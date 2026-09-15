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Así fue el banderazo de los hinchas de Santa Fe en Brasil durante la previa del partido ante Vasco Da Gama: Daniel Torres dio estas palabras

El equipo colombiano enfrentará al brasileño en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo martes 15 de septiembre a partir de las 5:00 p. m.

Los jugadores de Independiente Santa Fe enviaron un mensaje a los aficionados colombianos que acompañaron a Brasil en el partido ante Vasco da Gama por la Conmebol - crédito @InfoCardenal10/X

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Independiente Santa Fe buscará en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana, con el antecedente inmediato del empate 0-0 ante Vasco da Gama en Bogotá el pasado 8 de septiembre, y el respaldo de sus hinchas, que realizaron un banderazo antes del partido de vuelta en Río de Janeiro.

El equipo dirigido por Pablo Repetto llegó a territorio brasileño durante la noche del domingo 13 de septiembre y este martes, 15 del mismo mes, enfrentará a Vasco da Gama desde las 5:00 p. m., hora de Colombia, en el estadio São Januário. La serie de cuartos de final no tiene diferencias tras el encuentro disputado en El Campín, por lo que el ganador accederá a la siguiente ronda del certamen continental.

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En la previa, integrantes del plantel cardenal enviaron un mensaje a los aficionados colombianos que viajaron para acompañar al club. “Esperemos conseguir la gloria”, dijo uno de los capitanes del equipo, Daniel Torres, frente al hotel donde se está hospedando la delegación santafereña.

Bogotá. Septiembre 11 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a Deportes Tolima, por encuentro válido de la fecha 10 de la Liga BetPlay ll 2026, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Independiente Santa Fe enfrenta a Vasco Da Gama el próximo miércoles 15 de septiembre a partir de las 5:00 p. m. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Los hinchas de Santa Fe hicieron un banderazo antes del duelo en São Januário

La presencia de seguidores del conjunto bogotano se hizo sentir antes del compromiso. Los aficionados se reunieron en Brasil para expresar su apoyo al plantel y sostener la expectativa de una clasificación que Santa Fe deberá buscar fuera de casa.

El banderazo antecedió a la llegada del equipo a Río de Janeiro y se produjo en un contexto especial para el club, que intentará romper una tendencia adversa en suelo brasileño. En sus últimas cinco visitas a Brasil por torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el cuadro cardenal no consiguió victorias.

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AMDEP1730. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/09/2026.- Alan Saldivia (i) de Vasco da Gama es amonestado este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Hugo Rodallega es el capitán de Independiente Santa Fe en esta Copa Sudamericana 2026 - crédito Carlos Ortega/EFE

Repetto incluyó regresos en la lista de convocados para el partido

El entrenador uruguayo definió la nómina de viajeros con novedades en todas las líneas. Entre los convocados aparecen Juan Espitia, Helibelton Palacios, Christian Mafla y Ewil Murillo, quienes integran las alternativas para el encuentro de vuelta.

En el arco estarán Andrés M. Marmolejo, Weimar Asprilla y Espitia. La defensa contará con Palacios, Emmanuel Olivera, Mateo Puerta, Iván Scarpeta, Jeison Angulo, Mafla y Víctor Moreno.

Para la mitad de la cancha, el cuerpo técnico convocó a Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilián Toscano, Luis Palacios, Alexis Zapata, Maximiliano Lovera y Murillo. El listado de delanteros está compuesto por Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Nahuel Bustos, Hugo Rodallega, Cristhian Portocarrero y Emerson Rivaldo.

Daniel Torres, Hugo Rodallega, Andrés Marmolejo y Emmanuel Olivera aparecen entre los futbolistas con mayor recorrido dentro de una convocatoria que ofrece variantes para responder a las exigencias de la eliminatoria. Repetto tendrá la posibilidad de ajustar su formación respecto del duelo en Bogotá, donde la falta de goles mantuvo la llave sin un favorito definido.

AMDEP1730. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/09/2026.- Franco Fagúndez de Santa Fe reacciona este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Franco Fagúndez tras perder una opción de gol para Independiente Santa Fe, en el partido pasado ante Vasco Da Gama - crédito Carlos Ortega/EFE

Santa Fe no ganó en sus cinco visitas más recientes a Brasil

El desafío en Río de Janeiro también tendrá como referencia los resultados recientes de Santa Fe en Brasil por Libertadores, Sudamericana y otros torneos de Conmebol. El registro incluye cinco partidos sin triunfos, con dos empates y tres derrotas.

El 4 de mayo de 2017, Santos venció 3-2 a Santa Fe. Un año más tarde, el 18 de abril de 2018, el club bogotano igualó 1-1 frente a Flamengo. El 12 de mayo de 2021, Fluminense se impuso 2-1.

La lista continuó el 4 de abril de 2023 con el empate 0-0 ante Goiás y el 15 de abril de 2026 con la caída 2-0 frente a Corinthians. El partido ante Vasco da Gama le ofrecerá a Santa Fe una nueva oportunidad de ganar en Brasil y modificar ese antecedente.

El conjunto cardenal buscará mantenerse en carrera por un trofeo que ya conquistó. Santa Fe fue campeón de la Copa Sudamericana en 2015 y ahora aspira a regresar a una semifinal continental con una actuación que defina su futuro en São Januário.

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