Tras tiroteo en colegio de Medellín, estudiantes regresarán a clase: así funcionará el retorno bajo estrictos protocolos

La Secretaría de Seguridad de Medellín identificó al estudiante armado como Jhoan Sebastián Ovalle, un menor de 17 años que cursa décimo grado - crédito X

Guardar

Cuatro días después del tiroteo protagonizado por un estudiante en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en el centro-oriente de Medellín, finalmente los estudiantes podrán regresar a las aulas académicas.

Según se conoció en la mañana del domingo, el regreso gradual a clases en la comenzará el martes 15 de septiembre, con un esquema por grados para los más de 1.000 estudiantes que permanecían fuera de las aulas tras el grave hecho de seguridad.

PUBLICIDAD

La reapertura avanzará durante tres días y cerrará con una jornada lúdica y deportiva. Las autoridades definieron acompañamiento institucional y acciones preventivas para que los alumnos, docentes y familias retomen las actividades presenciales.

Según el cronograma, el martes 15 asistirán los estudiantes de sexto y séptimo. El miércoles será el turno de los cursos de octavo y noveno.

El tiroteo en la institución educativa de Medellín ocurrió el 9 de septiembre hacia las 8:00 a. m., cuando el menor ingresó con un arma de menor letalidad y efectuó disparos en el patio - crédito X

Finalmente, los alumnos de décimo y undécimo regresarán el jueves. La programación prevé que el viernes se realicen actividades deportivas y recreativas con apoyo del Inder y de distintas dependencias del Distrito.

El retorno presencial de la comunidad educativa del barrio Villa Lilliam, en el centro oriente de Medellín, será escalonado y estará acompañado por entidades distritales. El objetivo de las medidas es recuperar la confianza dentro del colegio después de que un adolescente ingresó armado a la sede e hizo varios disparos.

PUBLICIDAD

Las autoridades reforzarán los controles en los colegios

La Secretaría de Educación acordó el plan de retorno después de un encuentro con el Ministerio de Educación Nacional. La estrategia contempla acciones para apoyar a estudiantes, directivos, profesores y familias.

Entre las disposiciones figura la continuidad de las denominadas “requisas pedagógicas”. Estos controles buscan evitar que objetos peligrosos ingresen a las instituciones educativas de la ciudad.

Las autoridades informaron que el menor entró a la institución Gabriel García Márquez, en La Sierra de la comuna 8, e intimidó a alumnos y profesores antes de causarse una lesión en la cabeza - crédito X

Las autoridades sostendrán estas intervenciones más allá de la reapertura del Gabriel García Márquez. La decisión responde a la preocupación generada por el hecho registrado en ese plantel.

El alcalde Federico Gutiérrez lamentó la situación y planteó la necesidad de acompañar a los jóvenes en los entornos educativos. El mandatario señaló que el estudiante involucrado se encontraba desescolarizado.

PUBLICIDAD

“Yo les quiero decir que para mí es una situación muy triste, que un menor de edad que estaba desescolarizado, que era esa institución educativa, haya entrado con un arma para buscar agredir 1 de de los profesores, es una situación muy delicada. Acá hay un tema de fondo, miren, el tema de los problemas de salud mental, el tema de las adicciones a las drogas”, afirmó Gutiérrez al referirse al ingreso del menor con un arma.

El estudiante permanece en recuperación bajo custodia institucional

Entretanto, el adolescente de 17 años recibió atención en la Clínica Sagrado Corazón y luego fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación. Allí continúa su recuperación aunque su estado de salud es crítico, según el más reciente reporte.

PUBLICIDAD

Las autoridades de Medellín informaron que Jhoan Sebastián Ovalle recibía acompañamiento psicosocial desde 2025 por conductas agresivas, episodios de violencia y crisis emocionales - crédito Alcaldía Medellín

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que la Policía de Infancia y Adolescencia acompaña al estudiante. Esa entidad también adelanta actuaciones ante una eventual judicialización.

“Independientemente del resultado, lastimosamente, que genera esta lesión para el joven, pues, este joven, mientras que está en el proceso de salud, pues, también está siendo acompañado por la policía de infancia y adolescencia, quien lleva el proceso también de una eventual judicialización, por lo que al interior del colegio estaba haciendo este joven con un arma de fuego”, señaló Villa.

La Policía Metropolitana acompañará a la profesora de artística del colegio. La medida se adoptó luego de versiones según las cuales la docente habría sido objeto de intimidaciones.

PUBLICIDAD

La educadora solicitó que su situación sea evaluada por el Comité de Amenazados. La instancia deberá definir si corresponde un traslado.

El caso que llevó a suspender la presencialidad ocurrió cuando el joven armado entró al establecimiento con la intención de agredir a uno de los profesores. Los disparos causaron temor entre quienes integran la comunidad educativa.

Con el regreso por etapas, las autoridades esperan que las actividades escolares recuperen su ritmo habitual. El plan combina la asistencia gradual, el acompañamiento institucional y los controles preventivos dentro de los planteles.