Colombia

Ecopetrol llega a asamblea clave con nueva salida en su junta directiva

Hildebrando Vélez Galeano presentó su renuncia, que será efectiva desde este martes, según información reportada a la SuperFinanciera

- crédito Cristian Bayona/Colprensa
- crédito Cristian Bayona/Colprensa
Guardar

La junta directiva de Ecopetrol tendrá una nueva salida en medio del reacomodo interno que vive la petrolera estatal tras el cambio de Gobierno. Hildebrando Vélez Galeano, integrante del órgano directivo y padre de la exministra de Minas Irene Vélez, presentó su carta de renuncia al cargo.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la dimisión fue comunicada a través de información relevante ante la Superintendencia Financiera, como corresponde en el caso de empresas listadas en bolsa, tanto en Colombia como en Nueva York.

PUBLICIDAD

La salida de Vélez se hará efectiva desde este martes 15 de septiembre, el mismo día en que está prevista una asamblea extraordinaria de Ecopetrol. La reunión se realizará prácticamente sin la presencia de integrantes de la junta que venía desde el gobierno de Gustavo Petro, pues varios miembros se retiraron después de la llegada de la administración de Abelardo de la Espriella.

Hildebrando Vélez, padre de Irene Vélez y cercano al presidente Gustavo Petro - crédito redes sociales
Hildebrando Vélez, padre de Irene Vélez y cercano al expresidente Gustavo Petro - crédito redes sociales

Nueva salida en la petrolera estatal

Vélez Galeano permanecía en la junta pese a los cambios registrados tras el cambio de Gobierno. Según lo citado por el medio, en anteriores oportunidades había defendido su permanencia con el argumento de que una empresa como Ecopetrol no podía quedar “tirada” o acéfala.

PUBLICIDAD

Ahora, su renuncia se suma a otros movimientos recientes dentro de la compañía, que atraviesa una etapa de transición en su máximo órgano directivo. La asamblea extraordinaria de este martes será clave para definir el nuevo equilibrio interno de la petrolera estatal y el rumbo que tomará bajo el actual Gobierno.

Ecopetrol agradeció públicamente la gestión de Vélez mediante el reporte enviado a la Superintendencia Financiera. La empresa destacó sus aportes durante el tiempo en que hizo parte de la junta directiva y resaltó especialmente su trabajo en temas ambientales y territoriales.

Ecopetrol agradece al doctor Hildebrando Vélez su contribución a la gestión de la Junta Directiva durante el ejercicio de su cargo, de manera especial, sus aportes en materias ambientales y su permanente interés por fortalecer la relación de la Compañía con los territorios”, señaló la compañía.

La petrolera también le deseó éxitos en sus proyectos personales y profesionales. El mensaje fue incluido en la comunicación oficial con la que se informó al mercado sobre la renuncia del directivo.

Ecopetrol enfrenta escándalos por irregularidades, con filtraciones de informes confidenciales que agravan la crisis - crédito Colprensa
La petrolera también le deseó éxitos en sus proyectos personales y profesionales. El mensaje fue incluido en la comunicación oficial con la que se informó al mercado sobre la renuncia del directivo - crédito Colprensa

Vélez había llegado en 2025

Hildebrando Vélez Galeano ingresó a la junta directiva de Ecopetrol el 28 de marzo de 2025, luego de ser incluido en la plancha presentada por el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Inicialmente hizo parte del equipo directivo como miembro no independiente.

Posteriormente, desde el 13 de enero de 2026, pasó a figurar como miembro independiente de la junta. Durante su permanencia en el cargo, ocupó posiciones relevantes dentro del gobierno corporativo de la petrolera.

Vélez fue vicepresidente de la junta directiva, presidente del comité de tecnología e innovación y del comité de compensación, nominación y cultura. Su perfil profesional estaba asociado principalmente a asuntos ambientales, gestión pública, transición energética y dirección estratégica.

Su formación base es la de ingeniero químico de la Universidad Nacional. Además, cuenta con un doctorado en ciencias ambientales de la Universidad del Valle y maestrías en filosofía.

Según la información que respaldó su elección en Ecopetrol, su experiencia estaba relacionada con industria energética, transición energética, administración, alta gerencia, liderazgo, asuntos de gobierno y política pública, salud, seguridad y medio ambiente, así como estrategia empresarial y gestión de proyectos.

También se destacó su trayectoria como asesor y consultor del Dagma de Cali, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, lo que reforzaba su perfil técnico en asuntos ambientales.

La renuncia de Vélez ocurre en un momento de alta sensibilidad para Ecopetrol, luego de otros movimientos en la dirección de la empresa y en medio de una discusión pública sobre su futuro corporativo, energético y financiero. Con esta nueva salida, la petrolera se aproxima a una asamblea extraordinaria marcada por la renovación de su junta y por las expectativas sobre el rumbo que adoptará bajo el gobierno de De la Espriella.

Temas Relacionados

EcopetrolHildebrando Vélezjunta directivaSuperintendencia FinancieraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Unal pide protocolo para ingreso de Fuerza Pública en casos extremos de violencia

Diego Torres, representante del Consejo Superior Universitario, dijo que se deben actualizar reglas sin estigmatizar a los estudiantes

Unal pide protocolo para ingreso de Fuerza Pública en casos extremos de violencia

Hombres armados que serían del ELN destruyeron con maquinaria la estación de Policía de Betoyes, Arauca

La acción quedó registrada en videos, en los que también se observa a varios sujetos recorriendo el centro poblado. La comisaría había quedado sin uniformados tras el ataque ocurrido en julio, en el que fueron asesinados dos policías

Hombres armados que serían del ELN destruyeron con maquinaria la estación de Policía de Betoyes, Arauca

Alerta por tarifas de energía: estas empresas están más expuestas al alza de precios ante el fenómeno de El Niño

Electrovichada registra una exposición del 100% de sus compras de electricidad a la bolsa, Gensa del 95% y Air-e del 55%, mientras que Enel Colombia, EPM y Celsia presentan niveles de exposición considerablemente menores del 5%, 10% y 0%, respectivamente

Alerta por tarifas de energía: estas empresas están más expuestas al alza de precios ante el fenómeno de El Niño

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este martes 15 de septiembre

El Pico y Placa modifica constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este martes 15 de septiembre

Procuraduría suspende e inhabilita a dos dragoneantes del Inpec por omitir registros del ingreso de músicos a cárcel de Itagüí

La decisión corresponde a un fallo de primera instancia relacionado con el evento del 8 de abril de 2026, en el que participó el cantante Nelson Velásquez y al que ingresaron más de 100 personas externas al penal

Procuraduría suspende e inhabilita a dos dragoneantes del Inpec por omitir registros del ingreso de músicos a cárcel de Itagüí
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Colombia brilló en los Emmy 2026: Sofía Vergara deslumbró y Carlos Manuel Vesga estuvo a un paso del premio

Colombia brilló en los Emmy 2026: Sofía Vergara deslumbró y Carlos Manuel Vesga estuvo a un paso del premio

Laura Tobón le hizo ‘picante’ ofrecimiento a Yina Calderón tras confesar que su esposo era su “amor platónico”: “Se lo comparto”

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Shakira se llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid: más de 100 artistas viajaron a España para participar en los 12 conciertos que realizará la colombiana

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Deportes

Así fue el banderazo de los hinchas de Santa Fe en Brasil durante la previa del partido ante Vasco Da Gama: Daniel Torres dio estas palabras

Así fue el banderazo de los hinchas de Santa Fe en Brasil durante la previa del partido ante Vasco Da Gama: Daniel Torres dio estas palabras

‘Cucho’ Hernández anotó su primer gol de la temporada con el Real Betis: Nelson Deossa ingresó desde el banco y humilló a un rival

Atlético Nacional reveló lo ansioso que estaba James Rodríguez antes de ser presentado ante los hinchas en el estadio Atanasio Girardot

James Rodríguez debutará con Atlético Nacional en El Campín ante Inter de Bogotá: día y hora para ver su regreso al fútbol colombiano

Bayern Múnich respaldó el bajo nivel que ha tenido Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, en los últimos dos partidos