defendió su versión de los hechos, mientras Meza denunció un “abuso de poder” por las actuaciones posteriores en su contra.

PUBLICIDAD

La defensa pidió a la Fiscalía explicar por qué considera que Laura Sarabia incurrió en abuso de función pública contra Marelbys Meza - crédito Fiscalía General de la Nación
Laura Sarabia no aceptó los cargos imputados - crédito Fiscalía General de la Nación

Conforme a las afirmaciones de Meza, ella nunca se negó a someterse a la prueba del polígrafo. Tras conversar con Sarabia el domingo 29 de enero de 2023, esperó la cita y, al día siguiente, una integrante de la Policía Nacional le informó la hora del procedimiento, quién la recogería y le pidió una fotografía de su documento de identidad para gestionar el ingreso.

La exniñera explicó, en una entrevista con La FM, que interpretó la orden como una instrucción laboral que debía acatar: “Cuando a usted le ponen un carro en la puerta de su casa, usted o va o va”.

PUBLICIDAD

La discrepancia entre $30 millones y $150 millones

La cantidad de dinero que presuntamente faltaba fue otro de los puntos cuestionados por Meza. Dijo que el capitán Óscar Leandro Mojica le aseguró, cuando acudió al apartamento de Sarabia, que no se trataba de los $30.000.000 mencionados públicamente, sino de cerca de $150.000.000.

Sin embargo, sostuvo que nunca supo cuánto dinero había dentro de la maleta. “Yo la verdad soy inocente, no me he robado nada. Quiero que el país sepa que soy inocente, una víctima más”, afirmó.

La señalada también negó haber tenido conocimiento de documentos estatales que estuvieran dentro del maletín. Según relató, su trabajo no le daba acceso a esa clase de información.

La excanciller deberá responder ante la justicia por las chuzadas a Marelbys Meza - crédito @CancilleriaCol/X
La excanciller deberá responder ante la justicia por las chuzadas a Marelbys Meza - crédito @CancilleriaCol/X

Meza aseguró que fue intimidada durante el polígrafo y que recibió amenazas verbales. “Me maltrataron verbalmente como quisieron: me dijeron que de ahí iba presa, que no volvía a mi casa”, declaró.

La mujer afirmó que uno de los policías le habría dicho a quien estaba a cargo de la prueba: “Este polígrafo tiene que salir malo sí o sí”. Añadió que nunca le mostraron el resultado del examen.

Las interceptaciones y las consecuencias para Meza

Marelbys Meza puso quejas por maltrato verbal que la llevaron a cesar su participación en programa de Protección a Testigos - crédito Fiscalía General de la Nación
La exniñera del hijo de la exjefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro señaló ser víctima de episodios de persecución y problemas de seguridad - crédito Fiscalía General de la Nación

Las interceptaciones ilegales de las que fue víctima también forman parte de las reclamaciones de Marelbys Meza, quien pidió que se determinen las responsabilidades. Recordó que fue incluida en un expediente relacionado con el Clan del Golfo, una situación que, según dijo, aumentó los riesgos para ella y su entorno, por lo que pidió que también se investigue a Sarabia por interceptaciones telefónicas ilegales.

Consultada sobre una posible imputación contra Sarabia por las presuntas interceptaciones, respondió: “Claro, es que a mí me metieron por allá como si fuera la cocinera del Clan del Golfo. Imagínese usted el peligro, metida en esa cuestión siendo inocente y sin saber que mi teléfono estaba chuzado”.

Meza se disculpó con las personas afectadas por las consecuencias del caso, entre ellas los vigilantes del conjunto residencial de Sarabia. “Le pido mil disculpas a todas las personas que fueron víctimas por mi tema, como los vigilantes del conjunto de ella, a quienes echaron y les cancelaron el contrato de seguridad. Mucha gente buena se quedó sin trabajo o se enfermó por esto”.

La exniñera relató, además, episodios de persecución y problemas de seguridad posteriores a la práctica del polígrafo. Aseguró que un vehículo negro embistió el automóvil en el que se movilizaba y que, durante un tiempo, tuvo presencia policial permanente cerca de su vivienda.

Sin embargo, su solicitud de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue negada, por lo que dijo depender de familiares y amigos para sostenerse. “He pasado por una situación muy difícil: no tengo dónde vivir ni nadie me contrata o me arrienda casa a raíz de este problema”, dijo.

“Acabaron con mi vida y mi salud se volvió nada”, expresó Meza, quien afirmó que todavía se siente perseguida y utiliza medidas de seguridad particulares cuando sale de su casa.

Y agregó: “En este momento estoy más tranquila porque está saliendo a la luz toda la verdad de todo lo que me hicieron. Yo quiero que el pueblo colombiano se entere de que he sido una víctima más del abuso de poder”.

Temas Relacionados

Marelbys MezaPrueba poligrafoLaura SarabaInterceptaciones ilegalesJuicio Laura SarabiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Posible debut de James Rodríguez en Bogotá: esto se sabe del partido entre Internacional y Atlético Nacional por la Liga BetPlay

El capitán de la selección Colombia recibirá su primera convocatoria con el cuadro verde de Antioquia, para el partido adelantado correspondiente a la fecha 13 del segundo semestre del fútbol profesional colombiano

Posible debut de James Rodríguez en Bogotá: esto se sabe del partido entre Internacional y Atlético Nacional por la Liga BetPlay

Tras escándalo por posibles irregularidades en nombramientos y contratos en Ecopetrol, Fiscalía investigará audio que involucra al expresidente encargado Juan Carlos Hurtado

La solicitud busca verificar el contenido y la autenticidad de una grabación de 43 minutos, que será sometida a peritaje, análisis forense y cotejo de voces para establecer si hubo edición o manipulación

Tras escándalo por posibles irregularidades en nombramientos y contratos en Ecopetrol, Fiscalía investigará audio que involucra al expresidente encargado Juan Carlos Hurtado

Rescatadas 8 personas que habían sido secuestradas por el ELN en Catatumbo, confirmó el presidente Abelardo de la Espriella: así fue el operativo

Una llamada de uno de los liberados a su madre reveló el contacto con su familia después del operativo realizado en una zona rural de Convención

Rescatadas 8 personas que habían sido secuestradas por el ELN en Catatumbo, confirmó el presidente Abelardo de la Espriella: así fue el operativo

Desapareció frente a su novia mientras se bañaba en una cascada y apareció muerto: qué pasó con Abraham Gil en Santa Marta

Una de las víctimas, Abraham Gil, desapareció al ingresar a una cascada en Bonda y fue encontrado muerto el lunes 14 de septiembre de 2026

Desapareció frente a su novia mientras se bañaba en una cascada y apareció muerto: qué pasó con Abraham Gil en Santa Marta

Gustavo Petro reaccionó a anuncio de ministro de Hacienda de quitar el impuesto al patrimonio y reducir el 4x1.000: “Es un regalo para los más ricos”

Las declaraciones del expresidente se produjeron después de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, expuso las necesidades de financiamiento previstas para 2027 y defendió la estrategia centrada en recortar el gasto estatal

Gustavo Petro reaccionó a anuncio de ministro de Hacienda de quitar el impuesto al patrimonio y reducir el 4x1.000: “Es un regalo para los más ricos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro y Valentino protagonizaron pelea en el cara a cara de ‘Stream Fighters 5’: “Hubiera cobrado más”

Emiro Navarro y Valentino protagonizaron pelea en el cara a cara de ‘Stream Fighters 5’: “Hubiera cobrado más”

Un reto con lengua de vaca dejó una nueva salida en ‘MasterChef Celebrity’: este fue el grave error que sacó a Virginia Lizcano del ‘reality’

Colombia brilló en los Emmy 2026: Sofía Vergara deslumbró y Carlos Manuel Vesga estuvo a un paso del premio

Laura Tobón le hizo ‘picante’ ofrecimiento a Yina Calderón tras confesar que su esposo era su “amor platónico”: “Se lo comparto”

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Deportes

El goleador colombiano Kevin Viveros fue víctima de racismo: Athletico Paranaense anunció que tomará medidas en el caso

El goleador colombiano Kevin Viveros fue víctima de racismo: Athletico Paranaense anunció que tomará medidas en el caso

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Juegos Suramericanos 2026: así va Colombia en el medallero y las competencias más importantes de hoy, 15 de septiembre

El ciclista colombiano Germán Darío Gómez fue exonerado por la UCI en caso de dopaje: volverá a correr en Europa

Así fue la fuerte patada y expulsión de Jean Fernandes, arquero del América de Cali, en la derrota ante Pasto: esto dijeron los analistas arbitrales