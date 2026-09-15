‘Cucho’ Hernández anotó su primer gol de la temporada con el Real Betis: Nelson Deossa ingresó desde el banco y humilló a un rival

Así fue la primera anotación de Juan Camilo "Cucho" Hernández con el Real Betis en la temporada 2026/27, ante Villarreal para el empate en la liga española - crédito ESPN

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Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol de la temporada con el Real Betis, que remontó y venció 2-1 al Villarreal en el estadio de La Cerámica. El delantero colombiano igualó el partido antes del descanso y fue una de las piezas de la reacción del equipo de Manuel Pellegrini, que sumó tres puntos en una visita exigente.

El encuentro, correspondiente a la quinta fecha de LaLiga, comenzó con ventaja para el conjunto local. Gerard Moreno abrió el marcador a los 29 minutos, en una acción que obligó al Betis a adelantar sus líneas y a asumir el control de la pelota. La respuesta llegó 10 minutos después con una jugada que tuvo a Ez Abde como principal protagonista.

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Juan Camilo "Cucho" Hernández anotó su primer gol en esta temporada con el Real Betis en la temporada 2026/27, mientras que Nelson Deossa ingresó desde el banco de suplentes - crédito Real Betis

El extremo marroquí encaró por el sector izquierdo, superó marcas y entró al área. Su remate exigió al arquero del Villarreal, que dejó un rebote corto frente al arco. El “Cucho” Hernández siguió la acción, atacó el espacio libre y definió de primera para establecer el 1-1 a los 39 minutos.

El tanto tuvo un valor especial para el atacante de 27 años. Era su primera anotación en la temporada 2026/27 y llegó en un momento en el que el Betis necesitaba recuperar el control tras el golpe inicial. Hernández había tenido presencia en el juego ofensivo, aunque también desperdició oportunidades que podrían haber ampliado la ventaja visitante en la segunda parte.

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La remontada se completó antes del descanso. El defensor brasileño Natan Bernardo de Souza, aprovechó otro balón suelto en el área y marcó el 2-1, resultado que se mantuvo hasta el final. El Betis administró la diferencia durante el complemento ante un Villarreal que buscó el empate con mayor posesión en campo rival.

Juan Camilo Hernández celebrando su gol que significó el empate de Real Betis ante Villarreal - crédito Kai Forsterling/EFE

El delantero colombiano fue autocrítico pese a la victoria

Hernández disputó 84 minutos y dejó números que reflejan su participación en el frente de ataque: registró cuatro remates, tres de ellos con dirección al arco, completó uno de dos regates y dio un pase clave. Según SofaScore, recibió una calificación de 6,6.

El delantero reconoció, tras el partido, que el resultado no eliminó la necesidad de corregir la definición. “La autoexigencia de este equipo no nos permite estar tan contentos”, afirmó en declaracionesdadas a Movistar La Liga. “Tuvimos tres o cuatro que tienen que ser gol. Yo tuve dos. Lo importante es hacer autocrítica desde la victoria. Corregir ganando es lo mejor”, añadió.

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El atacante también valoró la respuesta defensiva de los dirigidos por Pellegrini después de la remontada. “Hay que darle mucho mérito a la seguridad defensiva. Ante un equipo con jugadores de mucha calidad, no nos crearon poco peligro”, señaló el colombiano, que pidió mantener la calma pese al buen inicio de campaña.

Gerard Moreno anotó para el Villarreal, al final el partido finalizó 2-1 a favor de Real Betis - crédito La Liga

Nelson Deossa ingresó desde el banco y aportó desequilibrio

El otro colombiano del Betis, Nelson Deossa, entró a los 67 minutos en lugar de Rodrigo Riquelme. Pellegrini recurrió al mediocampista para refrescar una zona central que debía sostener la ventaja y, al mismo tiempo, ofrecer salidas rápidas frente a los avances del Villarreal.

Deossa aportó energía en la presión y buscó atacar los espacios que dejó el rival. Su acción más llamativa ocurrió cerca del minuto 84, cuando realizó un regate exitoso, que incluyó un “túnel” incluido, como se le conoce a la jugada de pasar el balón entre las piernas del rival, antes de ensayar un remate de zurda que se fue desviado. El volante también tuvo intervenciones ofensivas con tres disparos, de acuerdo con el registro del partido.

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El triunfo dejó al Real Betis con 12 puntos, los mismos que el Real Madrid, y a tres del líder Barcelona. El equipo sevillano enfrentará en la próxima jornada al Getafe, donde juega el lateral colombiano Johan Mojica. Hernández llegará a ese compromiso con la intención de convertir su primer gol del curso en el inicio de una racha.