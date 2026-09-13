Colombia

Juan Daniel Oviedo habría estado “pasado de tragos” en el Festival Cordillera y generó reacciones: “El gallo tapao”

El clip se viralizó, pero la reacción que más ruido generó fue la del representante Santiago Osorio, advirtiendo que si el protagonista del video fuera del Pacto Histórico, ya tendrían especiales en vivo con paneles de expertos

El excandidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo fue grabado aparentemente en estado de embriaguez en el Festival Cordillera, en Bogotá - crédito @jahfrann/X

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Juan Daniel Oviedo apareció en el Festival Cordillera con una chaqueta de animal print de serpiente que no pasó desapercibida, pero fue su estado lo que desató la conversación en redes sociales este fin de semana en Bogotá.

Un video captado por asistentes al evento muestra al excandidato vicepresidencial caminando sin rumbo fijo por los espacios del Parque Metropolitano Simón Bolívar de la capital colombiana, donde se realizó la quinta edición del Festival Cordillera los días 12 y 13 de septiembre. Quienes grabaron la escena aseguran que el dirigente político aparentemente estaba en alto estado de alicoramiento.

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Oviedo llegó al festival con un look que rompió con su imagen de campaña

El atuendo del exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) fue lo que primero llamó la atención de los asistentes.

Combinó un pantalón estilo baggy con una camiseta negra y la ya mencionada chaqueta de animal print, una apuesta de moda que marca un giro visible respecto a la imagen formal que proyectó durante la contienda electoral.

El Festival Cordillera 2026 recibirá a cerca de 36.000 personas el 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar - crédito IDT
El Festival Cordillera 2026 recibirá a cerca de 36.000 personas el 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar - crédito IDT

Desde que terminó la campaña presidencial en la que integró la fórmula de Paloma Valencia, Oviedo ha renovado progresivamente su estilo personal. El look del festival es la expresión más notoria de ese cambio hasta ahora.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer; teniendo en cuenta su posición de figura pública, los comentarios no fueron positivos:

“Va que no las ve. Juan Daniel Oviedo, el que los periodicasos, también le gustan los excesos. ¿Qué otros vicios tendrá? Falso como todo izquierdoso"; “Pillaron a Juan Daniel Ovido caminando borracho entre la gente... El gallo tapao de los zurdos a la Alcaldía de Bogotá. Esa ciudad no puede caer en manos de los degenerados de Oviedo, Claudia López y Gustavo Petro”; “Haciendo el ridículo en eventos públicos”, entre otros.

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El representante Santiago Osorio señaló el doble rasero mediático

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El congresista Santiago Osorio se pronunció sobre el video de Juan Daniel Oviedo pasado de tragos en el Festival Cordillera - crédito @osoriosantiago/X

El video no tardó en generar reacciones políticas. El representante a la Cámara por Caldas Santiago Osorio Marín, del Partido Alianza Verde, salió al paso con una lectura que apuntó menos al protagonista del clip y más a los medios que podrían cubrirlo.

“No me interesa meterme en la vida privada de nadie”, aclaró el congresista, antes de plantear su argumento central: “Si esta imagen fuera alguien del Pacto Histórico, El Colombiano y Semana por lo menos estarían con un especial en vivo desde el lugar de los hechos”, con paneles de expertos y, según él, el periodista Jotape al frente de “una cruzada mundial en contra del licor y las anfetaminas”.

Osorio no se detuvo ahí. Fue más allá del episodio puntual para plantear por qué, a su juicio, Oviedo genera identificación en ciertos sectores del país: no por su programa, sino por lo que representa como figura.

“Gran parte de los colombianos que se hacen llamar de ‘bien’ se identifican con Oviedo”, escribió el representante. Su tesis es que esa afinidad responde a un arquetipo: “Un hombre cheverón, que sirve a un modelo económico que beneficia el privilegio y un discurso del deber ser”, en sus propias palabras.

Continúa el rifirrafe entre Westcol y Santiago Osorio: congresista respondió tras ser mencionado durante un extenso stream - crédito @santiagosoriom/IG
Continúa el rifirrafe entre Westcol y Santiago Osorio: congresista respondió tras ser mencionado durante un extenso stream - crédito @santiagosoriom/IG

La intervención del congresista, elegido en 2022 como el único representante del Pacto Histórico por lista abierta a nivel nacional, amplificó el debate más allá del video original y lo trasladó al terreno de la cobertura mediática y la construcción de imagen política en Colombia.

Hasta el momento, Juan Daniel Oviedo no se ha pronunciado sobre el video así como tampoco ha compartido publicación alguna sobre su asistencia al Festival Cordillera.

La razón de que el video se haya viralizado, tiene que ver con una publicación similar que ocurrió en el pasado, cuando Oviedo fue captado en una fiesta y en un aparente estado de embriaguez, generando todo tipo de especulaciones.

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