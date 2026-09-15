Colombia

Venta de ISA entra al debate fiscal: Cárdenas plantea usar activos para bajar deuda

El exministro de Hacienda criticó el Presupuesto de $635 billones y dijo que la venta de ISA debería usarse para prepagar deuda

Durante su intervención en La Luciérnaga, Cárdenas cuestionó que se esté pidiendo a los empresarios pagar los impuestos de dos años en uno - crédito Diego Pineda/Colprensa
El exministro de Hacienda criticó el Presupuesto de $635 billones y dijo que la venta de ISA debería usarse para prepagar deuda - crédito Diego Pineda/Colprensa
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El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas propuso vender la participación de Ecopetrol en Interconexión Eléctrica S.A., ISA, como una fórmula para obtener recursos y enfrentar la crisis fiscal que, según él, heredó el gobierno de Abelardo de la Espriella de la administración de Gustavo Petro.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Cárdenas planteó la propuesta en medio del debate por el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el actual Gobierno. A su juicio, Colombia necesita sincerar el gasto estatal, recortar rubros difíciles y acudir a activos estratégicos para reducir el endeudamiento.

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El exfuncionario cuestionó el monto presupuestal aprobado en el Congreso, que asciende a $635 billones, y lo calificó como un presupuesto “XXL” por considerarlo exageradamente grande. Según advirtió, ese techo puede generar un déficit fiscal considerable, aumentar la deuda pública, presionar las tasas de interés y provocar efectos negativos sobre el tipo de cambio.

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Isa en la sede de la empresa en Medellín, Colombia, 27 de junio, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta
FOTO DE ARCHIVO. El logo de Isa en la sede de la empresa en Medellín, Colombia, 27 de junio, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Cárdenas critica Presupuesto de 2027

Cárdenas fue enfático al atribuir la situación fiscal actual al gobierno anterior. En su análisis, el deterioro de las cuentas públicas no es responsabilidad de la administración de De la Espriella, sino de decisiones heredadas.

El juicio de responsabilidades tiene que apuntar hacia el gobierno de Petro. O sea, no hay la más mínima duda. El manejo fiscal del gobierno de Petro fue realmente un desastre porque no tuvieron en consideración ningún criterio de responsabilidad, de sostenibilidad”, afirmó.

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El exministro agregó que, en su concepto, la administración anterior dejó problemas que ahora debe resolver el nuevo Gobierno. “Aquí es a gastar, gastar, gastar y dejar líos y que el próximo lo resuelva”, sostuvo, al insistir en que la crisis actual “no es un problema del gobierno de Abelardo de la Espriella, es un problema de heredados”.

Cárdenas también señaló que el país debe tomar decisiones impopulares para corregir el rumbo fiscal. Entre ellas mencionó la congelación de salarios públicos, el ajuste al precio del ACPM, la supresión de cargos administrativos y la eliminación de fondos como Fonsecon.

Según el exministro, aprobar un presupuesto abultado terminaría derivando en una jugada de “tres por uno”, pues obligaría al Gobierno a tramitar una ley de financiamiento, una reforma tributaria y un aumento del cupo de endeudamiento.

Venta de ISA para pagar deuda

Ante la necesidad de nuevas fuentes de ingresos, Cárdenas propuso que Ecopetrol venda su participación en ISA. Según dijo, esa empresa debería regresar a su esquema original como compañía independiente, con buen gobierno corporativo y participación del mercado.

Hay que devolver a ISA a su estado original, que sea una compañía independiente con buen gobierno corporativo... ¿Qué debe hacer Ecopetrol? Venderla”, afirmó.

El exministro planteó que la participación podría ser adquirida por fondos de pensiones, que representan a millones de colombianos, y que además se podrían ofrecer acciones en el mercado. La idea, según explicó, permitiría que Ecopetrol reciba una liquidez importante en medio de la discusión fiscal.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa
- crédito Cristian Bayona/Colprensa

De ejecutarse la transacción, la petrolera obtendría una caja de varios billones de pesos. Cárdenas sostuvo que esos recursos podrían convertirse en un dividendo extraordinario, del cual una parte llegaría al Gobierno nacional y ayudaría a atender los problemas fiscales.

Según los cálculos citados, el valor en bolsa de ISA asciende a $33,76 billones. Como Ecopetrol tiene una participación accionaria superior al 51 %, la venta podría aportar entre $15 billones y $17 billones.

Cárdenas advirtió, sin embargo, que esos recursos no deberían destinarse a financiar gasto corriente. Para él, la plata debe tener un uso específico: reducir deuda.

Esto tiene que irse a una de dos cosas, o a reducir la deuda de Ecopetrol o a reducir la deuda de la nación, o sea, directo directo a prepagar deuda, a bajar un poco esa deuda pública”, remarcó.

El exministro concluyó que Ecopetrol debería concentrarse en petróleo y gas, mientras la gestión eléctrica queda en manos de expertos e inversión privada independiente. Su propuesta se suma al debate sobre cómo enfrentar el deterioro fiscal sin seguir aumentando la deuda pública ni aplazar decisiones estructurales.

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