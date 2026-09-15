Colombia

Hombres armados que serían del ELN destruyeron con maquinaria la estación de Policía de Betoyes, Arauca

La acción quedó registrada en videos, en los que también se observa a varios sujetos recorriendo el centro poblado. La comisaría había quedado sin uniformados tras el ataque ocurrido en julio, en el que fueron asesinados dos policías

Golpe al ELN en Cesar: autoridades capturaron cuatro integrantes del frente Camilo Torres - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Hombres que serían integrantes del ELN fueron registrados recorriendo las calles de Betoyes. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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Una máquina fue utilizada para terminar de destruir los restos de la estación de Policía de Betoyes, en zona rural de Tame, Arauca, en una acción atribuida a hombres que serían integrantes del ELN. Las imágenes conocidas muestran la presencia de varios sujetos armados en el centro poblado y la intervención de maquinaria amarilla sobre la estructura.

De acuerdo con El Tiempo, la estación se encontraba sin uniformados desde el ataque ocurrido en julio, en el que fueron asesinados dos policías y las instalaciones resultaron destruidas. Después de ese hecho, los demás integrantes de la institución fueron retirados del sector, por lo que Betoyes quedó sin presencia policial permanente.

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Maquinaria fue utilizada para derribar la estructura

Las imágenes conocidas por Caracol Radio muestran inicialmente, desde el aire, el desplazamiento de varios vehículos por las vías de la zona. Posteriormente, aparece una máquina amarilla en inmediaciones de la estación.

En otros registros se observa la maquinaria entre los escombros mientras derriba paredes y estructuras que todavía permanecían en pie. El material permite ver el momento en que la máquina interviene directamente sobre los restos de la antigua instalación policial.

La emisora también conoció videos en los que aparecen varios hombres armados recorriendo las calles de Betoyes, mientras vehículos se movilizan por el centro poblado. Según el medio, esos registros fueron grabados por los propios integrantes del ELN.

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La presencia de la maquinaria se produjo en un lugar que ya no contaba con uniformados permanentes, luego del retiro de los policías que permanecían en el sector tras el ataque contra la estación.

La máquina intervino los restos de la estación de Policía que permanecían en pie tras el ataque. - crédito Suministrada a Caracol Radio
La máquina intervino los restos de la estación de Policía que permanecían en pie tras el ataque. - crédito Suministrada a Caracol Radio

Betoyes permanece sin presencia policial permanente

La salida de los uniformados ocurrió después del ataque contra la estación en julio, según la información publicada por el diario. La infraestructura había quedado destruida y los integrantes de la institución que permanecían en el centro poblado fueron retirados.

Una fuente consultada por ese medio se refirió a las imágenes y afirmó: “Se muestran ahí patrullando a plena luz del día”. Sobre el retiro de los policías, la misma fuente explicó: “sacaron el resto porque la estación quedó destruida”.

La situación de Betoyes tiene similitudes con lo ocurrido recientemente en Guamalito, Norte de Santander, donde la salida de los uniformados después de ataques contra la infraestructura policial dejó durante un periodo al corregimiento sin presencia permanente de la institución.

En ese caso, posteriormente la Policía desplegó 150 uniformados para retomar el control del sector y garantizar la reconstrucción de la estación.

Varios sujetos fueron registrados recorriendo las calles del centro poblado. - crédito Suministrada a Caracol Radio
Varios sujetos fueron registrados recorriendo las calles del centro poblado. - crédito Suministrada a Caracol Radio

Ejército reforzó presencia en varios puntos de Arauca

Después de los hechos registrados en Betoyes, el Ejército intensificó el despliegue de tropas y los puestos de control en distintos sectores del departamento, informó el medio radial.

Las operaciones fueron reforzadas en Caño Limón, Flor Amarillo, Cravo Norte, Betoyes y Tame, como parte de las acciones desarrolladas frente a la presencia y las actividades del ELN en esta zona de Arauca.

El Ejército reforzó el despliegue de tropas y puestos de control en varios sectores de Arauca. - crédito Europa Press
El Ejército reforzó el despliegue de tropas y puestos de control en varios sectores de Arauca. - crédito Europa Press

Autoridades buscan establecer cómo llegó la maquinaria

Además del seguimiento a la presencia de los hombres armados, las autoridades buscan determinar las circunstancias relacionadas con el traslado de la máquina hasta Betoyes.

Según Caracol Radio, las autoridades intentan establecer de dónde fue obtenida la maquinaria, cómo fue movilizada hasta el centro poblado y quiénes participaron en la acción.

La estación había quedado gravemente afectada por el ataque que ocasionó la muerte de los dos policías y, posteriormente, los uniformados que permanecían en el sector fueron retirados.

Ahora, las verificaciones se concentran en establecer las circunstancias en las que la maquinaria llegó hasta las inmediaciones de la antigua instalación policial y en identificar a quienes participaron en la acción registrada en los videos.

El caso ocurre en una zona de Arauca donde, según El Tiempo, ha existido durante décadas presencia del ELN.

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