Deportes

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El equipo Cardenal necesita una victoria que lo vuelva a instalar en semifinales del campeonato continental, en donde enfrentará al ganador de la llave entre São Paulo y Boca Juniors

AMDEP1730. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/09/2026.- Marino Hinestroza de Vasco da Gama controla el balón este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Marino Hinestroza de Vasco da Gama controla el balón este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá - crédito Carlos Ortega/EFE
Guardar

Santa Fe visitará a Vasco da Gama este martes 15 de septiembre en Río de Janeiro, con el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 en juego tras el empate 0-0 de la ida en Bogotá. El equipo colombiano necesita ganar en los 90 minutos o imponerse en una eventual definición por penales para continuar en el torneo continental.

El partido de vuelta comenzará a las 5:00 p. m de Colombia y a las 7:00 p. m. de Brasil en el estadio São Januário. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre Boca Juniors de Argentina y São Paulo de Brasil, que por ahora el equipo argentino lidera por la mínima diferencia

PUBLICIDAD

La transmisión fue anunciada por ESPN y su plataforma Disney+, aunque también será transmitido por DirecTV Sports. El empate dejó a Vasco da Gama conforme con un planteo que incluyó un equipo alternativo en Bogotá. El conjunto brasileño resistió los ataques locales y trasladó la definición a su estadio, donde buscará hacer valer la localía.

AMDEP1730. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/09/2026.- Alan Saldivia (i) de Vasco da Gama es amonestado este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Alan Saldivia de Vasco da Gama es amonestado en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá - crédito Carlos Ortega/EFE

Santa Fe dominó varios pasajes del primer cruce en el estadio Nemesio Camacho El Campín, aunque no logró convertir sus oportunidades. Helibelton Palacios desperdició un mano a mano y Franco Fagúndez estrelló un remate en el travesaño, en las acciones más peligrosas del conjunto dirigido por Pablo Repetto.

PUBLICIDAD

La presión inicial del equipo colombiano se sostuvo con proyecciones por las bandas, donde laterales y extremos buscaron generar superioridad numérica. Sin embargo, la falta de precisión entre los mediocampistas limitó la conexión entre Hugo Rodallega y Fagúndez, mientras los centrales brasileños anticiparon al delantero.

El ingreso de Maxi Lovera por Emerson Rodríguez buscó devolverle control a Santa Fe, pero el equipo perdió la pausa en la elaboración y demoró el retroceso ante los contraataques rivales. En el cierre, Leo Jardim evitó el gol con intervenciones exigidas ante dos cabezazos consecutivos de Fagúndez y Rodallega.

AMDEP1730. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/09/2026.-Iván Scarpeta (d) de Santa Fe disputa el balón con Claudio Spinelli de Vasco da Gama este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Iván Scarpeta de Santa Fe disputa el balón con Claudio Spinelli de Vasco da Gama este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín - crédito Carlos Ortega/EFE

Santa Fe llegará a Río de Janeiro después de vencer 1-0 a Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2026-II. Ese resultado lo ubicó séptimo entre los ocho clasificados y extendió a 12 partidos su invicto en todas las competencias.

El triunfo frente a Tolima fue apenas el tercero del Cardenal en el torneo colombiano, aunque solo perdió uno de sus ocho partidos de liga y empató cuatro. La campaña internacional adquirió prioridad para el club, que ya eliminó a River Plate en los octavos de final mediante una tanda de 22 penales en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Vasco da Gama, entre la Sudamericana y la lucha por no descender

AMDEP1730. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/09/2026.- Jugadores de Vasco da Gama reaccionan este martes, al finalizar el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Jugadores de Vasco da Gama reaccionan este martes, al finalizar el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín - crédito Carlos Ortega/EFE

Vasco da Gama ocupa el puesto 17 del Brasileirão, dentro de la zona de descenso a la Serie B, con 28 puntos sobre 78 posibles. Su panorama local contrasta con la posibilidad de avanzar en la Sudamericana y con la victoria 2-1 ante Grêmio en Porto Alegre durante el último fin de semana.

El resultado frente a Grêmio representó un impulso para el plantel carioca antes de recibir a Santa Fe. Sin embargo, el entrenador portugués Pedro Emanuel reconoció que la permanencia en la máxima categoría brasileña condiciona las decisiones deportivas del club.

El técnico explicó que evaluará el estado físico de sus jugadores para armar un equipo capaz de competir sin descuidar el calendario local. “La prioridad de la institución es salvar la categoría en el Brasileirão”, sostuvo Pedro Emanuel, quien pretende presentar una formación “fresca” para la serie continental.

El equipo brasileño tendrá cuatro bajas confirmadas: el volante Mateus Carvalho y el delantero Brenner están lesionados, mientras que Alan Lescano y el atacante argentino Facundo Colidio no fueron inscritos para esta instancia. La incorporación de Santiago Sosa ofrece una alternativa para el mediocampo, después de que el argentino fuera una pieza del Racing de Gustavo Costas campeón de la Sudamericana en 2024.

Temas Relacionados

Independiente Santa FeVasco da GamaSanta Fe vs. Vasco da GamaCopa SudamericanaCuartos de finalColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este fue el emotivo mensaje de Salomé Rodríguez luego de la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Nacional en el estadio Atanasio Girardot

El volante fue confirmado y estará jugando inicialmente por seis meses en el fútbol profesional colombiano con el equipo de la ciudad de Medellín

Este fue el emotivo mensaje de Salomé Rodríguez luego de la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Nacional en el estadio Atanasio Girardot

Selección Colombia jugaría partido amistoso de fecha FIFA en Cali para ayudar a las víctimas del terremoto: la Federación ya habría dado el aval

El presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol confirmó que parte de los ingresos irían en la nueva sede de la entidad, luego de que la que tuvieran fuera destruida por el terremoto del 10 de agosto

Selección Colombia jugaría partido amistoso de fecha FIFA en Cali para ayudar a las víctimas del terremoto: la Federación ya habría dado el aval

Ministra Juliana Gutiérrez justificó el recorte presupuestal del gobierno de Abelardo de la Espiella al deporte: “Para cuidar las finanzas del país”

Juliana Gutiérrez aseguró que los deportistas en el país siguen siendo importante y se seguirán apoyando a pesar del bajo presupuesto que tendrá la cartera en 2027

Ministra Juliana Gutiérrez justificó el recorte presupuestal del gobierno de Abelardo de la Espiella al deporte: “Para cuidar las finanzas del país”

Juegos Suramericanos 2026, Colombia se destaca en gimnasia, natación y clavados: así va en el medallero y las opciones de preseas para hoy, 14 de septiembre

La delegación cafetera viajó a Argentina con más de 400 deportistas que competirán hasta el 26 de septiembre en el evento que hace parte del ciclo olímpico

Juegos Suramericanos 2026, Colombia se destaca en gimnasia, natación y clavados: así va en el medallero y las opciones de preseas para hoy, 14 de septiembre

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: Millonarios dio el salto al segundo puesto y Deportivo Cali entró a los ocho tras sus victorias

El vigente bicampeón del fútbol colombiano, Junior FC, es penúltimo con apenas tres unidades en siete partidos, luego de la derrota contra Alianza FC que respira en el descenso

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: Millonarios dio el salto al segundo puesto y Deportivo Cali entró a los ocho tras sus victorias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Shakira se llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid: más de 100 artistas viajaron a España para participar en los 12 conciertos que realizará la colombiana

Shakira se llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid: más de 100 artistas viajaron a España para participar en los 12 conciertos que realizará la colombiana

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Doctor Krápula se prepara para iniciar una nueva era en el Festival Cordillera: “Hay medio país que no está de acuerdo con esa figura”

El bus de Martín Elías Jr. se vio involucrado en un choque en Barbosa que dejó dos muertos

Deportes

Este fue el emotivo mensaje de Salomé Rodríguez luego de la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Nacional en el estadio Atanasio Girardot

Este fue el emotivo mensaje de Salomé Rodríguez luego de la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Nacional en el estadio Atanasio Girardot

Selección Colombia jugaría partido amistoso de fecha FIFA en Cali para ayudar a las víctimas del terremoto: la Federación ya habría dado el aval

Ministra Juliana Gutiérrez justificó el recorte presupuestal del gobierno de Abelardo de la Espiella al deporte: “Para cuidar las finanzas del país”

Juegos Suramericanos 2026, Colombia se destaca en gimnasia, natación y clavados: así va en el medallero y las opciones de preseas para hoy, 14 de septiembre

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: Millonarios dio el salto al segundo puesto y Deportivo Cali entró a los ocho tras sus victorias