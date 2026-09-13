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Colombia perdió contra Corea del Norte y se salvó de jugar contra Japón o España: este será el próximo rival en el Mundial Femenino Sub-20

La Tricolor clasificó a octavos de final tras terminar tercera en la fase de grupos y jugará ante Polonia, las anfitriones, tras tener cinco días de descanso

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia jugará por cuarta vez en la historia - crédito Federación Colombiana de Fútbol
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La selección Colombia Femenina terminó tercera en el grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 luego de la derrota 3-0 ante Corea del Norte, vigente campeona y favorita al título, en la última jornada de la fase de grupos.

Aunque el resultado fue desfavorable y las asiáticas dominaron los 90 minutos a la Tricolor, la derrota terminó teniendo un punto positivo para las dirigidas por Carlos Paniagua y el camino rumbo a una eventual final en el campeonato que se juega en Polonia desde el 5 de septiembre hasta el 27 del mismo mes.

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Colombia terminó en el tercer puesto con cuatro puntos y -1 en la diferencia de gol, perdiendo la segunda casilla en el grupo E con Portugal. Sin embargo, en caso de haber ganado, su rival hubiese sido la selección de Japón, subcampeona del certamen en el torneo que se jugó en 2024 en Colombia.

La selección Colombia femenina empató 0-0 ante Portugal en la segunda fecha del Mundial Femenino Sub-20 2026 en Polonia - crédito FCF
La selección Colombia femenina empató 0-0 ante Portugal en la segunda fecha del Mundial Femenino Sub-20 2026 en Polonia - crédito FCF

En cambio, de haber mantenido el segundo puesto en el grupo, se hubiera enfrentado a España, selección campeona de Europa y que en la categoría absoluta es la vigente campeona, teniendo un exitoso proceso desde el fútbol femenino formativo.

  1. Corea del Sur: 9 puntos / +9 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  2. Portugal: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  3. Colombia: 4 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  4. Costa Rica: 0 puntos / -9 diferencia de gol / 3 partidos jugados.

Al quedar en la tercera casilla, Colombia jugará contra Polonia el jueves 17 de septiembre a las 11:30 a. m. (hora de Colombia) en el Estadio Municipal de Bielsko-Biała, ciudad a dos horas de Łódź, donde estaba concentrada la selección durante la fase de grupos.

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Costa Rica se puso en ventaja a los cinco minutos con un gol de Sheika Scott tras un error de cálculo de Luisa Agudelo - crédito FCF
Costa Rica se puso en ventaja a los cinco minutos con un gol de Sheika Scott tras un error de cálculo de Luisa Agudelo - crédito FCF

Si la Tricolor llega a superar a la selección anfitriona de la Copa del Mundo, el partido de cuartos de final será contra la selección ganadora de la llave entre Inglaterra vs. Nigeria. Partido que se jugará como preliminar a la de la Tricolor el mismo día, en el mismo estadio. Históricamente, Colombia ha clasificado como mínimo hasta cuartos de final en todas las Copas del Mundo Femeninas Sub-20 que ha jugado.

La mejor participación de Colombia en una Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA fue en 2010 cuando llegó hasta las semifinales tras terminar segunda en el grupo ganando contra Costa Rica, empatando contra Francia y perdiendo contra Alemania en la fase de grupos.

En la ronda final superó a Suecia en cuartos de final 2-0 y en la semifinal cayó ante Nigeria por la mínima diferencia. El partido por el tercer y cuarto puesto fue contra Corea del Sur, que ganó 1-0. Lady Andrade fue la gran figura colombiana del certamen y Alemania se consagró campeona en el torneo disputado en su país.

Así fue el partido de la selección Colombia vs. Corea del Sur en la fecha 3 de la fase de grupos

La selección femenina de Colombia perdió 3-0 ante Corea del Norte este domingo, pero avanzó a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026 como una de las mejores terceras.

La derrota se definió en Łódź con un gol de Choe Rim Jong en el primer tiempo y dos penaltis convertidos por Choe Yon A, en los minutos 81 y 85. La clasificación ya estaba asegurada antes de la última jornada gracias al triunfo 3-1 sobre Costa Rica y al empate 0-0 contra Portugal.

Así quedaron los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia ganó un partido, empató uno y perdió otro - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Miércoles 16 de septiembre

Argentina vs. Corea del Sur - estadio Arena Sosnowiec.

Italia vs. China - estadio Arena Sosnowiec.

Brasil vs. Estados Unidos - estadio Arena Katowice.

España vs. Portugal - estadio Arena Katowice.

Jueves 17 de septiembre

Corea del Norte vs. Japón - estadio Municipal de Lodz.

Francia vs. Canadá - estadio Municipal de Lodz.

Inglaterra vs. Nigeria - estadio Municipal de Bielsko biala.

Polonia vs. Colombia - estadio Municipal de Bielsko biala.

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