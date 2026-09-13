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Así quedó el top de los equipos más caros de la Liga BetPlay tras la llegada de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado

En el fútbol profesional colombiano se cerró el mercado de jugadores sin contrato el pasado viernes 11 de agosto con la llegada de dos históricos de la selección Colombia a los dos equipos más importantes del país

El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty
El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty
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Atlético Nacional y Millonarios aguardaron al cierre del mercado de jugadores libres para dar el golpe sobre la mesa y confirmar a dos de los jugadores que le añaden valor al fútbol profesional colombiano: James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, respectivamente.

Transfermarkt, página especializada en el valor en el mercado de los futbolistas, actualizó el ránking de los equipos más valiosos del fútbol colombiano en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026. Los verdolagas y los embajadores están en el top 3, pero América de Cali se entromete siendo el segundo más valioso de la Liga.

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Este es el valor de los 20 equipos de la Liga BetPlay II-2026:

Atlético Nacional venció 3-1 a América de Cali en un amistoso de la Serie Colombia jugado en Estados Unidos - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional venció 3-1 a América de Cali en un amistoso de la Serie Colombia jugado en Estados Unidos - crédito Atlético Nacional
  1. Atlético Nacional: 24,38 millones de euros.
  2. América de Cali: 16,75 millones de euros.
  3. Millonarios FC: 14,93 millones de euros.
  4. Junior FC: 14,65 millones de euros.
  5. Independiente Medellín: 13,98 millones de euros.
  6. Deportivo Cali: 12,93 millones de euros.
  7. Deportes Tolima: 12,80 millones de euros.
  8. Independiente Santa Fe: 12,60 millones de euros.
  9. Atlético Bucaramanga: 10,40 millones de euros.
  10. Once Caldas: 9,83 millones de euros.
  11. Internacional de Bogotá: 8,58 millones de euros.
  12. Águilas Doradas: 7,73 millones de euros.
  13. Cúcuta Deportivo: 7,15 millones de euros.
  14. Fortaleza FC: 6,63 millones de euros.
  15. Deportivo Pasto: 6,23 millones de euros.
  16. Llaneros FC: 5,40 millones de euros.
  17. Alianza FC: 5,28 millones de euros.
  18. Deportivo Pereira: 4,10 millones de euros.
  19. Jaguares de Córdoba: 4 millones de euros.
  20. Boyacá Chicó: 3,48 millones de euros.

Los jugadores más valiosos de los tres equipos más caros del fútbol colombiano

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
Juan Manuel Rengifo compartirá camerino con James Rodríguez en Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

El nuevo club de James Rodríguez es el más valioso, avaluado en 24 millones de euros, siendo Juan Manuel Rengifo el más valioso del plantel al estar valorado en 5 millones de euros. El volante surgido en la cantera verdolaga es además el futbolista más costoso del fútbol profesional colombiano.

El top 3 de jugadores lo cierran Cristian Arango y Elías Cabrera, jugadores que valen 1,8 millones de euros, según la página, pero que no han tenido el rendimiento esperado. James está valuado en 1.5 millones de euros, el mismo valor que el de Alfredo Morelos y Jorman Campuzano.

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En América de Cali, el ránking es liderado por Yeison Guzmán, jugador cedido por Fortaleza de Brasil, cuyo valor alcanza los 2,8 millones de euros. Lo sigue uno de los jugadores formados en la cantera escarlata, Josen Escobar, por 2,5 millones de euros. El top lo cierra Mateo Castillo, que vale 1,5 millones de euros y se recupera de una lesión.

Por último, Millonarios no tiene ningún jugador por encima de los dos millones de euros y es Stiven Barreiro, el recién llegado y pedido por el saliente Fabián Bustos, en 1,4 millones de euros. Este es el mismo valor que el de Andrés Llinas, defensor que completó 11 años en el equipo. Rodrigo Contreras sigue en el listado con 1,2 millones de euros como valor y cierra el top Mateo García en 1 millón de euros.

Estos son los ocho mejores equipos de la Liga BetPlay II-2026

América de Cali ganó 3-0 ante Alianza de Valledupar en la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América
América de Cali ganó 3-0 ante Alianza de Valledupar en la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América
  1. América de Cali: 20 puntos / +16 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  2. Deportes Tolima: 16 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 15 puntos / +5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  4. Independiente Santa Fe: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  5. Millonarios: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  6. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 11 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  8. Internacional de Bogotá: 11 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados.

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