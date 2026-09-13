Colombia

Mujer fue rescatada tras ser arrastrada por el oleaje cerca del muelle de Puerto Colombia: todo quedó en video

La emergencia ocurrió en la madrugada del domingo 13 de septiembre cuando ingresó al mar antes del horario permitido y fue sacada por un mesero

La mujer rescatada en Puerto Colombia fue trasladada al Hospital Municipal y luego remitida a Barranquilla por la gravedad de su estado - crédito @primeronoticiaa/X

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La mujer arrastrada por el oleaje cerca del muelle de Puerto Colombia, en Atlántico, fue remitida a Barranquilla debido a la gravedad de su estado, luego de que varias personas intervinieran para sacarla del mar durante la mañana del domingo 13 de septiembre.

El rescate ocurrió fuera del horario autorizado para el ingreso de bañistas. Según informó la coordinadora operativa del Cuerpo de Salvavidas, Linda Goenaga, un mesero que estaba en el sector logró extraer a la víctima del agua.

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La emergencia se registró entre las 5:30 y las 6:00 a. m. en el sector de la plaza, donde un grupo de jóvenes se encontraba nadando. Tras ser auxiliada, la mujer llegó al Hospital Municipal de Puerto Colombia y luego fue trasladada a la capital del Atlántico para recibir atención especializada.

Un video difundido en redes sociales mostró momentos de angustia frente al mar, mientras un grupo de cerca de cinco personas intentaban ayudar a la víctima. En cuestión de segundos, la mujer logró ser captada por el hombre ante el fuerte oleaje, para ser trasladada a un centro médico.

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Una mujer fue arrastrada por el oleaje y rescatada cerca del muelle de Puerto Colombia, en Atlántico, tras ingresar al mar antes del horario autorizado - crédito Captura video
Una mujer fue arrastrada por el oleaje y rescatada cerca del muelle de Puerto Colombia, en Atlántico, tras ingresar al mar antes del horario autorizado - crédito Captura video

Detalles del rescate

Goenaga relató que la mujer quedó a merced de la corriente en una zona afectada por el fuerte oleaje. “Una mujer fue arrastrada por la fuerte corriente del sector”, dijo la coordinadora operativa al diario regional El Heraldo.

La funcionaria destacó la intervención de una persona que trabajaba en el lugar. “Pero gracias a la rápida reacción de un mesero del lugar, pudo ser extraída del agua”, agregó ante el diario.

La coordinadora precisó que la mujer fue llevada inicialmente al centro asistencial del municipio. Después, su condición motivó el traslado a Barranquilla.

El grupo de bañistas entró al agua antes del comienzo del horario establecido por la Alcaldía Municipal. El servicio de playa está permitido desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., con una hora adicional destinada a retirar a quienes aún permanezcan en el mar.

Un mesero del sector logró sacar del agua a la mujer arrastrada por la corriente en Puerto Colombia antes de su traslado al hospital - crédito Captura video
Un mesero del sector logró sacar del agua a la mujer arrastrada por la corriente en Puerto Colombia antes de su traslado al hospital - crédito Captura video

“Con este caso hacemos nuevamente el llamado a la comunidad y a todas las personas que visitan nuestras playas para que acaten las recomendaciones del Cuerpo de Salvavidas y el decreto establecido por la Alcaldía Municipal”, afirmó Goenaga ante el medio regional.

La coordinadora pidió que los visitantes respeten las disposiciones vigentes para evitar nuevas emergencias. “Es importante que los visitantes tengan en cuenta los horarios establecidos para el uso de las playas y las recomendaciones de seguridad”, sostuvo.

Goenaga explicó que las condiciones del mar cambian después de que termina el servicio de playa. La advertencia apunta a reducir la exposición de los bañistas a corrientes y al aumento de la marea.

“La principal recomendación es respetar el horario establecido para el servicio de playa, que va de 7.00 de la mañana a 4.00 de la tarde”, señaló la funcionaria a El Heraldo. También recordó que esa franja está fijada mediante un decreto municipal.

La responsable del organismo indicó que, después de las 4:00 p. m., la marea sube y el mar se vuelve más peligroso. Por esa razón, desaconsejó que las personas ingresen al agua fuera de la franja habilitada.

La Alcaldía de Puerto Colombia habilita el servicio de playa entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde- crédito Alcaldía de Puerto Colombia / Facebook
La Alcaldía de Puerto Colombia habilita el servicio de playa entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde- crédito Alcaldía de Puerto Colombia / Facebook

Los espolones son otra zona de riesgo para los bañistas

El Cuerpo de Salvavidas también advirtió sobre el peligro de nadar cerca de los espolones. Las rocas de estas estructuras pueden causar lesiones graves si una persona es arrastrada por las olas o pierde el control dentro del agua.

“Esta es una zona peligrosa y las personas deben tener especial precaución cuando ingresan al agua”, manifestó Goenaga. La funcionaria pidió mantener distancia de las piedras según las condiciones del sector.

La recomendación del organismo es que el baño se realice a unos 20 metros de las rocas. “Desde el Cuerpo de Salvavidas reiteramos que el baño seguro debe realizarse aproximadamente 20 metros alejado de las piedras”, detalló.

El equipo de rescate tiene presencia en 18 kilómetros de playas habilitadas bajo jurisdicción de Puerto Colombia. Su cobertura incluye el trayecto entre las playas de Salgar y Mahalo, además del sector comprendido entre el Hotel Pradomar y La Capilla.

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