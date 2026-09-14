Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Marino Hinestroza de Vasco da Gama controla el balón este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá - crédito Carlos Ortega/EFE

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Santa Fe visitará a Vasco da Gama este martes 15 de septiembre en Río de Janeiro, con el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 en juego tras el empate 0-0 de la ida en Bogotá. El equipo colombiano necesita ganar en los 90 minutos o imponerse en una eventual definición por penales para continuar en el torneo continental.

El partido de vuelta comenzará a las 5:00 p. m de Colombia y a las 7:00 p. m. de Brasil en el estadio São Januário. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre Boca Juniors de Argentina y São Paulo de Brasil, que por ahora el equipo argentino lidera por la mínima diferencia

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La transmisión fue anunciada por ESPN y su plataforma Disney+, aunque también será transmitido por DirecTV Sports. El empate dejó a Vasco da Gama conforme con un planteo que incluyó un equipo alternativo en Bogotá. El conjunto brasileño resistió los ataques locales y trasladó la definición a su estadio, donde buscará hacer valer la localía.

Alan Saldivia de Vasco da Gama es amonestado en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá - crédito Carlos Ortega/EFE

Santa Fe dominó varios pasajes del primer cruce en el estadio Nemesio Camacho El Campín, aunque no logró convertir sus oportunidades. Helibelton Palacios desperdició un mano a mano y Franco Fagúndez estrelló un remate en el travesaño, en las acciones más peligrosas del conjunto dirigido por Pablo Repetto.

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La presión inicial del equipo colombiano se sostuvo con proyecciones por las bandas, donde laterales y extremos buscaron generar superioridad numérica. Sin embargo, la falta de precisión entre los mediocampistas limitó la conexión entre Hugo Rodallega y Fagúndez, mientras los centrales brasileños anticiparon al delantero.

El ingreso de Maxi Lovera por Emerson Rodríguez buscó devolverle control a Santa Fe, pero el equipo perdió la pausa en la elaboración y demoró el retroceso ante los contraataques rivales. En el cierre, Leo Jardim evitó el gol con intervenciones exigidas ante dos cabezazos consecutivos de Fagúndez y Rodallega.

Iván Scarpeta de Santa Fe disputa el balón con Claudio Spinelli de Vasco da Gama este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín - crédito Carlos Ortega/EFE

Santa Fe llegará a Río de Janeiro después de vencer 1-0 a Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2026-II. Ese resultado lo ubicó séptimo entre los ocho clasificados y extendió a 12 partidos su invicto en todas las competencias.

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El triunfo frente a Tolima fue apenas el tercero del Cardenal en el torneo colombiano, aunque solo perdió uno de sus ocho partidos de liga y empató cuatro. La campaña internacional adquirió prioridad para el club, que ya eliminó a River Plate en los octavos de final mediante una tanda de 22 penales en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Vasco da Gama, entre la Sudamericana y la lucha por no descender

Jugadores de Vasco da Gama reaccionan este martes, al finalizar el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín - crédito Carlos Ortega/EFE

Vasco da Gama ocupa el puesto 17 del Brasileirão, dentro de la zona de descenso a la Serie B, con 28 puntos sobre 78 posibles. Su panorama local contrasta con la posibilidad de avanzar en la Sudamericana y con la victoria 2-1 ante Grêmio en Porto Alegre durante el último fin de semana.

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El resultado frente a Grêmio representó un impulso para el plantel carioca antes de recibir a Santa Fe. Sin embargo, el entrenador portugués Pedro Emanuel reconoció que la permanencia en la máxima categoría brasileña condiciona las decisiones deportivas del club.

El técnico explicó que evaluará el estado físico de sus jugadores para armar un equipo capaz de competir sin descuidar el calendario local. “La prioridad de la institución es salvar la categoría en el Brasileirão”, sostuvo Pedro Emanuel, quien pretende presentar una formación “fresca” para la serie continental.

El equipo brasileño tendrá cuatro bajas confirmadas: el volante Mateus Carvalho y el delantero Brenner están lesionados, mientras que Alan Lescano y el atacante argentino Facundo Colidio no fueron inscritos para esta instancia. La incorporación de Santiago Sosa ofrece una alternativa para el mediocampo, después de que el argentino fuera una pieza del Racing de Gustavo Costas campeón de la Sudamericana en 2024.

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