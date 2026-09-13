Activaron un operativo de rescate por aeronave desaparecida en la ruta entre Condoto y Guaymaral

Imagen de referencia. Una radiobaliza alertó sobre la emergencia de una aeronave que viajaba hacia Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Aeronáutica Civil de Colombia activó los protocolos de Búsqueda y Salvamento tras una emergencia registrada este 13 de septiembre de 2026 en un vuelo de la Patrulla Aérea Civil Colombiana entre Condoto y Guaymaral. La aeronave, identificada como HK4985, llevaba cinco personas a bordo y su última comunicación se produjo a las 9:23 a. m., hora local.

El aparato es un Cessna T206 que despegó desde el Aeropuerto de Condoto, en el departamento de Chocó, con destino al Aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá. Según la información oficial, en la cabina viajaba un piloto y también iban cuatro pasajeros.

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La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil informó que, después de la última comunicación, se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia. La señal fue detectada en una zona cercana al cerro Tatamá, a unos 53 kilómetros de Pereira.

El aviso motivó la puesta en marcha inmediata del Servicio de Búsqueda y Salvamento, conocido como SAR (por sus siglas en inglés). El organismo no precisó las identidades de los ocupantes ni informó sobre el estado de las personas que viajaban en el avión.

Buscan una avioneta con cinco personas a bordo tras perder contacto cerca del cerro Tatamá - crédito Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil señaló que el área donde se ubicó la señal presenta condiciones geográficas complejas, por lo que mantiene contacto con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y organismos de socorro para definir el desplazamiento de las unidades de rescate.

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“El área es de difícil acceso”, indicó el comunicado difundido por la entidad. Las autoridades buscan trasladar al lugar a los equipos SAR y al personal que participará de las tareas de localización.

La zona del cerro Tatamá se encuentra en una región montañosa y boscosa, con sectores de acceso limitado. La operación dependerá de las condiciones que encuentren los rescatistas durante el avance hacia el punto señalado por la radiobaliza.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil también dispuso la preparación de un grupo de investigadores. Su ingreso al área quedará sujeto a las condiciones de seguridad y a la localización del aparato.

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Una vez que accedan al sitio, los especialistas deberán establecer las circunstancias del hecho y determinar las causas que derivaron en la emergencia. La autoridad aérea sostuvo que entregará información oficial actualizada a medida que avancen las operaciones de búsqueda en la zona.

La Aeronáutica Civil desplegó equipos SAR tras la alerta de un Cessna en Chocó - crédito Aeronáutica Civil

Suspendieron los vuelos en Popayán por ceniza expulsada por el volcán Puracé

La presencia de ceniza del volcán Puracé obligó a suspender las operaciones aéreas en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán durante la mañana de este domingo 13 de septiembre de 2026. La medida detuvo los vuelos de llegada y salida previstos en la terminal de la capital del Cauca.

La Aeronáutica Civil informó que realiza un seguimiento de las condiciones para establecer cuándo podrán retomarse los itinerarios. La entidad pidió a los viajeros que consulten con las aerolíneas antes de acudir al aeropuerto.

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“Se suspenden operaciones”, comunicó el organismo a través de sus canales oficiales, tras confirmar la presencia del material volcánico en el área de influencia de la pista.

La autoridad aeronáutica no informó una hora estimada para el restablecimiento del servicio. La decisión dependerá de las verificaciones sobre la ceniza y de las condiciones que permitan garantizar la seguridad de las maniobras aéreas.

El cierre afecta la conectividad de Popayán mientras se mantiene la vigilancia sobre la actividad del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) conserva la alerta naranja para esa estructura.

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El Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán interrumpió su actividad durante la mañana del domingo 13 de septiembre - crédito @AerocivilCol/X

Ese nivel se aplica ante cambios relevantes en el comportamiento interno y superficial del sistema volcánico. El SGC precisó que los registros actuales se mantienen “por encima” de los valores de referencia históricos.

Los instrumentos también detectaron sismos de tremor, asociados al movimiento de fluidos, a menos de un kilómetro de profundidad bajo el cráter. A esto se suman movimientos volcano-tectónicos, vinculados con fracturas de roca, que se localizaron entre 15 y 20 kilómetros al nororiente del Puracé.