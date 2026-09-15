Colombia

Alcalde de El Carmen celebra regreso de la Policía a Guamalito: “Esta vez llegó para quedarse”

José Reinel Contreras explicó que la comunidad vivió varios días de restricciones tras los ataques contra la subestación y señaló que la reconstrucción de la infraestructura contará con nuevos sistemas de vigilancia y tecnología

José Reinel Contreras aseguró que la comunidad de Guamalito recibió con satisfacción el regreso de la Policía. - crédito Alcaldía de El Carmen
José Reinel Contreras aseguró que la comunidad de Guamalito recibió con satisfacción el regreso de la Policía. - crédito Alcaldía de El Carmen
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El alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras Yaruro, celebró el regreso de la Policía al corregimiento de Guamalito, Norte de Santander, y aseguró que los habitantes recibieron la llegada de los uniformados como una señal de recuperación de la seguridad en la zona.

Durante una entrevista con Silvia en el programa Recap Blu, de Blu Radio, el mandatario afirmó que la comunidad volvió a contar con presencia institucional después de varios días sin agentes en el corregimiento. “Hoy, primero que todo, pues estamos felices y contentos porque ha llegado la institucionalidad nuevamente al corregimiento de Guamalito, porque ha vuelto a llegar la Policía y esta vez llegó para quedarse”, afirmó.

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Contreras señaló que los habitantes podrán recuperar la tranquilidad tras los días en los que la ausencia de la Policía modificó las actividades cotidianas del corregimiento. “La comunidad está feliz, está contenta y va a poder dormir tranquila y en paz, porque nuevamente hay seguridad en nuestro territorio”, sostuvo.

Alcalde de El Carmen pide mantener la presencia de la Fuerza Pública

Para el mandatario municipal, el regreso de la Policía también representa una condición necesaria para avanzar en la recuperación de Guamalito. José Reinel Contreras Yaruro explicó que durante los días sin presencia policial los habitantes permanecieron con restricciones para salir y desarrollar sus actividades habituales.

El alcalde relató al medio que, durante ese periodo, las calles del corregimiento quedaban prácticamente vacías desde las 4 o 5 de la tarde, debido a las condiciones de seguridad.

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Por esa razón, planteó la necesidad de que la presencia institucional se mantenga y vuelva a integrarse a la vida cotidiana de la población. Recordó que anteriormente los policías participaban en actividades comunitarias, incluidos campeonatos municipales, además de las labores de vigilancia.

Queremos que nuevamente la Policía esté en el ADN del corregimiento y en el ADN de cada uno de nosotros los catatumberos”, manifestó Contreras durante la entrevista.

El mandatario también aseguró que actualmente la situación de orden público es diferente a la registrada durante los días anteriores. Según explicó, la cabecera municipal de El Carmen se encuentra en tranquilidad, mientras que en Guamalito hay presencia de la Policía en el casco urbano y del Ejército Nacional en la zona rural y sus alrededores.

150 uniformados de comandos especiales fueron desplegados en Guamalito para reforzar la seguridad. - crédito REUTERS/Carlos Eduardo Ramírez (referencia)
150 uniformados de comandos especiales fueron desplegados en Guamalito para reforzar la seguridad. - crédito REUTERS/Carlos Eduardo Ramírez (referencia)

Los ataques que llevaron al retiro de los policías

Contreras explicó que la salida de los uniformados se produjo después de los ataques contra la subestación de Policía de Guamalito.

Según el alcalde, el 4 de septiembre se registró una primera afectación que destruyó entre el 60 y el 70% de la estación. Posteriormente, el 7 de septiembre, la estructura volvió a ser atacada y terminó completamente destruida.

El mandatario indicó que, ante las condiciones de seguridad y la falta de los servicios mínimos requeridos en la instalación, la Policía decidió retirar a los uniformados que permanecían allí. Aunque reconoció que la decisión no fue bien recibida por la comunidad, señaló que era comprensible dadas las circunstancias.

José Reinel Contreras Yaruro afirmó que, después del retiro de los policías, el corregimiento quedó bajo control del ELN, según su relato, y posteriormente fue destruida mediante una detonación la estructura que quedaba de la estación. De acuerdo con el alcalde, la explosión también afectó viviendas cercanas.

Los ataques del 4 y el 7 de septiembre dejaron inutilizable la infraestructura donde funcionaba la unidad policial en Guamalito - crédito X
Los ataques del 4 y el 7 de septiembre dejaron inutilizable la infraestructura donde funcionaba la unidad policial en Guamalito - crédito X

Gobierno anunció despliegue de 150 uniformados

El regreso de la Policía fue anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien informó que 150 uniformados de comandos especiales fueron enviados a Guamalito para retomar la seguridad.

En una publicación en sus redes sociales, el mandatario señaló que los policías permanecerán en el corregimiento mientras se reconstruye la infraestructura afectada por los ataques.

De acuerdo con el mensaje presidencial, el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, se trasladó al territorio para liderar el despliegue.

Alarcón también entregó un mensaje a los habitantes de Guamalito y aseguró que la Policía desarrolló una planeación especial para retomar el control del territorio.

“La institución está aquí para protegerlos”, afirmó el oficial, quien agregó que la Fuerza Pública permanecerá en la zona. Durante su intervención, además, mencionó una recompensa cercana a los 300 millones de pesos por información sobre integrantes de una estructura criminal que delinque en el sector.

El mayor general mencionó los alias El Zorro, Mario, Aristides, El Trompón y Los Mellos, entre otros, y aseguró que la institución continuará buscándolos.

El despliegue en el corregimiento de El Carmen, en el Catatumbo, busca recuperar el territorio, reforzar la protección de los habitantes y apoyar la reconstrucción de la subestación afectada por hostigamientos atribuidos al ELN

Reconstrucción de la subestación de Guamalito

Además del despliegue de seguridad, el alcalde señaló que durante un consejo de seguridad realizado en Ocaña se abordaron las acciones necesarias para recuperar el corregimiento.

Según explicó en Recap Blu, el Ministerio del Interior se comprometió con la reconstrucción de la subestación de Policía de Guamalito. El proyecto, de acuerdo con el mandatario, estaría acompañado por nuevos elementos tecnológicos para fortalecer la vigilancia.

Entre las medidas mencionadas por Contreras están la instalación de sistemas antidrón y un circuito cerrado de televisión con cámaras que permita realizar vigilancia permanente en el territorio.

El alcalde sostuvo que, una vez existan condiciones de seguridad, podrán avanzar otras obras y proyectos de interés social para la comunidad.

José Reinel Contreras permanece fuera del municipio por seguridad

Durante la entrevista, el alcalde también habló sobre su situación personal después de los hechos registrados en Guamalito.

El alcalde explicó que decidió trasladar a su familia a la capital a comienzos de la semana anterior y que actualmente permanece fuera del municipio. También indicó que cuenta con un esquema de protección.

El mandatario aseguró que tiene previsto regresar, aunque señaló que esperará a que estén dadas las condiciones de seguridad para hacerlo.

Al cierre de la conversación con el medio, destacó que uno de los objetivos de la administración municipal es recuperar las condiciones necesarias para que El Carmen pueda fortalecer actividades como el turismo.

El alcalde recordó que el municipio es de interés cultural de la nación y señaló que cuenta con riqueza arquitectónica, pero sostuvo que las condiciones de seguridad han dificultado el desarrollo de esta actividad.

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