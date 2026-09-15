Ecopetrol llega a asamblea clave con nueva salida en su junta directiva

- crédito Cristian Bayona/Colprensa

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La junta directiva de Ecopetrol tendrá una nueva salida en medio del reacomodo interno que vive la petrolera estatal tras el cambio de Gobierno. Hildebrando Vélez Galeano, integrante del órgano directivo y padre de la exministra de Minas Irene Vélez, presentó su carta de renuncia al cargo.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la dimisión fue comunicada a través de información relevante ante la Superintendencia Financiera, como corresponde en el caso de empresas listadas en bolsa, tanto en Colombia como en Nueva York.

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La salida de Vélez se hará efectiva desde este martes 15 de septiembre, el mismo día en que está prevista una asamblea extraordinaria de Ecopetrol. La reunión se realizará prácticamente sin la presencia de integrantes de la junta que venía desde el gobierno de Gustavo Petro, pues varios miembros se retiraron después de la llegada de la administración de Abelardo de la Espriella.

Hildebrando Vélez, padre de Irene Vélez y cercano al expresidente Gustavo Petro - crédito redes sociales

Nueva salida en la petrolera estatal

Vélez Galeano permanecía en la junta pese a los cambios registrados tras el cambio de Gobierno. Según lo citado por el medio, en anteriores oportunidades había defendido su permanencia con el argumento de que una empresa como Ecopetrol no podía quedar “tirada” o acéfala.

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Ahora, su renuncia se suma a otros movimientos recientes dentro de la compañía, que atraviesa una etapa de transición en su máximo órgano directivo. La asamblea extraordinaria de este martes será clave para definir el nuevo equilibrio interno de la petrolera estatal y el rumbo que tomará bajo el actual Gobierno.

Ecopetrol agradeció públicamente la gestión de Vélez mediante el reporte enviado a la Superintendencia Financiera. La empresa destacó sus aportes durante el tiempo en que hizo parte de la junta directiva y resaltó especialmente su trabajo en temas ambientales y territoriales.

“Ecopetrol agradece al doctor Hildebrando Vélez su contribución a la gestión de la Junta Directiva durante el ejercicio de su cargo, de manera especial, sus aportes en materias ambientales y su permanente interés por fortalecer la relación de la Compañía con los territorios”, señaló la compañía.

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La petrolera también le deseó éxitos en sus proyectos personales y profesionales. El mensaje fue incluido en la comunicación oficial con la que se informó al mercado sobre la renuncia del directivo.

La petrolera también le deseó éxitos en sus proyectos personales y profesionales. El mensaje fue incluido en la comunicación oficial con la que se informó al mercado sobre la renuncia del directivo - crédito Colprensa

Vélez había llegado en 2025

Hildebrando Vélez Galeano ingresó a la junta directiva de Ecopetrol el 28 de marzo de 2025, luego de ser incluido en la plancha presentada por el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Inicialmente hizo parte del equipo directivo como miembro no independiente.

Posteriormente, desde el 13 de enero de 2026, pasó a figurar como miembro independiente de la junta. Durante su permanencia en el cargo, ocupó posiciones relevantes dentro del gobierno corporativo de la petrolera.

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Vélez fue vicepresidente de la junta directiva, presidente del comité de tecnología e innovación y del comité de compensación, nominación y cultura. Su perfil profesional estaba asociado principalmente a asuntos ambientales, gestión pública, transición energética y dirección estratégica.

Su formación base es la de ingeniero químico de la Universidad Nacional. Además, cuenta con un doctorado en ciencias ambientales de la Universidad del Valle y maestrías en filosofía.

Según la información que respaldó su elección en Ecopetrol, su experiencia estaba relacionada con industria energética, transición energética, administración, alta gerencia, liderazgo, asuntos de gobierno y política pública, salud, seguridad y medio ambiente, así como estrategia empresarial y gestión de proyectos.

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También se destacó su trayectoria como asesor y consultor del Dagma de Cali, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, lo que reforzaba su perfil técnico en asuntos ambientales.

La renuncia de Vélez ocurre en un momento de alta sensibilidad para Ecopetrol, luego de otros movimientos en la dirección de la empresa y en medio de una discusión pública sobre su futuro corporativo, energético y financiero. Con esta nueva salida, la petrolera se aproxima a una asamblea extraordinaria marcada por la renovación de su junta y por las expectativas sobre el rumbo que adoptará bajo el gobierno de De la Espriella.

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